Ez az első eset, amikor a NATO orosz katonai eszközöket lő ki a saját területén
Nem biztos, hogy elsőre látható a jelentősége.
Aggasztóan sok a forrófejű az európai politikusok között.
„A Lengyelországba berepülő drónokról teljes bizonyosságunk soha nem lesz. A legvalószínűbb mégis az, hogy olyan orosz eszközökről van szó, amelyek fölött a kibocsátók elveszítették az ellenőrzést. Az a tény, hogy a beloruszok már akkor figyelmeztették a lengyeleket, amikor a drónok még belorusz légtérben haladtak, megerősíti ezt a föltételezést.
Az ellenőrzés elveszítésének legvalószínűbb oka pedig az ukrán légvédelem sikeres elektronikus zavarása lehetett.
Az oroszok – ahogy más nagyhatalmak – időnként kétségkívül tesztelik az ellenfél védekező képességeit, de ez most szinte biztosan nem az volt, szándékos provokáció végképp nem. Aggasztóan sok a forrófejű az európai politikusok között, de bízni lehet abban, hogy a többség azért képes higgadtan mérlegelni a fejleményeket.”
