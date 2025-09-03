Betelt a pohár a volt ukrán elnöknél: „Kijev jelenlegi politikája polgárháborúhoz és káoszhoz vezet”

Janukovics egyetértett Vlagyimir Putyin orosz elnök narratívájával, miszerint a 2022-ben kirobbant orosz agresszió kiváltó oka az volt, hogy

a Nyugat be akarta húzni Ukrajnát a NATO-ba”.

Hangsúlyozta: ez az út szerinte zsákutca, amely „katasztrófához és polgárháborúhoz” vezetett.

Az egykori államfő emellett bírálta az európai vezetőket is, akik szerinte a tárgyalások során nem voltak korrektek Ukrajnával szemben.