09. 12.
péntek
golyó Charlie Kirk Magyarország kormányfő merénylet miniszterelnök

Orbán Viktor minden magyart figyelmeztetett Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban

2025. szeptember 12. 07:24

A miniszterelnök szerint akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett.

2025. szeptember 12. 07:24
null

„Amerikában lelőttek egy 31 éves fiatalembert. Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének. A globalista baloldal gyűlölte érte” – kezdte péntek reggel Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. 

A miniszterelnök felidézte, hogy 

  • tavaly Szlovákiában a szabad ég alatt öt golyót eresztettek az ország miniszterelnökébe. Robert Fico sosem fél elmondani, ha nem ért egyet a globalista elittel, gyűlölik érte.
  • Nemrég Csehországban mankóval támadtak rá a választások legesélyesebb jelöltjére. Andrej Babisnak mindig Csehország az első, a politikai ellenfelei gyűlölik érte.

Mint írta, Magyarország egyelőre a béke szigete. „De nagyon óvatosnak kell lennünk”. A kormányfő úgy látja, akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett. 

Választást nyerni azért érdemes, hogy jobb, szebb, erősebb országot építsünk. Bosszúból, gyűlölködve és fenyegetve nem lehet. Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

– zárta a kormányfő.

Nyitókép: Melissa MAJCHRZAK / AFP

Összesen 14 komment

formaegy-2
2025. szeptember 12. 08:18
"...akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett. Választást nyerni azért érdemes, hogy jobb, szebb, erősebb országot építsünk. Bosszúból, gyűlölködve és fenyegetve nem lehet. Legyen béke, szabadság és egyetértés!” Ennyi!!!
DFK
2025. szeptember 12. 08:15
A helyzet komoly, mert a proli csürhe vért akar.
kimirszen
2025. szeptember 12. 08:10
Chekke-Faintkimirszen 2025. szeptember 12. 07:41 Én inkább az eddig gyilkosságra buzdítók összeírását javaslom. Kezdheted. Levinya 2025. szeptember 12. 07:26 • Szerkesztve emlékszem rá vidéken éltem át a Bokros csomagot, a szüleim és minden ismerősünk elveszítette a munkáját, 2,5 évig nem volt munka, amikor lett éhbérért.... mindig elképzeltem, hogy térdelek a mentőbe (éppen Bokros urat újraélesztik) félrerúgom az újraélesztő orvosát és ütöm-ütöm -a "büdös kurva anyádat te rohadék "mormolásával.
Chekke-Faint
2025. szeptember 12. 07:39
Most csak az a kérdés a törvényhozókat figyelmeztette e? Figyelmeztette e a hatóságokat, a hatályban lévő törvények szigorú betartatásáért, vagy nem? Figyelmeztette e az eddig gyilkosságra buzdítókat, hogy következménye lesz? Mert ha nem akkor célpont lesz....
