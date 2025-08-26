Újabb veszély leselkedik a NATO-ra – Oroszország akcióba lendült a lengyel-litván határnál

Oroszország nagyszabású jelfelderítő létesítményt épít Csernyakhovszk közelében, kevesebb mint 100 kilométerre a lengyel és litván határtól – közölte az Intellinews.

A hírügynökség által megvizsgált műholdas felvételek több tucat, kör alakban elrendezett antennát mutatnak, melyek

az elemzők szerint Európa egyik legnagyobb lehallgatóállomásának részei.

Az új komplexum várhatóan jelentősen megerősíti Moszkva képességét a NATO-tagállamok, köztük Lengyelország, Litvánia és Németország katonai és polgári kommunikációjának figyelemmel kísérésére – húzta alá a lap.

Komoly veszély leselkedhet a NATO-államokra

A hírszerzési elemzők szerint a létesítmény lehetővé teheti Oroszország számára, hogy érzékeny információkat gyűjtsön, és egy regionális válság esetén akár beavatkozzon az irányítási és parancsnoki rendszerek működésébe.

Egy ilyen létesítmény képessé teszi Moszkvát arra, hogy mélyen elérjen a NATO területére”

– olvasható az Intellinews által idézett jelentésben, amely védelmi szakértőket idézve hangsúlyozza a fejlemény stratégiai következményeit.

Növekszik a kalinyingrádi enklávé jelentősége

Az építkezés hangsúlyozza a kalinyingrádi enklávé növekvő jelentőségét, mint Oroszország elektronikai hadviselési infrastruktúrájának egyik központja. Már most is egy Iszkander rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákkal felszerelt zászlóaljnak ad otthont, amelyek fenyegetést jelentenek a nyugat-európai fővárosokra, továbbá Oroszország fejlett Sz–400-as légvédelmi rendszereinek és Bastion partvédelmi rendszereinek, amelyek meglétét nyílt forrású hírszerzés és nyugati védelmi tisztviselők egyaránt megerősítették.

Eddig nincs megerősített jelentés arról, hogy a Kreml a nagy hatótávolságú Oresnyik interkontinentális ballisztikus rakétákat telepített volna az enklávéba – amelyek 20 percen belül képesek elérni egész Európa fővárosait –, de vannak tervek ezen rakéták Belaruszba telepítésére – írta a hírportál.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay