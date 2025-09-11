„A Lengyelországba berepülő drónokról teljes bizonyosságunk soha nem lesz. A legvalószínűbb mégis az, hogy olyan orosz eszközökről van szó, amelyek fölött a kibocsátók elveszítették az ellenőrzést. Az a tény, hogy a beloruszok már akkor figyelmeztették a lengyeleket, amikor a drónok még belorusz légtérben haladtak, megerősíti ezt a föltételezést.