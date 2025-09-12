Ft
09. 12.
péntek
antifa csoport Charlie Kirk ütemérzék erőszak fasizmus Vadai Ágnes

A magyar antifák megfejtették, épp amikor kiderült, hogy Charlie Kirk gyilkosa antifa volt: a fasizmus erőszakot hirdet

2025. szeptember 12. 17:07

Hasonlóan kiváló ütemérzékről tettek tanúbizonyságot, mint Vadai Ágnes.

2025. szeptember 12. 17:07
null

Az AntifaInfo Budapest nevű Facebook-oldalon megjelent egy érdekes értelmezés a Charlie Kirk-gyilkosság kapcsán: „Az USA elnöke csak részleges önállósággal bír, sokkal inkább a mögötte álló hatalmi csoport szimbóluma. Trump hatalma egy általános válság tünete:

a kapitalizmus, és különösen a jelenlegi hegemón hatalom nem képes a dinamikus expanzióra, ezért rohamosan fasizálódik.” 

Mint fogalmaztak, „ezt a folyamatot komoly ideológiai offenzíva támogatja. Az amerikai fasizmus nem talált ki semmi újat. A nagytőke kiszolgálójaként fő feladata a munkásosztály megosztásának fokozása rasszizmussal, nacionalizmussal, idegengyűlölettel. A vallási fundamentalizmus, melynek nincs sok köze a vallások eredeti univerzális humanista elképzeléséhez, szintén az elnyomó hatalmakat támogatja, ráadásul a nemi alapú elnyomás fő képviselője.”

Tovább mennek, ugyanis szerintük a jelenkori fasiszták tudományellenesek, és „a fasizmus erőszakot hirdet.”

Hasonlóan kiváló ütemérzékről tettek tanúbizonyságot a szöveggel, mint Vadai Ágnes, hiszen akkor sikerült ezt posztolniuk, amikor épp kiderült, hogy antifa volt Charlie Kirk gyilkosa.

Közben: Trump keményen üzent a radikális baloldali őrülteknek

Donald Trump elnök csütörtökön azt mondta az újságíróknak, hogy „egyszerűen ki kell verni a lelket is” a „radikális baloldali őrültekből”, miután meggyilkolták Charlie Kirköt, a konzervatív kommentátort. Az elnök a Fehér Ház déli gyepén beszélt, miközben New Yorkba indult, és egy újságíró kérdésére válaszolt, aki azt tudakolta, mi az elnök üzenete azoknak a konzervatívoknak, akik úgy érzik,

a „radikális csoportok” célkeresztjében vannak.

Trump, aki körülbelül tízperces sajtótájékoztatója során mérsékeltebb megjegyzéseket is tett Kirk meggyilkolásáról, azt mondta: „Bátraknak kell lennünk az életben, minden igazság szerint, hiszen egy életünk van. Valószínűleg nem is kellene itt állnom önökkel beszélgetve, de bátrak leszünk. És nagyszerű országunk van. Vannak odakint radikális baloldali őrültek, és egyszerűen ki kell verni belőlük a lelket is” [„we just have to beat the hell out of them” az eredeti, angol nyilatkozatban].

Nyitókép: Andri Tambunan / AFP

