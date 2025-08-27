Ft
08. 27.
szerda
titokban Kína Fülöp-szigetek szövetség Tajvan

Újabb erők szövetkeznek Kína ellen: felbolydult a csendes-óceáni térség

2025. augusztus 27. 13:04

Titokban köthetett Kína ellenes megállapodást a Fülöp-szegetek.

2025. augusztus 27. 13:04
null

Bár a Fülöp-szigetek hivatalos álláspontja továbbra is továbbra is az „egy Kína” politika, addig a csendes-óceáni ország titokban bővíti nem hivatalos védelmi és biztonsági együttműködését Tajvannal – írja a japán Times.

A japán újság forrása egy magas rangú manilai kormányzati tisztviselő, aki úgy látja, hogy az ilyen szövetségek, az ország földrajzi és gazdasági helyzete miatt elengedhetetlenek lesznek egy esetleges Kína-Amerika konfliktus esetén.

Ezt is ajánljuk a témában

Peking azonban Tajvant lázadó tartománynak nevezi, amelyet szükség esetén erővel kell egyesíteni Kínával, ezért a tárgyalások csak titokban folynak. A szövetségkötés a katonai felső vezetés bevonásával „önkéntes”, civilnek álcázott találkozókon és turisztikai utakon zajlanak.

Ferdinánd Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke korábban azt nyilatkozta, hogy az országát „rúgva és sikítva” be fogják vonni egy kínai–amerikai konfliktusba, nem tudnak távol maradni attól a földrajzi közelségük miatt. Azt is hozzátette, hogy nem háborúra készülnek, de készek együttműködni a „kínai fenyegetéssel” szembenéző partnereikkel.

A Fülöp-szigetek kapcsolata egyébként Tajvan mellett az Amerikai Egyesült Államok csendes-óceáni szövetségével is erősödik.

Nyitókép: JOEL NITO / AFP

***

 

 

canadian-deplorable
2025. augusztus 27. 14:44
A magyar "jobb" (LOL) oldal továbbra is könnyes szemmel támogatja a kínai kommunista párt ámokfutását. Rákosi ha élne nagyot csettintene. Nem mindennapi eredmény egy jobboldali mozgalmat úgy manipulálni, hogy a globális kommunizmust támogassa. A gyengébbek kedvéért: Kínában egy párt rendszer van, csak a kommunista párt létezhet. Az országot a kommunista párt irányítja, 5 éves tervekkel, mint nálunk anno. Nincs a világra nagyobb veszély a globális kommunizmus és iszlám szövetségénél. Ez egy soha meg nem szűnő fenyegetés, muszáj örökké harcolni ellene.
0
1
OneiroNauta
2025. augusztus 27. 14:16
Most biztos reszketni fog egész Kína...
0
0
letsgobrandon-2
2025. augusztus 27. 13:24
a talmud szerint dolgozik a nyugat
4
2
pipa89
•••
2025. augusztus 27. 13:18 Szerkesztve
Sejtettem, hogy vmi ilyesmi áll a múltkori hajós incidens mögött. A szupertőke nem fogja elengedni a grabancunkat! Ha nem itt Európában robbantja ki a világháborút, akkor keleten, de a petrodollárt nem hagyja veszni! Gondolom Dél-Korea is nekik, ill. miattuk legénykedik É-Koreával, ahogy a japánok sem véletlenül állnak olyan cudarul,mint a németek! Ezek mindenkit lenyomnak, hogy amikor eljön az idő, kényükre-kedvükre tologassanak minket a sakktáblájukon.
5
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!