Ellopták Donald Tusk autóját – így nézett ki

Ennyi volt, lenyelik a keserű pirulát: döntöttek a lengyelek az orosz dróntámadás után
Már ki is adták a részleteket.
A helyi rendőrség közlése szerint a lopással gyanúsított férfit szombat reggel hatkor fogták el, nem sokkal azelőtt, hogy úti célját, Burgaszt, egy másik tengerparti helyszínre cserélte volna.
Donald Tusk autóját annak ellenére lopták el, hogy az állambiztonság 24 órás megfigyelés alatt tartotta – írja a TPV World.
A rendőrség az észak-pomerániai Gdansk repülőterén fogta el a tettest, aki épp Bulgáriába tartó járatra készült felszállni.
A lengyel miniszterelnök családi autóként használt Lexusát a hét elején lopták el a Gdansk melletti Sopotból. A járművet végül a repülőtér parkolójában találták meg, ahol már más rendszámtábla volt rajta.
A helyi rendőrség közlése szerint a lopással gyanúsított férfit szombat reggel hatkor fogták el, nem sokkal azelőtt, hogy úticélját, Burgaszt, egy másik tengerparti helyszínre cserélte volna.
Ezt is ajánljuk a témában
Már ki is adták a részleteket.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP