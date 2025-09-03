Ft
09. 03.
szerda
békehírnök Robert Fico Putyin konfliktus

Brutálisan őszinte kritikát mondott Brüsszelről Fico

2025. szeptember 03. 15:55

Egy nyálkás és szemölcsös állathoz hasonlította az Európai Uniót a szlovák miniszterelnök.

2025. szeptember 03. 15:55
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök kínai látogatása során Vlagyimir Putyinnal is találkozott, ahol a felek természetesen az ukrajnai háborúról is beszéltek. 

A szlovák kormányfő egyfajta „békehírnökként” igyekezett pozícionálni magát, 

ám szavai és gesztusai inkább az orosz narratívához való alkalmazkodást tükrözték – írta meg az Economx

Putyin a Nyugatot tette felelőssé a konfliktusért, ismét a 2014-es Euromajdan eseményeire hivatkozva, és kijelentette: Oroszország célja nem agresszió, hanem saját érdekeinek védelme.

Az orosz elnök a RIA Novosztyi szerint arra is utalt, hogy Ukrajna energiaellátása kiszolgáltatott kelet-európai szomszédai döntéseinek. 

Amennyiben megszűnnének a fordított gázszállítások és az áramexport, Kijev hamar szembesülne korlátaival 

– fenyegetett Putyin, megjegyezve, hogy Moszkva kész keményebben reagálni az ukrán támadásokra. 

A gondolatkör ismerős lehet Magyarországról is: 

Szijjártó Péter és Orbán Viktor nemrég szintén arra figyelmeztettek, hogy Ukrajna energiabiztonsága részben Budapest jóindulatán múlik.

Fico eközben nyíltan bírálta az EU-t, 

„kút alján ülő varangynak”

nevezve az Uniót, amely szerinte nem látja a világ történéseit. Egyúttal megígérte Putyinnak, hogy Szlovákia mindenképpen megvétózza az orosz energiaimport teljes uniós leállítását 2028 után. 

Sőt, még azt is felvetette, hogy az oroszok részt vehetnének a bohunicei atomerőmű bővítésében, jóllehet alig két hónapja az amerikai Westinghouse kapta a beruházási ígéretet.

A szlovák ellenzék élesen bírálta a találkozót, a Progresszív Szlovákia (PS) párt nemzetközi szégyennek nevezte Fico útját, amely szerintük elszigeteli az országot az EU partnereitől, és tekintélyelvű hatalmakhoz köti. 

A kínai győzelem napi parádén, ahol Magyarországot Szijjártó Péter képviseli, Fico lesz az egyetlen uniós kormányfő – ami tovább erősíti azokat a hangokat, amelyek szerint a szlovák miniszterelnök Putyin kegyeit keresi, miközben országa európai megítélése romlik.

Nyitókép: Maxim Shemetov / AFP

