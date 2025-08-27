Újabb erők szövetkeznek Kína ellen: felbolydult a csendes-óceáni térség

Elképesztő nukleáris fegyverkezés: India és Észak-Korea új világháborús rémképet idéz
A 21. század új realitása: atomfegyver nélkül nincs biztonság. India és Észak-Korea példátlan lépései mutatják, hogy a leszerelési ígéretek ideje lejárt.
Titokban köthetett Kína ellenes megállapodást a Fülöp-szegetek.
Bár a Fülöp-szigetek hivatalos álláspontja továbbra is továbbra is az „egy Kína” politika, addig a csendes-óceáni ország titokban bővíti nem hivatalos védelmi és biztonsági együttműködését Tajvannal – írja a japán Times.
A japán újság forrása egy magas rangú manilai kormányzati tisztviselő, aki úgy látja, hogy az ilyen szövetségek, az ország földrajzi és gazdasági helyzete miatt elengedhetetlenek lesznek egy esetleges Kína-Amerika konfliktus esetén.
Peking azonban Tajvant lázadó tartománynak nevezi, amelyet szükség esetén erővel kell egyesíteni Kínával, ezért a tárgyalások csak titokban folynak. A szövetségkötés a katonai felső vezetés bevonásával „önkéntes”, civilnek álcázott találkozókon és turisztikai utakon zajlanak.
Ferdinánd Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy az országát „rúgva és sikítva” be fogják vonni egy kínai–amerikai konfliktusba, nem tudnak távol maradni attól a földrajzi közelségük miatt. Azt is hozzátette, hogy nem háborúra készülnek, de készek együttműködni a „kínai fenyegetéssel” szembenéző partnereikkel.
A Fülöp-szigetek kapcsolata egyébként Tajvan mellett az Amerikai Egyesült Államok csendes-óceáni szövetségével is erősödik.
