Trumpék alaposan a körmére néznének a külföldi diákoknak: vége a külföldi politikai agitációnak az amerikai egyetemeken

A DHS szerint ezzel egy régóta fennálló problémát orvosolnának. A minisztérium közleménye szerint

a korábbi adminisztrációk túl sokáig engedték, hogy a külföldi hallgatók szinte korlátlanul az Egyesült Államokban maradjanak, ami biztonsági kockázatokat hordoz, dollármilliárdokba kerül az adófizetőknek és hátrányosan érinti az amerikai állampolgárokat. Ez az új szabály megszüntetné ezt a visszaélést.”

A javaslat értelmében a külföldi diákok vízumhosszabbítását rendszeresen ellenőrizné a minisztérium. A döntést a közelmúlt egyetemi botrányai is befolyásolták: