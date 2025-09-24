Panaszkodik Greta Thunberg flottillája: „Izraeli drónok üldöznek minket!”

„A fregatt már úton van a térségbe, hogy szükség esetén mentési műveleteket hajtson végre” – erősítette meg a védelmi miniszter.

A GSF sajtóközleménye szerint a hajókon tartózkodók összesen legalább 13 robbanást hallottak, de a több mint 500 fős legénységből senki sem sérült meg.

A Global Sumud Flotilla 20 hajóval és több mint 500 fős legénységgel próbálja áttörni az izraeli tengeri blokádot. A legénység tagjai között van többek között a svéd aktivista, Greta Thunberg, valamint Liam Cunningham ír színész is, akik Barcelonából indultak. A GSF állítása szerint korábban, augusztus 9-én is támadás érte hajóikat, akkor a tunéziai vizeken.

Nyitókép: FETHI BELAID / AFP