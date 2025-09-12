Ft
Charlie Kirk gyűlöletpolitika merénylet Vadai Ágnes Orbán Viktor

Két napot se bírt ki: teljesen ledobta az ékszíjat Vadai Ágnes

2025. szeptember 12. 11:07

A DK-s politikus kiváló ütemérzékről tett tanúbizonyságot.

2025. szeptember 12. 11:07
null

Miután az Egyesült Államokban politikai nézetei és szerepvállalása miatt megölték Charlie Kirköt, a jobboldali-konzervatív influenszert, Vadai Ágnes kiváló ütemérzékről tett tanúbizonyságot: azzal kezdett el hergelni, hogy a magyar Terrorelhárítási Központ azért kap 4 milliárd forinttal több pénzt, mert a kormány fél.

Mint fogalmazott a DK-s politikus: 

4 milliárd forinttal több pénzt kap a TEK. Féltek, mi?”

Orbán Viktor minden magyart figyelmeztetett Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban

Mint ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerint akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett.

Közben Charlie Kirk merényletére a Kutyapárt XI. kerületi képviselője, Jánosi Gergő olyan arcátlan és gyomorforgató módon reagált a közösségi oldalán, hogy az ember szava szinte elakad. A Facebookon egy gyalázkodó képet osztott meg, amely gúnyosan kiparodizálja az áldozat arcát, és a következő, felirattal éktelenkedik angolul: 

„Végre, valami jó hír (megerősítették, hogy meghalt)”

Jánosit emiatt többen távozásra szólították, hiszen minden jóérzésű ember tudja: „aki más ember brutális kivégzését, a keresztény-konzervatív Charlie Kirk agyonlövését vigyorogva »jó hírként« adja közre saját oldalán, annak világos, hogy nincs helye többé a magyar közéletben”.

undefined

Máthé Zsuzsa

Facebook

Idézőjel

Jánosi Gergőnek távoznia kell a magyar közéletből!

Aki más ember brutális kivégzését vigyorogva „jó hírként” adja közre saját oldalán, annak világos, hogy nincs helye többé a magyar közéletben. Érdektelen, hogy leszedte a lenti posztját, ahogy teljesen hiteltelen a bocsánatkérése is.

Isten óvja Amerikát!

Charlie Kirk halála kapcsán szerzőnk egyébként így fogalmazott

„Az utolsó nagy hidat égették fel Charlie Kirk megölésével. Ez a tűz pedig könnyen tovaterjedhet. A kérdés már csak az, tisztítótűz lesz-e – vagy valami egészen más.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

titi77
2025. szeptember 12. 11:34
jövőre ez a picsa is valami szakértő-féle lesz az atv-ben.
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 12. 11:32 Szerkesztve
Vadai-Dobrev duó filteres gonoszok! Komenista maradványok! Ágika mérges a szőkére,elrabolta Gyurcsány Ferenc lator szívét!
És Én
2025. szeptember 12. 11:23
Még ha félnének is azt is megérteném a gyilkos elődeitektől is félni kellet .Ti is bemutattátok a rendőr terrort.
orokkuruc-2
2025. szeptember 12. 11:22
Maris, ez nem a szörfpálya! Vadai azért jobb mint a takarítónő, mert nem csak súrol, Mar_is ;-)
