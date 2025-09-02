Kórházból üzent a megtámadott Andrej Babis: ezt lehet tudni most az állapotáról

„Köszönöm mindenkinek a támogatást, remélem, mihamarabb rendben leszek” – írta Andrej Babis Instagram-oldalán a hétfői támadást követően.

A Mandiner beszámolt róla, hogy mankóval támadtak Andrej Babisra, a cseh ANO párt vezetőjére és volt miniszterelnökre, miközben a közelgő parlamenti választásokra kampányolt. A politikust a fején érték az ütések, azonnal kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeztek rajta.

„Még várom a további vizsgálati eredmények értékelését, az orvosok azonban nyugalmat javasoltak, ezért sajnos legalább a holnapi olomouci programot le kell mondanom” – írta a cseh politikus.