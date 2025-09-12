Két napot se bírt ki: teljesen ledobta az ékszíjat Vadai Ágnes

Miután az Egyesült Államokban politikai nézetei és szerepvállalása miatt megölték Charlie Kirköt, a jobboldali-konzervatív influenszert, Vadai Ágnes kiváló ütemérzékről tett tanúbizonyságot: azzal kezdett el hergelni, hogy a magyar Terrorelhárítási Központ azért kap 4 milliárd forinttal több pénzt, mert a kormány fél.

Mint fogalmazott a DK-s politikus:

4 milliárd forinttal több pénzt kap a TEK. Féltek, mi?”

Orbán Viktor minden magyart figyelmeztetett Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban

Mint ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerint akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett.