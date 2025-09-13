„A férjem hangja élni fog” – megrendítő üzenetet küldött Charlie Kirk özvegye

Megrendítő beszédet mondott Erika Kirk, a szerdán Orem városában lelőtt amerikai jobboldali aktivista, Charlie Kirk özvegye – írta meg a BBC. A Turning Point USA központjából közvetített élő adásban férje üres székénél állva köszönte meg a mentőknek, hogy küzdöttek férje életéért.

Elnök úr, a férjem szeretett téged. És tudta, hogy te is szeretted őt”

– mondta zokogva, külön köszönetet mondva Donald Trump elnöknek, valamint J.D. Vance alelnöknek és feleségének, akik a koporsót kísérték vissza Arizonába.

Erika Kirk a közvetítés elején csendben felfelé nézett, és imát mormolt. A 36 éves özvegy idézett a Bibliából, majd arról beszélt, hogy férje minden nap tudtára adta: szereti őt és két gyermeküket.