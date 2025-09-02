Ft
09. 02.
kedd
mankó orvos Andrej Babis erőszak Csehország Szlovákia

Kórházból üzent a megtámadott Andrej Babis: ezt lehet tudni most az állapotáról

2025. szeptember 02. 09:25

A korábbi cseh miniszterelnökre mankóval támadtak rá.

2025. szeptember 02. 09:25

„Köszönöm mindenkinek a támogatást, remélem, mihamarabb rendben leszek” – írta Andrej Babis Instagram-oldalán a hétfői támadást követően.

A Mandiner beszámolt róla, hogy mankóval támadtak Andrej Babisra, a cseh ANO párt vezetőjére és volt miniszterelnökre, miközben a közelgő parlamenti választásokra kampányolt. A politikust a fején érték az ütések, azonnal kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeztek rajta.

„Még várom a további vizsgálati eredmények értékelését, az orvosok azonban nyugalmat javasoltak, ezért sajnos legalább a holnapi olomouci programot le kell mondanom” – írta a cseh politikus.

Az incidensre Orbán Viktor is reagált. „Szlovákiát követően az erőszak beszivárgott a cseh politikába is. Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babist. Ez az eredménye. Mindazonáltal nem fogják megállítani őt. Nem fogja feladni, és meg fogja nyerni a választásokat!” – írta a magyar miniszterelnök.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

zakar zoltán béla
2025. szeptember 02. 11:23
A Tisza -//-!!!!!!!!
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 02. 11:17
» kimirszen 2025. szeptember 02. 09:42 • Szerkesztve « Még a semmit is szerkesztve közlöd. 😂😂😂😂
GrumpyGerald
2025. szeptember 02. 10:05
Kis iróniával: A baloldal mindent megtesz a jobboldal győzelméért! Trump, Fico, Babis... De egy pár dolog: miaz, hogy 2025-ben fejlett csehországban egy felvétel nincsen, sőt hír sincsen, pontosan miként történt, hányszor sújtott le az a terrorista, mennyire sérülhetett meg az áldozat, mik az egészségügyi vizsgálati eredmények? Na jó-jó, és egyáltalán hol voltak a testőrök?!! Tényleg nem tudom elképzelni, hogy fordulhat ilyen elő, hogy hosszasan ütlegelnek egy vezető politikust az utcán! Azt nem várom el, hogy a mélyállamig eljusson a nyomozóhatóság, természetesen itt is izolált, magányos, mentálisan zavart elkövetőről lesz szó -- másról nem is volt szó soha a világtörténelemben.
ujujuj
2025. szeptember 02. 09:54
Jól van, örömmel látom, hogy a liberálisok csehországban is építik a szeretetországot. Hasonlókra számítok itthon is a tiszektásoktól.
