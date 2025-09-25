Ft
térség nato Izrael szövetséges Katar

Készülhetünk a „muszlim NATO”-ra – meglepő szövetség születhet a Perzsa-öbölben

2025. szeptember 25. 13:06

Izrael Katar elleni támadásának hatására új katonai szövetség alakulhat.

2025. szeptember 25. 13:06
null

Izrael Katar elleni támadása megrázta a térséget. Emiatt újra lendületre kapott az arab országok közös védelmi együttműködésének gondolata. Egyre több vezető beszél „muszlim NATO” megalapításáról, amellyel a térség az Egyesült Államoktól, Kínától és Oroszországtól is függetlenné válhatna – számolt be a Világgazdaság.

Az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezete rendkívüli csúcstalálkozót tartott, melynek fő témája egy NATO-mintájú szövetség létrehozása volt.

A szövetség résztvevőit tekintve reális forgatókönyvnek tűnik a 6+2 formátum, azaz hat öböl menti állam szövetkezne, kiegészülve Törökországgal és Egyiptommal. A katonai együttműködés elsődleges célja inkább az elrettentés lenne Izraellel szemben, mintsem egy valódi NATO-szerű kötelék létrehozása. Ezen felül az országok közösen vennének részt a hírszerzési műveletekben, az előrejelző és elhárító rendszerek fejlesztésében, valamint a katonai gyakorlatokban.

A törekvések másik oka, hogy az eddig védelmet nyújtó Egyesült Államokat már nem garanciát jelentő szövetségesnek, hanem feltételekhez kötött partnernek tekintik.

Nyitókép: MENAHEM KAHANA / AFP

***

 

canadian-deplorable
2025. szeptember 25. 14:59
A magyar "jobboldal" (LOL!!!!) fülig szerelmes az iszlámba. Ezek alapján nehezen érthető, hogy miért nem akartok iszlám migrációt. Csak távolról imádjátok őket?
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 25. 14:52
Logikus lépés. Bibi ezt is elintézte. Ahogy Nógrádi mondja Izrael megnyer minden háborút de elveszti a békét. Egyébként a hamasz azzal indokolta október 7-ét, hogy az Ábrahám megállapodások miatt félt lekerül a napirendről a kétállami megoldás. Hát most felkerült. Igaz Gáza meg a hamasz ráment. De elismergetik az önálló palesztin államot. Mégha nincs is. És Bibi makacsul mondja hogy nem is lesz. Megy a vita hogyan is lehetne egy helyen. Pedig az emeletes házakat rég feltalálták. Kétszintes állam. Alul palesztina, felül Izrael Így a vaskupola mindkettőt védené :) Egyébként a hamaszt amerika hozta létre, alagutastól a palesztin hatóság ellen. És amerika meg Izrael kényszeritette rá Quatarra, hogy fogadják be a hamasz vezetőit. De változnak az idők :)
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
•••
2025. szeptember 25. 14:34 Szerkesztve
"Izrael Katar elleni támadásának" Nem Izrael támadta meg Katart, hanem Katar Izraelt. Katar otthont adott a világ egyik legmocskosabb terror szervezetének akik Katar biztonságából, jó messze a hadműveletektől (gyáva szarok) irányították az izraeli civilek elleni atrocitásokat. Aztán kiderült, hogy nem voltak biztonságban. Izrael F35-ösei bárhova büntetlenül berepülnek. Ez a cikk vágyvezérelt baromság. Már volt több Közel-Keleti szövetség és közösen megtámadták Izraelt. Minden esetben csúfos vereséget szenvedtek. Az 1967-es "6 napos háborúban" Izraelt egyszerre 3 arab ország támadta meg. Izrael 6 nap alatt verte tönkre mind a hármat. A Közel-Keleti olajgazdag államok kitűnően megélnek abból, hogy a nyugati országokkal kereskednek. Ezt nem fogják feladni. Irak megpróbálta. Ami történt intő példa a többi számára. Jó öreg Szaddámot felkötötték, mint egy útszéli rablót és Irak amerikai megszállás alatt áll. Jut eszembe, ti állítólagos jobboldaliak miért tapsoltok Európa ellenségeinek?
Válasz erre
0
0
CsG76
2025. szeptember 25. 14:16
Csak idő kérdése volt az egész…
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!