Hírek
Vélemények
Hetilap
Charlie Kirk Erika Kirk mártír Donald Trump gyilkos

„A férjem hangja élni fog” – megrendítő üzenetet küldött Charlie Kirk özvegye

2025. szeptember 13. 08:59

A 31 éves jobboldali aktivista özvegye megrendítő vallomásban ígérte meg: férje küldetése mostantól még erősebben folytatódik.

2025. szeptember 13. 08:59
null

Megrendítő beszédet mondott Erika Kirk, a szerdán Orem városában lelőtt amerikai jobboldali aktivista, Charlie Kirk özvegye – írta meg a BBC. A Turning Point USA központjából közvetített élő adásban férje üres székénél állva köszönte meg a mentőknek, hogy küzdöttek férje életéért. 

Elnök úr, a férjem szeretett téged. És tudta, hogy te is szeretted őt

 – mondta zokogva, külön köszönetet mondva Donald Trump elnöknek, valamint J.D. Vance alelnöknek és feleségének, akik a koporsót kísérték vissza Arizonába.

Erika Kirk a közvetítés elején csendben felfelé nézett, és imát mormolt. A 36 éves özvegy idézett a Bibliából, majd arról beszélt, hogy férje minden nap tudtára adta: szereti őt és két gyermeküket. 

De legjobban Charlie a gyermekeit szerette. És engem. Teljes szívéből. És mindig éreztette velem

 – mondta könnyek között. Lányuknak, aki még csak hároméves, azt üzente: „Kicsim, apa nagyon szeret téged. Ne aggódj, csak egy munkaúton van Jézussal.

A gyilkoshoz szólva kemény szavakat intézett: 

Fogalmad sincs, milyen tüzet gyújtottál meg ezzel a tetteddel. Egy özvegy kiáltása mostantól harci kiáltásként fog visszhangzani az egész világban.

Hozzátette, férje missziója folytatódni fog: 

Ha eddig erősnek gondoltátok Charlie küldetését, most még nem is sejtitek, mit szabadítottatok el ebben az országban és az egész világon.” 

Az özvegy szerint férje podcastja és egyetemi turnéja is folytatódik. Charlie Kirk halála óriási visszhangot keltett az Egyesült Államokban. Donald Trump elnök bejelentette, hogy posztumusz kitünteti a legmagasabb civil elismeréssel, a Presidential Medal of Freedommal, „a generáció óriásaként és a szabadság bajnokaként”. A Turning Point USA alapítványa közleményében „mártírnak és úttörőnek” nevezte a 31 éves politikai aktivistát. 

Charlie volt az ideális férj és tökéletes apa. Arra kérünk mindenkit, imádkozzon a Kirk családért a felfoghatatlan veszteségben

 – írta a szervezet.

Nyitókép: képernyőfotó a Turning Point USA videójából

karcos-2
•••
2025. szeptember 13. 10:56 Szerkesztve
ALERT Tyler Robinson a Discordon több Antifa csoportban tevékenykedett - jelentette ki a mai sajtótájékoztatóján Utah állam kormányzója, Spencer Cox. Majka, Krubi Tiszások tetemes része ezt az ideológiát tartja követendő példának.
Válasz erre
0
0
vezekere
2025. szeptember 13. 10:22
Ez a méltó válasz! Sok erőt kívánok hozzá!
Válasz erre
4
0
nagytamas
2025. szeptember 13. 10:18
Isten nyugosztalja! :(
Válasz erre
2
0
borsos-2
2025. szeptember 13. 09:32
Nem csak a lövészt kell elkapni, a felbujtót is!! Ha megvan, akkor a legszigorúbb ítéletet mondani rá, amit a történelemben mondtak felbujtóra.
Válasz erre
6
0
