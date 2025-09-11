A lengyelek elárulták: figyelmeztették őket jó előre, hogy jönnek az orosz drónok
Megerősítették, hogy a légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és készen állt az eszkalációra.
Nem biztos, hogy elsőre látható a jelentősége.
„Miért fontos a tegnapi orosz drón berepülés Lengyelország területére? Nem biztos, hogy elsőre látható a jelentősége. Mert a háborús konfrontáció határai fokozatosan eltolódnak. Ami korábban rendhagyó volt – a NATO légterének a megsértése egy ellenséges katonai eszköz által – már szinte mindennapos, és a rendhagyó eseményt nem is maga a berepülés, hanem a drónok becsapódása és tömegessége jelenti.
Ez az első eset, amikor a NATO orosz katonai eszközöket lő ki a saját területén. Szeptember 10.-én éjszaka a lengyel és a NATO erők magas készültségbe helyezték az egységeiket, és F-35-ös, F-16-os, Mi-24, Mi-17 és Black Hawk vadászgépeket és helikoptereket indították a légtér ellenőrzésére. Az utolsó drónt reggeli 6:45-kor fogták el.
A tegnapi nap után mára sokkal tisztábban látunk, és le tudjuk vonni a következtetéseket, mert elegendő adat áll rendelkezésre. A jelenség tényleg tömeges volt - a korábban jelentett közel tucat drónról kiderült, hogy 19 darab eszköz repült be a lengyel légtérbe, ebből tegnap estig 16-ot sikerült is beazonosítani és megtalálni Lengyelország négy különböző régiójában.
A lengyelek szerint 3 drónt tudták megsemmisíteni, ami azért felvet bizonyos kérdéseket a lengyel határvédelem hatékonyságát illetően. Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy a drónok nem csak Ukrajna felől, hanem Belarusz felől is érkeztek. Ez azért lényeges, mert a lengyel-ukrán határ 535 km hosszú. A lengyel-belarusz 418 km-es. Vagyis itt egy közel ezer kilométer hosszú határszakaszt kapunk, aminek az ellenőrzése egyáltalán nem könnyű feladat.
A fényképek alapján pedig szinte teljes bizonysággal beazonosítható a drón típusa: ez egy orosz Gerbera-típusú drón - a nagyobb képességű iráni licensz alapján gyártott Shahed-drón olcsó(bb) változata. Könnyebb, és rétegelt lemezből, valamint hungarocellből készül, és a leggyakrabban nem hordoznak robbanóanyagot (bár kisebb mennyiségben képesek rá). A legfőbb feladatuk, hogy messziről Shahed-drónnak nézzen ki, mert leginkább csaliként vetik be azzal a céllal, hogy túlterhelje az ukrán légvédelmet.
Az hogy mennyire volt szándékos provokáció ez Oroszország részéről (NATO reakciók tesztelése), vagy véletlen eltérítés az elektronikus zavarás következtében, már véleményes. Több minden szól az egyik vagy a másik verzió mellett.
Ezek az olcsóbb Gerbera drónok egyszerű műholdas navigációs antennákat használnak, amik rendkívül sebezhetőek az elektronikus hadviselés eszközeivel szemben. Ezzel szemben például a jóval drágább Shahed-típusok a zavarójelek ellen védő berendezésekkel (CRPA-antennákkal) vannak felszerelve. Emiatt a Gerberák gyakran jelentősen letérnek a kijelölt útvonalukról. Ilyen drónok már repültek be Belarusz, Litvánia és Lettország légterébe is, de soha nem olyan nagy számban, mint Lengyelországba szeptember 10-én éjjel. Mindez a »véletlen« verziót erősíti.”
Ezt is ajánljuk a témában
Megerősítették, hogy a légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és készen állt az eszkalációra.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP