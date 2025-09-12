A magyar antifák megfejtették, épp amikor kiderült, hogy Charlie Kirk gyilkosa antifa volt: a fasizmus erőszakot hirdet

Két napot se bírt ki: teljesen ledobta az ékszíjat Vadai Ágnes
A DK-s politikus kiváló ütemérzékről tett tanúbizonyságot.
Hasonlóan kiváló ütemérzékről tettek tanúbizonyságot, mint Vadai Ágnes.
Az AntifaInfo Budapest nevű Facebook-oldalon megjelent egy érdekes értelmezés a Charlie Kirk-gyilkosság kapcsán: „Az USA elnöke csak részleges önállósággal bír, sokkal inkább a mögötte álló hatalmi csoport szimbóluma. Trump hatalma egy általános válság tünete:
a kapitalizmus, és különösen a jelenlegi hegemón hatalom nem képes a dinamikus expanzióra, ezért rohamosan fasizálódik.”
Mint fogalmaztak, „ezt a folyamatot komoly ideológiai offenzíva támogatja. Az amerikai fasizmus nem talált ki semmi újat. A nagytőke kiszolgálójaként fő feladata a munkásosztály megosztásának fokozása rasszizmussal, nacionalizmussal, idegengyűlölettel. A vallási fundamentalizmus, melynek nincs sok köze a vallások eredeti univerzális humanista elképzeléséhez, szintén az elnyomó hatalmakat támogatja, ráadásul a nemi alapú elnyomás fő képviselője.”
Tovább mennek, ugyanis szerintük a jelenkori fasiszták tudományellenesek, és „a fasizmus erőszakot hirdet.”
Hasonlóan kiváló ütemérzékről tettek tanúbizonyságot a szöveggel, mint Vadai Ágnes, hiszen akkor sikerült ezt posztolniuk, amikor épp kiderült, hogy antifa volt Charlie Kirk gyilkosa.
Ezt is ajánljuk a témában
A DK-s politikus kiváló ütemérzékről tett tanúbizonyságot.
Donald Trump elnök csütörtökön azt mondta az újságíróknak, hogy „egyszerűen ki kell verni a lelket is” a „radikális baloldali őrültekből”, miután meggyilkolták Charlie Kirköt, a konzervatív kommentátort. Az elnök a Fehér Ház déli gyepén beszélt, miközben New Yorkba indult, és egy újságíró kérdésére válaszolt, aki azt tudakolta, mi az elnök üzenete azoknak a konzervatívoknak, akik úgy érzik,
a „radikális csoportok” célkeresztjében vannak.
Trump, aki körülbelül tízperces sajtótájékoztatója során mérsékeltebb megjegyzéseket is tett Kirk meggyilkolásáról, azt mondta: „Bátraknak kell lennünk az életben, minden igazság szerint, hiszen egy életünk van. Valószínűleg nem is kellene itt állnom önökkel beszélgetve, de bátrak leszünk. És nagyszerű országunk van. Vannak odakint radikális baloldali őrültek, és egyszerűen ki kell verni belőlük a lelket is” [„we just have to beat the hell out of them” az eredeti, angol nyilatkozatban].
Ezt is ajánljuk a témában
Az utolsó nagy hidat égették fel Charlie Kirk megölésével. Ez a tűz pedig könnyen tovaterjedhet. A kérdés már csak az, tisztítótűz lesz-e – vagy valami egészen más. Varga Mátyás Zsolt írása.
Nyitókép: Andri Tambunan / AFP