Két napot se bírt ki: teljesen ledobta az ékszíjat Vadai Ágnes

Orbán Viktor minden magyart figyelmeztetett Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban
A miniszterelnök közölte: résen kell lennünk!
A DK-s politikus kiváló ütemérzékről tett tanúbizonyságot.
Miután az Egyesült Államokban politikai nézetei és szerepvállalása miatt megölték Charlie Kirköt, a jobboldali-konzervatív influenszert, Vadai Ágnes kiváló ütemérzékről tett tanúbizonyságot: azzal kezdett el hergelni, hogy a magyar Terrorelhárítási Központ azért kap 4 milliárd forinttal több pénzt, mert a kormány fél.
Mint fogalmazott a DK-s politikus:
4 milliárd forinttal több pénzt kap a TEK. Féltek, mi?”
Mint ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerint akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett.
Közben Charlie Kirk merényletére a Kutyapárt XI. kerületi képviselője, Jánosi Gergő olyan arcátlan és gyomorforgató módon reagált a közösségi oldalán, hogy az ember szava szinte elakad. A Facebookon egy gyalázkodó képet osztott meg, amely gúnyosan kiparodizálja az áldozat arcát, és a következő, felirattal éktelenkedik angolul:
„Végre, valami jó hír (megerősítették, hogy meghalt)”
Ismerjük meg Jánosi Gergőt, akinek ámokfutására már valóban nem lehet szavakat találni.
Jánosit emiatt többen távozásra szólították, hiszen minden jóérzésű ember tudja: „aki más ember brutális kivégzését, a keresztény-konzervatív Charlie Kirk agyonlövését vigyorogva »jó hírként« adja közre saját oldalán, annak világos, hogy nincs helye többé a magyar közéletben”.
Charlie Kirk halála kapcsán szerzőnk egyébként így fogalmazott:
„Az utolsó nagy hidat égették fel Charlie Kirk megölésével. Ez a tűz pedig könnyen tovaterjedhet. A kérdés már csak az, tisztítótűz lesz-e – vagy valami egészen más.”
