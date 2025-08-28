Trumpék alaposan a körmére néznének a külföldi diákoknak: vége a külföldi politikai agitációnak az amerikai egyetemeken

Amerikai egyetemisták szerint „a Hamász nem terror-, hanem egy politikai szervezet” (VIDEÓ)
Van, aki úgy véli, a világ legnagyobb terrorista szervezete az USA hadserege.
Bezárják az Egyesült Államok felsőoktatását a szélsőséges eszmék idegenből érkező terjesztői előtt.
Új szabályozással venné elejét az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) annak, hogy a külföldi diákok szélsőséges politikai aktivizmusra és agitációra használják fel az USA-ban töltött tanulmányi idejüket. A Politico szerint az 1978 óta érvényes rendszer eddig lehetővé tette, hogy az F-vízummal érkezők addig maradjanak, amíg teljes munkaidős hallgatók voltak, vagyis gyakorlatilag a tanulmányaik teljes ideje alatt. A mostani tervezet szerint azonban a tartózkodási engedély a program időtartamához igazodna, legfeljebb négy évre.
A DHS szerint ezzel egy régóta fennálló problémát orvosolnának. A minisztérium közleménye szerint
a korábbi adminisztrációk túl sokáig engedték, hogy a külföldi hallgatók szinte korlátlanul az Egyesült Államokban maradjanak, ami biztonsági kockázatokat hordoz, dollármilliárdokba kerül az adófizetőknek és hátrányosan érinti az amerikai állampolgárokat. Ez az új szabály megszüntetné ezt a visszaélést.”
A javaslat értelmében a külföldi diákok vízumhosszabbítását rendszeresen ellenőrizné a minisztérium. A döntést a közelmúlt egyetemi botrányai is befolyásolták:
a Hamász-barát, radikális hangvételű diáktüntetések rávilágítottak arra, hogy az Egyesült Államokba érkező külföldiek politikai aktivizmusra használhatják a vízumukat, nem pedig tanulásra.
Az intézkedést azonban komoly kritikák érték az akadémiai világból. Miriam Feldblum, a Presidents’ Alliance elnöke hangsúlyozta:
A nemzetközi hallgatóknak joguk van biztosítékot kapni arra, hogy tartózkodási idejük összhangban lesz a képzésük követelményeivel. Már most is ők az Egyesült Államok legszigorúbban felügyelt csoportja.”
Fanta Aw, a Nemzetközi Oktatási Szakemberek Szövetsége (NAFSA) elnevezésű nemzetközi oktatási szervezet vezetője arra figyelmeztetett, hogy a szabályozás elriaszthatja a diákokat:
Ez biztosan további visszatartó erőt jelent majd, ami az amerikai gazdaság, az innováció és a globális versenyképesség kárára lesz.”
Az International Education Institute adatai szerint már most is visszaesett a külföldi jelentkezők száma: az idei tanévben az amerikai egyetemek 35 százaléka tapasztalt csökkenést, szemben az előző év 17 százalékával. Ez súlyos anyagi következményekkel járhat, hiszen a külföldi hallgatók jellemzően magasabb tandíjat fizetnek, miközben kevesebb támogatásban részesülnek.
Az elmúlt évben számos amerikai egyetemen váltak rendszeressé a Hamász-párti és más radikális szervezetek által inspirált diáktüntetések. Ezek során külföldi hallgatók is aktívan részt vettek, sokszor a campusok biztonságát veszélyeztetve, sőt egyes esetekben nyíltan Izrael-ellenes és antiszemita jelszavakat skandálva. A közvéleményben mindez komoly felháborodást váltott ki, és igazolta azt az álláspontot, miszerint a vízumrendszert egyesek nem tanulásra, hanem politikai aktivizmusra és az Egyesült Államok elleni ideológiai aknamunkára használják fel. A Trump-adminisztráció mostani szigorítási terve részben erre a helyzetre reagál: a cél, hogy a külföldi hallgatók valóban tanulmányaik miatt, és ne ideológiai mozgalmak zászlaja alatt tartózkodjanak az Egyesült Államokban, és ne hergelhessék saját hazájuk ellen az egyetemi ifjúságot.
Fotó: Rick Friedman / AFP