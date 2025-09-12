A magyar antifák megfejtették, épp amikor kiderült, hogy Charlie Kirk gyilkosa antifa volt: a fasizmus erőszakot hirdet

Az AntifaInfo Budapest nevű Facebook-oldalon megjelent egy érdekes értelmezés a Charlie Kirk-gyilkosság kapcsán: „Az USA elnöke csak részleges önállósággal bír, sokkal inkább a mögötte álló hatalmi csoport szimbóluma. Trump hatalma egy általános válság tünete:

a kapitalizmus, és különösen a jelenlegi hegemón hatalom nem képes a dinamikus expanzióra, ezért rohamosan fasizálódik.”

Mint fogalmaztak, „ezt a folyamatot komoly ideológiai offenzíva támogatja. Az amerikai fasizmus nem talált ki semmi újat. A nagytőke kiszolgálójaként fő feladata a munkásosztály megosztásának fokozása rasszizmussal, nacionalizmussal, idegengyűlölettel. A vallási fundamentalizmus, melynek nincs sok köze a vallások eredeti univerzális humanista elképzeléséhez, szintén az elnyomó hatalmakat támogatja, ráadásul a nemi alapú elnyomás fő képviselője.”

Tovább mennek, ugyanis szerintük a jelenkori fasiszták tudományellenesek, és „a fasizmus erőszakot hirdet.”

Hasonlóan kiváló ütemérzékről tettek tanúbizonyságot a szöveggel, mint Vadai Ágnes, hiszen akkor sikerült ezt posztolniuk, amikor épp kiderült, hogy antifa volt Charlie Kirk gyilkosa.