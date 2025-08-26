Ft
08. 26.
kedd
háború Németország Lengyelország NATO rakéta Oroszország Litvánia antenna határ tagállamok

Újabb veszély leselkedik a NATO-ra – Oroszország akcióba lendült a lengyel-litván határnál

2025. augusztus 26. 10:00

A műholdfelvételeken több tucat, kör alakban elrendezett antenna látható, melyek urópa egyik legnagyobb lehallgatóállomásának részei lehetnek.

2025. augusztus 26. 10:00
Oroszország nagyszabású jelfelderítő létesítményt épít Csernyakhovszk közelében, kevesebb mint 100 kilométerre a lengyel és litván határtól – közölte az Intellinews.

A hírügynökség által megvizsgált műholdas felvételek több tucat, kör alakban elrendezett antennát mutatnak, melyek  

az elemzők szerint Európa egyik legnagyobb lehallgatóállomásának részei.

Az új komplexum várhatóan jelentősen megerősíti Moszkva képességét a NATO-tagállamok, köztük Lengyelország, Litvánia és Németország katonai és polgári kommunikációjának figyelemmel kísérésére – húzta alá a lap.

Komoly veszély leselkedhet a NATO-államokra

A hírszerzési elemzők szerint a létesítmény lehetővé teheti Oroszország számára, hogy érzékeny információkat gyűjtsön, és egy regionális válság esetén akár beavatkozzon az irányítási és parancsnoki rendszerek működésébe.

Egy ilyen létesítmény képessé teszi Moszkvát arra, hogy mélyen elérjen a NATO területére”

 – olvasható az Intellinews által idézett  jelentésben, amely védelmi szakértőket idézve hangsúlyozza a fejlemény stratégiai következményeit.

Növekszik a kalinyingrádi enklávé jelentősége

Az építkezés hangsúlyozza a kalinyingrádi enklávé növekvő jelentőségét, mint Oroszország elektronikai hadviselési infrastruktúrájának egyik központja. Már most is egy Iszkander rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákkal felszerelt zászlóaljnak ad otthont, amelyek fenyegetést jelentenek a nyugat-európai fővárosokra, továbbá Oroszország fejlett Sz–400-as légvédelmi rendszereinek és Bastion partvédelmi rendszereinek, amelyek meglétét nyílt forrású hírszerzés és nyugati védelmi tisztviselők egyaránt megerősítették.

Eddig nincs megerősített jelentés arról, hogy a Kreml a nagy hatótávolságú Oresnyik interkontinentális ballisztikus rakétákat telepített volna az enklávéba – amelyek 20 percen belül képesek elérni egész Európa fővárosait –, de vannak tervek ezen rakéták Belaruszba telepítésére – írta a hírportál.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

lendvaiildiko
2025. augusztus 26. 11:43
Le a német revansista törekvésekkel. Kalinyigrád soha többé ne legyen Königsberg. A cikk pedig kb. olyan szinvonalú, mint az egyetemi előfelvettek képzése a hódmezővásárhelyi laktanyában, anno... Ahol most a villamos fordul a vasúti pályáról a városháza felé vivő útra, ott volt a kaszárnya. A sarkán őrbódé. Az őr-honvéd figyelte a Szeged felól jövő imperialistákat, fotóznak-e, filmeznek-e? Egyik katona jelentett egy német gépkocsit. Egész éjjel szivatta egy részek üti, mit csináltak, hányan ültek ott.... Gondolom, hasonló szinten áll a nátó informatikai etc védelem is, ha beveszik azt, hogy megkezdődik a totális lehallgatás és ehhez ilyen tányékorkat akasztanak oda.
edico
2025. augusztus 26. 11:42
Aki ilyen antennákkal akar lehalgatást eszközölni az nagyon de nagyon maradi. Az a rendszer valami egészen mást fog szolgálni.
titi77
2025. augusztus 26. 11:12
mekkora nagy volt a pofája, a minap az egyik balti törpének hogy így meg úgy megelőző csapást mér or.o.-ra. tessék lehet lőni!
Averti
2025. augusztus 26. 10:54
A romániai Constantia mellett meg hatalmas USA katonai bázis épül.
