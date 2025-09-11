Ft
09. 11.
csütörtök
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország belorusz légvédelem drón

Az oroszok időnként kétségkívül tesztelik az ellenfél védekező képességeit, de ez most szinte biztosan nem az volt

2025. szeptember 11. 10:21

Aggasztóan sok a forrófejű az európai politikusok között.

2025. szeptember 11. 10:21
null
Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
Facebook

„A Lengyelországba berepülő drónokról teljes bizonyosságunk soha nem lesz. A legvalószínűbb mégis az, hogy olyan orosz eszközökről van szó, amelyek fölött a kibocsátók elveszítették az ellenőrzést. Az a tény, hogy a beloruszok már akkor figyelmeztették a lengyeleket, amikor a drónok még belorusz légtérben haladtak, megerősíti ezt a föltételezést.

Bendarzsevszkij Anton

Ez az első eset, amikor a NATO orosz katonai eszközöket lő ki a saját területén

Nem biztos, hogy elsőre látható a jelentősége.

Az ellenőrzés elveszítésének legvalószínűbb oka pedig az ukrán légvédelem sikeres elektronikus zavarása lehetett. 

Az oroszok – ahogy más nagyhatalmak – időnként kétségkívül tesztelik az ellenfél védekező képességeit, de ez most szinte biztosan nem az volt, szándékos provokáció végképp nem. Aggasztóan sok a forrófejű az európai politikusok között, de bízni lehet abban, hogy a többség azért képes higgadtan mérlegelni a fejleményeket.”

Nyitókép: Facebook / Bencsik Gábor

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Megtalálta
2025. szeptember 11. 10:45 Szerkesztve
Ez a szerep lett most leosztva az EU-nak. Az Usa keze épp televan Kínával, Indiával, Gázával, Szíriával, Iránnal és Venezuelával, úgyhogy az EU dolga az, hogy Ukrajnával foglalkozzon. Persze pénz és fegyver hiányában csak a rikácsolásra futja, de szegény ember vízzel kénytelen főzni. Ezért akarják befagyasztani a harcokat, hogy időt nyerjenek az ukrán sereg (és állam) újjáépítésére. Mint anno 2015-ben a Minszk megegyezéssel. Ezzel persze az oroszok is tisztában vannak, ezért nem érdekli őket a konfliktus befagyasztása, aka "tűzszünet". Vagy kitakarodik a NATO, EU, a CIA, az MI6 és csatolt részei Ukrajnából, vagy megy tovább az egész.
1
0
XTRO
2025. szeptember 11. 10:37
Furcsa, hogy von” lejjebb “beszéde hirtelen alátámasztást nyer…az “orosz támadással” csak mint Bucsa…
2
0
tbztbz
2025. szeptember 11. 10:35
Az eszedbe se jut, hogy kamu az egész? Minden amit bemutattak bizonyítékként nevetséges. Csak az egyik a sok közül: Nem volt fegyverzete egyik drónnak sem. Az oroszok fegyvertelen drónnal indítottak nagyszabású támadást?
2
0
angie1
2025. szeptember 11. 10:34
Maradjunk annyiban, hogy ez Putyin démonizálására és Ukrajnába való pénzcsapolásra menő játék, valamint tesztelése anbak, hogy meddig tűtjük. Szerinrem nem sokáig! De azt megjegyzem: " azért a víz az úr!"
2
0
