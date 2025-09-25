Készülhetünk a „muszlim NATO”-ra – meglepő szövetség születhet a Perzsa-öbölben

Panaszkodik Greta Thunberg flottillája: „Izraeli drónok üldöznek minket!”
Egy olasz aktivista szerint ez a hajón utazó olasz, brit és lengyel legénység hazája elleni támadás.
Izrael Katar elleni támadásának hatására új katonai szövetség alakulhat.
Izrael Katar elleni támadása megrázta a térséget. Emiatt újra lendületre kapott az arab országok közös védelmi együttműködésének gondolata. Egyre több vezető beszél „muszlim NATO” megalapításáról, amellyel a térség az Egyesült Államoktól, Kínától és Oroszországtól is függetlenné válhatna – számolt be a Világgazdaság.
Az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezete rendkívüli csúcstalálkozót tartott, melynek fő témája egy NATO-mintájú szövetség létrehozása volt.
A szövetség résztvevőit tekintve reális forgatókönyvnek tűnik a 6+2 formátum, azaz hat öböl menti állam szövetkezne, kiegészülve Törökországgal és Egyiptommal. A katonai együttműködés elsődleges célja inkább az elrettentés lenne Izraellel szemben, mintsem egy valódi NATO-szerű kötelék létrehozása. Ezen felül az országok közösen vennének részt a hírszerzési műveletekben, az előrejelző és elhárító rendszerek fejlesztésében, valamint a katonai gyakorlatokban.
A törekvések másik oka, hogy az eddig védelmet nyújtó Egyesült Államokat már nem garanciát jelentő szövetségesnek, hanem feltételekhez kötött partnernek tekintik.
