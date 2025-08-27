Újabb erők szövetkeznek Kína ellen: felbolydult a csendes-óceáni térség

Peking azonban Tajvant lázadó tartománynak nevezi, amelyet szükség esetén erővel kell egyesíteni Kínával, ezért a tárgyalások csak titokban folynak. A szövetségkötés a katonai felső vezetés bevonásával „önkéntes”, civilnek álcázott találkozókon és turisztikai utakon zajlanak.

Ferdinánd Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy az országát „rúgva és sikítva” be fogják vonni egy kínai–amerikai konfliktusba, nem tudnak távol maradni attól a földrajzi közelségük miatt. Azt is hozzátette, hogy nem háborúra készülnek, de készek együttműködni a „kínai fenyegetéssel” szembenéző partnereikkel.

A Fülöp-szigetek kapcsolata egyébként Tajvan mellett az Amerikai Egyesült Államok csendes-óceáni szövetségével is erősödik.

Nyitókép: JOEL NITO / AFP

***