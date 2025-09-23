Ft
vita Charlie Kirk üzenet CNN

Charlie Kirk egyik legádázabb ellenfele elárulta, mit írt neki utoljára a gyilkosság előtt

2025. szeptember 23. 17:39

Maga a baloldali érintett számolt be utolsó üzenetváltásukról. Elismerte, méltó vitapartnerként tekintett Charlie Kirkre, és szerette volna egy intellektuális vitában legyőzni.

2025. szeptember 23. 17:39
null

Megrázó részleteket idézett fel Charlie Kirkkel folytatott ideológiai vitáiról Van Jones, a CNN liberális műsorvezetője. Jones egy véleménycikkben számolt be arról, hogy Kirk halála előtt egy nappal privát üzenetet küldött neki X-en, és arra kérte, legyen a műsora vendége, ahol „úriemberek módjára” ütköztethetik véleményüket az ukrán Iryna Zarutska brutális meggyilkolásával kapcsolatban.

Charlie Kirk
Több tízezer ember vett részt vasárnap Charlie Kirk temetésén.
Forrás: John Locher /AFP

 

Ezt is ajánljuk a témában

Míg Kirk meggyőződéssel azt állította, hogy a gyilkosságot elkövető fekete férfi tettét a fehérek iránti gyűlölet motiválta, Jones azt állította, hogy ez a feltételezés megalapozatlan. A két médiaszemélyiség közötti nyilvános csörtének végül Charlie Kirk vetett véget, amikor épp a halála előtti napon azt írta Jones-nak:

„Szia, Van, őszintén örülnék neki, ha eljönnél a műsoromba, és tiszteletteljesen vitatkozhatnánk a bűnözés és a rasszizmus közötti kapcsolatról. Úriember módjára fogok viselkedni, és biztos vagyok benne, hogy te is. Így kulturáltan is kifejezhetjük a nézeteltéréseinket.”

Charlie Kirk ellenfele egyúttal csodálója is volt

A liberális újságíró később megjegyezte, Kirköt meggyilkolták, mielőtt válaszolhatott volna az üzenetére. Cikkében elismerte, bár hivatalosan még nem erősítették meg, véleménye miatt támadtak a jobboldali aktivistára. Jones továbbá dicsérte Charlie Kirk munkásságát, aki szerinte „civilizált módon vitatkozott a progresszívokkal az egyetemi campusokon”.

„A nézeteltéréseink ellenére sem Charlie, sem én nem kívántuk soha, hogy a másikat bántalmazzák vagy elhallgattassák emiatt. Sőt: szerettem volna őt intellektuálisan, egy vitában legyőzni” 

– írta a publicisztikában.

Van Jones Charlie Kirk iránti tiszteletét az is jól mutatja, hogy a szeptember 10-i végzetes támadás után saját közösségi oldalán is megosztott egy bejegyzést, amelyben elítélte az erőszakot:

„A mai támadás Charlie Kirk ellen félelmetes és szívbemarkoló. Charlie szavakkal harcolt, nem fegyverrel. A társadalmunkban nincs helye a politikai erőszaknak, és az elkövetőt mihamarabb bíróság elé kell állítani. 

Imádkozom Charlie szeretteiért, az Utah Valley Egyetemen traumatizált diákokért és mindenkiért, akit valamilyen formában érintett ez az értelmetlen cselekedet” 

– írta.

Nyitókép: Luiz Rampelotto / NurPhoto / NurPhoto via AFP
 

zsocc44
2025. szeptember 23. 17:56
Na igen, semmi rasszizmus nincs abban, hogy => elkaptam a fehér r@bancot!
2
0
gabor87
2025. szeptember 23. 17:55
Helyes.
1
0
