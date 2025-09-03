Brutálisan őszinte kritikát mondott Brüsszelről Fico

Orbán Viktor olyat mondott, amit Zelenszkij sosem akart hallani: Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását (VIDEÓ)
A miniszterelnök arra is választ adott, hogy miért mernek pimaszkodni Magyarországgal az ukránok.
Egy nyálkás és szemölcsös állathoz hasonlította az Európai Uniót a szlovák miniszterelnök.
Robert Fico szlovák miniszterelnök kínai látogatása során Vlagyimir Putyinnal is találkozott, ahol a felek természetesen az ukrajnai háborúról is beszéltek.
A szlovák kormányfő egyfajta „békehírnökként” igyekezett pozícionálni magát,
ám szavai és gesztusai inkább az orosz narratívához való alkalmazkodást tükrözték – írta meg az Economx.
Putyin a Nyugatot tette felelőssé a konfliktusért, ismét a 2014-es Euromajdan eseményeire hivatkozva, és kijelentette: Oroszország célja nem agresszió, hanem saját érdekeinek védelme.
Az orosz elnök a RIA Novosztyi szerint arra is utalt, hogy Ukrajna energiaellátása kiszolgáltatott kelet-európai szomszédai döntéseinek.
Amennyiben megszűnnének a fordított gázszállítások és az áramexport, Kijev hamar szembesülne korlátaival
– fenyegetett Putyin, megjegyezve, hogy Moszkva kész keményebben reagálni az ukrán támadásokra.
A gondolatkör ismerős lehet Magyarországról is:
Szijjártó Péter és Orbán Viktor nemrég szintén arra figyelmeztettek, hogy Ukrajna energiabiztonsága részben Budapest jóindulatán múlik.
Fico eközben nyíltan bírálta az EU-t,
„kút alján ülő varangynak”
nevezve az Uniót, amely szerinte nem látja a világ történéseit. Egyúttal megígérte Putyinnak, hogy Szlovákia mindenképpen megvétózza az orosz energiaimport teljes uniós leállítását 2028 után.
Sőt, még azt is felvetette, hogy az oroszok részt vehetnének a bohunicei atomerőmű bővítésében, jóllehet alig két hónapja az amerikai Westinghouse kapta a beruházási ígéretet.
A szlovák ellenzék élesen bírálta a találkozót, a Progresszív Szlovákia (PS) párt nemzetközi szégyennek nevezte Fico útját, amely szerintük elszigeteli az országot az EU partnereitől, és tekintélyelvű hatalmakhoz köti.
A kínai győzelem napi parádén, ahol Magyarországot Szijjártó Péter képviseli, Fico lesz az egyetlen uniós kormányfő – ami tovább erősíti azokat a hangokat, amelyek szerint a szlovák miniszterelnök Putyin kegyeit keresi, miközben országa európai megítélése romlik.
Kínában nemcsak a múltat ünneplik: a katonai parádé üzenete a jövőről szól – és arról, kik írják át a világpolitika szabályait.
