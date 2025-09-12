Orbán Viktor minden magyart figyelmeztetett Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban

„Amerikában lelőttek egy 31 éves fiatalembert. Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének. A globalista baloldal gyűlölte érte” – kezdte péntek reggel Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.

A miniszterelnök felidézte, hogy

tavaly Szlovákiában a szabad ég alatt öt golyót eresztettek az ország miniszterelnökébe. Robert Fico sosem fél elmondani, ha nem ért egyet a globalista elittel, gyűlölik érte.

Nemrég Csehországban mankóval támadtak rá a választások legesélyesebb jelöltjére. Andrej Babisnak mindig Csehország az első, a politikai ellenfelei gyűlölik érte.

Mint írta, Magyarország egyelőre a béke szigete. „De nagyon óvatosnak kell lennünk”. A kormányfő úgy látja, akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett.