Orbán Viktor minden magyart figyelmeztetett Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban

Charlie Kirk-merénylet: a szakértő szerint ez lehetett a foglalkozása a feltételezett gyilkosnak
Daniel Franks korábbi FBI-ügynök megállapítása szerint a lövés távolsága egy tapasztalt lövész számára nem jelenthetett kihívást.
A miniszterelnök szerint akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett.
„Amerikában lelőttek egy 31 éves fiatalembert. Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének. A globalista baloldal gyűlölte érte” – kezdte péntek reggel Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.
A miniszterelnök felidézte, hogy
Mint írta, Magyarország egyelőre a béke szigete. „De nagyon óvatosnak kell lennünk”. A kormányfő úgy látja, akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett.
Választást nyerni azért érdemes, hogy jobb, szebb, erősebb országot építsünk. Bosszúból, gyűlölködve és fenyegetve nem lehet. Legyen béke, szabadság és egyetértés!”
– zárta a kormányfő.
Nyitókép: Melissa MAJCHRZAK / AFP