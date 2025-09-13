Ellopták Donald Tusk autóját – így nézett ki

Donald Tusk autóját annak ellenére lopták el, hogy az állambiztonság 24 órás megfigyelés alatt tartotta – írja a TPV World.

A rendőrség az észak-pomerániai Gdansk repülőterén fogta el a tettest, aki épp Bulgáriába tartó járatra készült felszállni.

A lengyel miniszterelnök családi autóként használt Lexusát a hét elején lopták el a Gdansk melletti Sopotból. A járművet végül a repülőtér parkolójában találták meg, ahol már más rendszámtábla volt rajta.