kár veszteség Oroszország földrengés Kamcsatka áldozat

Derült égből: elképesztő csapás érte Oroszországot

2025. szeptember 13. 07:38

Újabb földrengés rázta meg Kamcsatkát.

2025. szeptember 13. 07:38
Újabb, az amerikai geofizikai intézet (USGS) mérései szerint 7,4-es erősségű földrengést észleltek az Oroszország keleti részén lévő Kamcsatkán szombatra virradóra, a földmozgás nyomán szökőárriadót is elrendeltek.

A tájékoztatás szerint a földrengés epicentruma Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 111 kilométerre keletre volt, 39,5 kilométeres mélységben.

Károkról és áldozatokról egyelőre nem tudni.

A térségben július 30-án 8,8-as erősségű földregés mértek, 73 éve a legerősebbet. Az akkori rengések miatt több millió embert kellett kitelepíteni a Csendes-óceán partjainál, a többi között Japánban és Ecuadorban is. A földmozgást több kisebb, 5-ös erősségű földmozgás követte.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

A ráció prófétája
2025. szeptember 13. 08:36
Csendes óceáni tűzgyűrű része, ahol az óceáni lemez bukik le a szárazföldi alá. Ezért sok a földrengés Japánban, Kamcsatkán, Floridában, stb.
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
2025. szeptember 13. 08:14
Nyilván nem függetlenül egyéb, hasonló földrengésektől, melyek mindig összhangban történnek bizonyos katonai érdekekkel.
Válasz erre
1
1
petya-806
2025. szeptember 13. 07:59
Mi van vazze, átmentetek Rejtőbe? (Derült égből egy balhorog.)
Válasz erre
4
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 13. 07:57
-na, majd egymás után születhetnek az elszabadult konteók a mesterségesen kiváltott földrengésekről, merthogy a folyamatos Világháború minden téren, vektorban szünet nélküli..! Ami viszont a valóság, az a Svájcban, bíróság által hozott, elmarasztaló büntető ítélet, melyet a károkat okozó mesterségesen keltett földrengés miatt szabtak ki... -nocsak, igazodjatok ki, ha tudtok..!
Válasz erre
0
0
