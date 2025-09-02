Ft
09. 02.
kedd
Pekingben Narendra Modi Recep Tayyip Erdoğan Kína Hszi Csin-ping

Ezért gyűlnek össze a Nyugat-ellenes vezetők Pekingben

2025. szeptember 02. 10:56

Kínában nemcsak a múltat ünneplik: a katonai parádé üzenete a jövőről szól – és arról, kik írják át a világpolitika szabályait.

2025. szeptember 02. 10:56
null

Szerdán nagyszabású katonai parádét tartanak Pekingben, a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából – írja a The Guadrian. A látványos felvonulás azonban nem pusztán a múltat idézi: 

sokkal inkább üzenet a jövőről, és arról, kik alakítják át a világpolitika erőviszonyait. 

A dísztribünön Hszi Csin-ping kínai elnök mellett ott lesznek a világ leginkább szankcionált vezetői – köztük Vlagyimir Putyin, Kim Dzsongun és Maszúd Pezeshkian iráni elnök, akiket nyugati elemzők a „forrongás tengelye” kifejezéssel illetnek.

A parádén Kína bemutatja modern haderejét: hiperszonikus fegyvereket, új rakétavédelmi rendszereket és a „Guam-gyilkosnak” nevezett DF–26 ballisztikus rakétát. 

A felvonulás célja, hogy jelezze: a Népi Felszabadító Hadsereg minden eddiginél erősebb, és Peking készen áll szembeszállni a nyugati befolyással.

Elemzők szerint a látványos katonai demonstráció valójában Hszi hatalmát és a Kínai Kommunista Párt dominanciáját hivatott megerősíteni, miközben az ország korrupciós botrányokkal és belső tisztogatásokkal küzd a hadseregben.

Feltűnő, hogy a nyugati vezetők nagy része bojkottálja az eseményt. 

A világpolitikai üzenet így egyértelmű a brit lap szerint: 

Kína Putyin és Kim oldalán demonstrálja, hogy a globális dél országai számára alternatív központ lehet a nyugati világrenddel szemben.

A parádé előtt Pekingben zajlott a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója is, amelyen többek között Narendra Modi indiai kormányfő és Recep Tayyip Erdoğan török elnök is részt vett. 

Ez is jelzi: miközben Kína és az Egyesült Államok között kiélezett a kereskedelmi és geopolitikai verseny, Hszi Csin-ping igyekszik maga köré gyűjteni azokat a partnereket, akik hajlandók hátat fordítani a nyugati befolyásnak – vagy legalábbis több vasat tartanak a tűzben.

polárüveg
2025. szeptember 02. 11:31
Aki szó nélkül hagyja ezt a történetet, az téved. Mert itt van a világ legnagyobb területű országa Oroszország a világ egyik atomhatalma, Oroszország, a világ két legnagyobb népességű országa India és Kína; Dél-Amerika legnagyobb területű és lakosságú országa; két világűrhatalom: Oroszország, Kína; négy atomarzenállal rendelkező, még nem atomhatalom ország: Kína, India, Pakisztán, Észak-Korea, négy szuperfontos tengerszorosokat felügyelő ország: Oroszország, Törökország, Indonézia, Irán, a 10 legnagyobb ásványlelőhely birtokos országból öt: Oroszország, Kína, Brazília, India, Irán, a világ legnagyobb hajó és vasútépítő kapacitásával rendelkező ország: Kína. Az önellátási képességeket, a világkereskedelmi pozíciókat most hagyjuk is. Szóval ez a társaság már nehézsúlyú, nem lehet nem odafigyelni rájuk, és nem reagálni rájuk. Ennek a helyzetnek a korlátok közé szorításra fogytak el a források, potenciálok a szuperbirodalom USA részéről.
kbexxx
•••
2025. szeptember 02. 11:29 Szerkesztve
A Shangai Együttműködési Szervezet találkozója Egyesíteni készül Ázsiai országok erejét, gazdasági Katona védelmi ,kereskedelmi,és kölcsönös segítség nyújtás vonalon valamennyi ország érdeke A megállapodás ,ellentételezéseként a két pólusú világgazdasági és egyéb kihívásokkal szemben.. A résztvevő országok a világ népességének tekintélyes részét jelentik. Bár nincs számottevő jelentösége ,de jelzés értékü hogy Szijjartó is épp ott van volt.!
belbuda
2025. szeptember 02. 11:20
A nemzetünk szégyene Robokuty részvétele...😱
Egyszeriember
•••
2025. szeptember 02. 11:20 Szerkesztve
Ebben a témában nem biztos, hogy a "The Guadrian" (fenti cikkből ctrl+c, ctrl+v) a legjobb hivatkozási pont. Ők is függetlenobjektívek.
