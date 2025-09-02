Ezért gyűlnek össze a Nyugat-ellenes vezetők Pekingben

Szerdán nagyszabású katonai parádét tartanak Pekingben, a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából – írja a The Guadrian. A látványos felvonulás azonban nem pusztán a múltat idézi:

sokkal inkább üzenet a jövőről, és arról, kik alakítják át a világpolitika erőviszonyait.

A dísztribünön Hszi Csin-ping kínai elnök mellett ott lesznek a világ leginkább szankcionált vezetői – köztük Vlagyimir Putyin, Kim Dzsongun és Maszúd Pezeshkian iráni elnök, akiket nyugati elemzők a „forrongás tengelye” kifejezéssel illetnek.

A parádén Kína bemutatja modern haderejét: hiperszonikus fegyvereket, új rakétavédelmi rendszereket és a „Guam-gyilkosnak” nevezett DF–26 ballisztikus rakétát.

A felvonulás célja, hogy jelezze: a Népi Felszabadító Hadsereg minden eddiginél erősebb, és Peking készen áll szembeszállni a nyugati befolyással.

Elemzők szerint a látványos katonai demonstráció valójában Hszi hatalmát és a Kínai Kommunista Párt dominanciáját hivatott megerősíteni, miközben az ország korrupciós botrányokkal és belső tisztogatásokkal küzd a hadseregben.

Feltűnő, hogy a nyugati vezetők nagy része bojkottálja az eseményt.

A világpolitikai üzenet így egyértelmű a brit lap szerint:

Kína Putyin és Kim oldalán demonstrálja, hogy a globális dél országai számára alternatív központ lehet a nyugati világrenddel szemben.

A parádé előtt Pekingben zajlott a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója is, amelyen többek között Narendra Modi indiai kormányfő és Recep Tayyip Erdoğan török elnök is részt vett.

Ez is jelzi: miközben Kína és az Egyesült Államok között kiélezett a kereskedelmi és geopolitikai verseny, Hszi Csin-ping igyekszik maga köré gyűjteni azokat a partnereket, akik hajlandók hátat fordítani a nyugati befolyásnak – vagy legalábbis több vasat tartanak a tűzben.