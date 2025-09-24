Panaszkodik Greta Thunberg flottillája: „Izraeli drónok üldöznek minket!”

Izraeli drónok támadták kedden a Gázába tartó Global Sumud Flotilla (GSF) hajóit nemzetközi vizeken, Kréta partjaitól délre – közölte Instagram-oldalán Maria Elena Delia, a GSF olasz szóvivője.
„Ismeretlen, irritáló anyagokat, hangbombákat, sőt drónokat is bevetettek ellenünk, amelyekkel több hajó árbocát szándékosan megrongálták” – írta bejegyzésében.
Hozzátette: az olasz, brit és lengyel állampolgárokat szállító hajók elleni támadás olyan, mintha Izrael ezeket az országokat támadta volna meg.
Antonio Tajani olasz külügyminiszter utasította a tel-avivi nagykövetséget, hogy szólítsa fel Izraelt „a Gázai Flottilla fedélzetén tartózkodó személyzet abszolút védelmének biztosítására”.
Guido Crosetto olasz védelmi miniszter szerdán elítélte a támadást, és bejelentette, hogy átirányították a térségben tartózkodó olasz haditengerészeti hajót, hogy segítséget nyújtson az érintett járműveknek.