Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
felsőoktatás radikális iszlamizmus iszlamizmus egyetem vízum diák Hamász Egyesült Államok

Trumpék alaposan a körmére néznének a külföldi diákoknak: vége a külföldi politikai agitációnak az amerikai egyetemeken

2025. augusztus 28. 11:26

Bezárják az Egyesült Államok felsőoktatását a szélsőséges eszmék idegenből érkező terjesztői előtt.

2025. augusztus 28. 11:26
null

Új szabályozással venné elejét az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) annak, hogy a külföldi diákok szélsőséges politikai aktivizmusra és agitációra használják fel az USA-ban töltött tanulmányi idejüket. A Politico szerint az 1978 óta érvényes rendszer eddig lehetővé tette, hogy az F-vízummal érkezők addig maradjanak, amíg teljes munkaidős hallgatók voltak, vagyis gyakorlatilag a tanulmányaik teljes ideje alatt. A mostani tervezet szerint azonban a tartózkodási engedély a program időtartamához igazodna, legfeljebb négy évre.

Ezt is ajánljuk a témában

A DHS szerint ezzel egy régóta fennálló problémát orvosolnának. A minisztérium közleménye szerint

a korábbi adminisztrációk túl sokáig engedték, hogy a külföldi hallgatók szinte korlátlanul az Egyesült Államokban maradjanak, ami biztonsági kockázatokat hordoz, dollármilliárdokba kerül az adófizetőknek és hátrányosan érinti az amerikai állampolgárokat. Ez az új szabály megszüntetné ezt a visszaélést.”

A javaslat értelmében a külföldi diákok vízumhosszabbítását rendszeresen ellenőrizné a minisztérium. A döntést a közelmúlt egyetemi botrányai is befolyásolták:

a Hamász-barát, radikális hangvételű diáktüntetések rávilágítottak arra, hogy az Egyesült Államokba érkező külföldiek politikai aktivizmusra használhatják a vízumukat, nem pedig tanulásra.

Ezt is ajánljuk a témában

Az intézkedést azonban komoly kritikák érték az akadémiai világból. Miriam Feldblum, a Presidents’ Alliance elnöke hangsúlyozta:

A nemzetközi hallgatóknak joguk van biztosítékot kapni arra, hogy tartózkodási idejük összhangban lesz a képzésük követelményeivel. Már most is ők az Egyesült Államok legszigorúbban felügyelt csoportja.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fanta Aw, a Nemzetközi Oktatási Szakemberek Szövetsége (NAFSA) elnevezésű nemzetközi oktatási szervezet vezetője arra figyelmeztetett, hogy a szabályozás elriaszthatja a diákokat:

Ez biztosan további visszatartó erőt jelent majd, ami az amerikai gazdaság, az innováció és a globális versenyképesség kárára lesz.”

Az International Education Institute adatai szerint már most is visszaesett a külföldi jelentkezők száma: az idei tanévben az amerikai egyetemek 35 százaléka tapasztalt csökkenést, szemben az előző év 17 százalékával. Ez súlyos anyagi következményekkel járhat, hiszen a külföldi hallgatók jellemzően magasabb tandíjat fizetnek, miközben kevesebb támogatásban részesülnek.

Küldött emberek tüzelik a diákokat

Az elmúlt évben számos amerikai egyetemen váltak rendszeressé a Hamász-párti és más radikális szervezetek által inspirált diáktüntetések. Ezek során külföldi hallgatók is aktívan részt vettek, sokszor a campusok biztonságát veszélyeztetve, sőt egyes esetekben nyíltan Izrael-ellenes és antiszemita jelszavakat skandálva. A közvéleményben mindez komoly felháborodást váltott ki, és igazolta azt az álláspontot, miszerint a vízumrendszert egyesek nem tanulásra, hanem politikai aktivizmusra és az Egyesült Államok elleni ideológiai aknamunkára használják fel. A Trump-adminisztráció mostani szigorítási terve részben erre a helyzetre reagál: a cél, hogy a külföldi hallgatók valóban tanulmányaik miatt, és ne ideológiai mozgalmak zászlaja alatt tartózkodjanak az Egyesült Államokban, és ne hergelhessék saját hazájuk ellen az egyetemi ifjúságot.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Rick Friedman / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 28. 13:01
azt már lehet látni , hogy az EU-nak kaputt. kérdés mi lesz az USAval...
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 28. 13:00
Summa summarum: VAGY szétesés lesz az Euroatlanti Világban VAGY lokális diktatórikus államok (Európa 192-30 as évek...)
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 28. 12:58
Harvard Az USA No. 1. egyeteme. Talán még a Yale és az UCLA és az MIT van egy súlyban vele. Persze ZSIDÓ egyetem.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 28. 12:53
Ha nem politizálnak maradhatnak. Ja nem, jobb ha akkor se. A SZU idején qrva szorosan fogva voltak nálunk a külföldi diákok. A KÜLDŐ országok által. nálunk tanulhatni JUTALOM volt négernek, sárgának ,pálesznek...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!