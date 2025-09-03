Ft
09. 03.
szerda
Ukrajna káosz NATO polgárháború Viktor Janukovics

Betelt a pohár a volt ukrán elnöknél: „Kijev jelenlegi politikája polgárháborúhoz és káoszhoz vezet”

2025. szeptember 03. 09:18

Viktor Janukovics szerint a 2022-as orosz támadás kiváltó oka az volt, hogy „a Nyugat beakarta húzni Ukrajnát a NATO-ba”.

2025. szeptember 03. 09:18
null

Évek óta tartó csend után ismét nyilvánosság elé lépett Viktor Janukovics, Ukrajna 2014-ben elüldözött elnöke – számolt be a Kárpáti Igaz Szó

Az oroszországi száműzetésben élő politikus helyi újságíróknak adott interjúban arról beszélt:

 államfőként célja az volt, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz, ugyanakkor a NATO-tagságot határozottan ellenezte.

Janukovics egyetértett Vlagyimir Putyin orosz elnök narratívájával, miszerint a 2022-ben kirobbant orosz agresszió kiváltó oka az volt, hogy 

a Nyugat be akarta húzni Ukrajnát a NATO-ba”. 

Hangsúlyozta: ez az út szerinte zsákutca, amely „katasztrófához és polgárháborúhoz” vezetett.

Az egykori államfő emellett bírálta az európai vezetőket is, akik szerinte a tárgyalások során nem voltak korrektek Ukrajnával szemben.

Nyitókép: SEFA KARACAN / AFP

 

