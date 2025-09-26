Ft
09. 26.
péntek
Macron Trumppal Katart béketerv Palesztína Izrael

Csodát tehet Trump Gázában: Amerika különmegbízottja szerint napokon belül változás jöhet az izraeli-palesztin háború ügyében

2025. szeptember 26. 11:43

Trump 21 pontos béketerve figyelembe veszi Izrael aggályait, valamint a régió többi országának aggodalmait is.

2025. szeptember 26. 11:43
null

Steve Witkoff, Amerika különmegbízottja szerint Trump 21 pontos béketerve, amelyet az elnök az ENSZ Közgyűléssel párhuzamosan tartott találkozója során osztottak meg arab és iszlám vezetőkkel, figyelembe veszi Izrael és a térségbeli szomszédok aggodalmait is – számolt be a Times of Israel.

Witkoff kijelentette azt is, hogy a béketerv hatására – akár napokon belül – nagy áttörésre lehet számítani az izraeli-palesztin háború ügyében.

„Úgy gondoljuk, hogy a béketerv ez figyelembe veszi Izrael aggályait, valamint a régió többi országának aggodalmait is” – mondta a különmegbízott. „Magabiztosak vagyunk abban, hogy a következő napokban valamilyen áttörést jelenthetünk be” – tette hozzá.

Witkoff nyilatkozatából kiderült, hogy az arab világ kormányai is megerősítették elkötelezettségüket az együttműködésre Trump elnökkel. A találkozón Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Egyiptom, Jordánia, Törökország, Indonézia és Pakisztán képviselői vettek részt, akikről lapunk is elmondta, hogy az elmúlt pár napban a Katart ért támadások miatt már készek akár egy „muszlim NATO” névre keresztelt katonai szövetséget is felállítani.

Ezt is ajánljuk a témában

Emmanuel Macron francia elnök, aki szintén találkozott Trumppal kedden, úgy nyilatkozott, hogy a Witkoff által nem részletezett terv valószínűleg tartalmazni fogja azokat az elemeket, amelyeket ő maga is bemutatott az amerikai elnöknek. Macron egy olyan tervet szorgalmazott, amely magában foglalná a Hamász leszerelését, valamint egy nemzetközi haderő felállítását Gáza stabilizálására.

Úgy gondolom, ha sikerül összehangolni az Egyesült Államok, az arab világ és Európa álláspontját, akkor eredményre juthatunk”

 – fogalmazott Macron.

Bár Trump tervének részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az izraeli 12-es csatorna szerdán este arról számolt be, hogy vezető izraeli tisztviselők úgy vélik, Trump nem fog olyan javaslatot Izraelre erőltetni, amelyet az nem támogat.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

boromir67
2025. szeptember 26. 12:38
Egyre több ország ismeri el a Palesztin államot. Kérdésem: hol van az a szabad, politikailag független ország? Mert, ha a térképre nézek, csak megszállt vagy szétbombázott területeket látok. Hol van Palesztina...? :-(
patikus-3
2025. szeptember 26. 12:31
gyzoltan-2 a térségnek már megvan a csodatevő szentje..! Maga Ferdeszemű Bibi-Bubu, a vértől csöpögő kezűek védőszentje.
snfbvksan
2025. szeptember 26. 12:27
"Trump nem fog olyan javaslatot Izraelre erőltetni, amelyet az nem támogat" Ez biztos. Még a mackós pöcszongoristájára se tud ráerőltetni semmit, inkább az csicskáztatja. Hát még Netanjahu, akinek (Epstein munkásságának köszönhetően) korlátlan hatalma van a perverz, pedofil jenkizsidó elit, azáltal az Egyesült Államok felett.
patikus-3
•••
2025. szeptember 26. 12:25 Szerkesztve
magában foglalná a Hamász leszerelését, valamint egy nemzetközi haderő felállítását Gáza stabilizálására. Bizonyám! Körmére kell nézni az IDF gyilkolásban megszállott likvidációs tisztviselőinek, akik válogatás nélkül mészároltatnak le orangután csapataik bevetésével időseket, fiatalokat, nőket, magatehetetlen aggastyánokat, fegyvertelen civileket, leginkább karonülő gyermekeket, de még macskákat és papagájokat is.
