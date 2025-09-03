Brutálisan őszinte kritikát mondott Brüsszelről Fico

Robert Fico szlovák miniszterelnök kínai látogatása során Vlagyimir Putyinnal is találkozott, ahol a felek természetesen az ukrajnai háborúról is beszéltek.

A szlovák kormányfő egyfajta „békehírnökként” igyekezett pozícionálni magát,

ám szavai és gesztusai inkább az orosz narratívához való alkalmazkodást tükrözték – írta meg az Economx.

Putyin a Nyugatot tette felelőssé a konfliktusért, ismét a 2014-es Euromajdan eseményeire hivatkozva, és kijelentette: Oroszország célja nem agresszió, hanem saját érdekeinek védelme.

Az orosz elnök a RIA Novosztyi szerint arra is utalt, hogy Ukrajna energiaellátása kiszolgáltatott kelet-európai szomszédai döntéseinek.

Amennyiben megszűnnének a fordított gázszállítások és az áramexport, Kijev hamar szembesülne korlátaival

– fenyegetett Putyin, megjegyezve, hogy Moszkva kész keményebben reagálni az ukrán támadásokra.

A gondolatkör ismerős lehet Magyarországról is: