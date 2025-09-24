Ft
gázai övezet

Panaszkodik Greta Thunberg flottillája: „Izraeli drónok üldöznek minket!”

2025. szeptember 24. 22:42

Egy olasz aktivista szerint ez a hajón utazó olasz, brit és lengyel legénység hazája elleni támadás.

2025. szeptember 24. 22:42


Izraeli drónok támadták kedden a Gázába tartó Global Sumud Flotilla (GSF) hajóit nemzetközi vizeken, Kréta partjaitól délre – közölte Instagram-oldalán Maria Elena Delia, a GSF olasz szóvivője.

„Ismeretlen, irritáló anyagokat, hangbombákat, sőt drónokat is bevetettek ellenünk, amelyekkel több hajó árbocát szándékosan megrongálták” – írta bejegyzésében. 

Hozzátette: az olasz, brit és lengyel állampolgárokat szállító hajók elleni támadás olyan, mintha Izrael ezeket az országokat támadta volna meg.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter utasította a tel-avivi nagykövetséget, hogy szólítsa fel Izraelt „a Gázai Flottilla fedélzetén tartózkodó személyzet abszolút védelmének biztosítására”.

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter szerdán elítélte a támadást, és bejelentette, hogy átirányították a térségben tartózkodó olasz haditengerészeti hajót, hogy segítséget nyújtson az érintett járműveknek.

„A fregatt már úton van a térségbe, hogy szükség esetén mentési műveleteket hajtson végre” – erősítette meg a védelmi miniszter.

A GSF sajtóközleménye szerint a hajókon tartózkodók összesen legalább 13 robbanást hallottak, de a több mint 500 fős legénységből senki sem sérült meg.

A Global Sumud Flotilla 20 hajóval és több mint 500 fős legénységgel próbálja áttörni az izraeli tengeri blokádot. A legénység tagjai között van többek között a svéd aktivista, Greta Thunberg, valamint Liam Cunningham ír színész is, akik Barcelonából indultak. A GSF állítása szerint korábban, augusztus 9-én is támadás érte hajóikat, akkor a tunéziai vizeken.

Nyitókép: FETHI BELAID / AFP

 

csapláros
2025. szeptember 24. 23:12
Egy 20 hajós flotta és 500 fő egy egész kis hadsereg, igaz, beképzelt hülye civilekből, akik, ha átlépik Izrael tengeri határát, amely a libanoni és az egyiptomi tengerparttól északra nagyjából párhuzamosan kb. 100 illetve nem egészen 200 km-re húzódik Ciprus tengeri határáig, akkor akár el is süllyeszthetik őket. Ha nagyon humánusak akarnak lenni az izraeliek, akkor néhány gumicsónakot és gumi matracot, szárnyas hattyút, kismacskát, rózsaszínű flamingót, szivárványos unikornist, gumiteknőcöt, gumikacsát, gumicsúzdát is ott hagynak nekik ajándékul a tenger közepén.
Válasz erre
0
0
UpSalute
2025. szeptember 24. 23:07
Hát igen Izrael ilyen ....múltkor Tunézia partjainál is izraeli drónok támadták meg őket. Állításuk szerint. (Tunézia 90%-ban iszlám) És rühellik a zsidókat. Nyilván átreptettek 1500 kilométert (kb ennyi a távolság) drónokat, hogy velük bohóckodjanak. A tunéziai hatóságok meg kiröhögték őket. Mindenáron meg akarják akadályozni, hogy a két karton ásványvízzel és három karton rízzsel és a 2000 szelfivel megmentsék a világot :DD
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2025. szeptember 24. 22:44
A zsidók végre jót tennének, ha elsüllyesztenék a gonosz koboldot, de ők küldték oda. 😉
Válasz erre
0
3
