Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
autó Lengyelország lopás Donald Tusk

Ellopták Donald Tusk autóját – így nézett ki

2025. szeptember 13. 18:58

A helyi rendőrség közlése szerint a lopással gyanúsított férfit szombat reggel hatkor fogták el, nem sokkal azelőtt, hogy úti célját, Burgaszt, egy másik tengerparti helyszínre cserélte volna.

2025. szeptember 13. 18:58
null

Donald Tusk autóját annak ellenére lopták el, hogy az állambiztonság 24 órás megfigyelés alatt tartotta – írja a TPV World

A rendőrség az észak-pomerániai Gdansk repülőterén fogta el a tettest, aki épp Bulgáriába tartó járatra készült felszállni.

A lengyel miniszterelnök családi autóként használt Lexusát a hét elején lopták el a Gdansk melletti Sopotból. A járművet végül a repülőtér parkolójában találták meg, ahol már más rendszámtábla volt rajta. 

A helyi rendőrség közlése szerint a lopással gyanúsított férfit szombat reggel hatkor fogták el, nem sokkal azelőtt, hogy úticélját, Burgaszt, egy másik tengerparti helyszínre cserélte volna.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. szeptember 13. 20:51
Donald Tusk szélsőségesen háborúmániás szemétláda, meg fog bukni a tébolyult Fonderlánnyal meg a Zele terrorista-zongorista gonosz gnómmal együttvéve.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 13. 20:20
Valamivel csak el kellett érnie a repülöt. Remélte nem merik letrafipaxozni. Valahogy a Taxi c. filmek jutnak eszembe😀
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. szeptember 13. 19:27
Ukrán volt a csávó?
Válasz erre
4
0
SzaboGeza
2025. szeptember 13. 19:16
Fessék át, NEMZETI SZÍNEKRE, hogy érezze a törődést!!!:)))
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!