Káosz az amerikai egyetemen: „Menjetek vissza Lengyelországba!” – ezt kiabálták egy zsidó diáknak a palesztinpárti tüntetők

Az október 7-ei terrortámadás óta az amerikai elit egyetemeken megnövekedett az antiszemita incidensek száma. Az iszlamista Izrael-ellenes egyetemista csoportok egyesültek a progresszív erőkkel. Ennek a szövetségnek a tagjai az elmúlt félévben szinte heti rendszerességgel tartottak tüntetéseket a különböző felsőoktatási intézményekben, ahol olykor konkrétan intifádára szólítottak fel, valamint Izrael elpusztítását követelő szólamokat skandáltak.

A hétvégén elfajult a helyzet a Columbia Egyetemen, és a tüntetések más elit egyetemekre is átterjedtek. Mindez azután történt, hogy Dr. Minouche Shafik, a Columbia Egyetem elnöke múlt héten szerdán a Kongresszus előtt vallott az általa vezetett intézményben tapasztalt antiszemitizmusról. Az elnök kijelentette: az iskolában nincs helye a zsidógyűlöletnek és mindent megtesz, hogy fellépjen ellene. Kiemelte, hogy két Izrael-ellenes diákszervezetet és tizenöt diákot is felfüggesztettek antiszemitizmus miatt.

Miközben zajlott a meghallgatás a columbiai diákok egy „Gázai Szolidaritás Táborának” nevezett tüntetést szerveztek, és több tucat sátort állítottak fel az iskola közepén található gyepen.

Azt követelték az egyetemtől, hogy szakítson izraeli kötődésű vállalatokkal, és azt mondták, hogy a tábor mindaddig állni fog, amíg ez meg nem történik.

Shafik meghallgatása után elszabadultak az indultatok az egyetemen. Csütörtökön Yoseph Haddad, egy arab-izraeli újságíró kénytelen volt lemondani az egyetemen tervezett beszédét, miután Izrael ellenes tüntetőkbe ütközött, akik meglökték, arcon ütötték, és azt mondták neki, hogy ölje meg magát – számolt be a Washington Free Beacon. Az egyetem területén valamint a kapukon kívül is több tüntetés zajlott, amelyeken a résztvevők olyan antiszemita szólamokat skandáltak, mint „Izrael, menj a pokolba” és „Nem két államot akarunk, hanem az egészet”. Felvétel készült arról is, hogy egy tüntető a zsidó diákoknak azt kiabálta, hogy a Hamász október 7-i, Izrael elleni támadása minden nap meg fog ismétlődni.

Csütörtökön Shafik kérvényezte a New York-i rendőrség bevonulását az egyetemre, hogy feloszlassa a tüntetést, ami több mint 100 résztvevő tömeges letartóztatását eredményezte. A lépés azonnal visszatetszést váltott ki a palesztinbarát diákok támogatói és az oktatók részéről – számolt be a New York Post.

A közösségi oldalakon ekkor már elkezdtek terjedni a felvételek, hogy mi zajlik a Columbia kampuszán, a helyzet azonban a rövid beavatkozás után még jobban eldurvult.

Szombat este még jobban elszabadultak az indulatok, miután egy csoport ellentüntető izraeli és amerikai zászlókkal jelent meg a „tábor” mellett.

Jonathan Lederer a Columbia zsidó hallgatója tagja volt a nagyjából 20 fős ellentüntető csapatnak, és a történtekről részletesen beszámolt a Free Press nevű oldalán. Egy videofelvételen az is látható, hogy egy, az arcát palesztin kendővel eltakaró lány, az ellentüntetők elé állt és egy olyan táblát tartott a kezében, amire ez volt írva: „Al-Kasszam következő célpontjai”, ami a Hamász katonai szárnyára utal, amely október 7-ei támadást is vezette.

Lederer elmondása szerint nagyjából egy órán át álltak az izraeli zászlókkal, mikor a palesztin párti tömeg megtámadta őket, és elüldözte őket az egyetem területéről. A diák zászlóját kitépték a kezéből. A kapun azonban nem volt egyszerű kijutniuk, mert ott is palesztin-párti tüntetés zajlott. Lederernek azt kiabálták a tüntetők:

„Menjetek vissza Lengyelországba!”

(Egy zsidó apának is ezt mondták a tüntetők, mikor kihozta a lányát az egyetem területéről.) A zsidó diák elmondta: a rendőrség nem védhette meg őket, mert az iskola magánterület, ahová csak az egyetem vezetésének kérésére léphet be a rendőrség.

Vasárnap két zsidó diák megközelítette a palesztin tábort, amely szürreális reakciót váltott ki. Egy diák közölte a tömeggel, hogy „cionisták léptek a tábor területére” – majd „élőláncot” alkottak, hogy kitolják a diákokat a területről.

A Columbia Egyetemen zajló tüntetéseket elítélte a Fehér Ház, valamint New York polgármestere is. „Borzalommal és undorral tölt el az az antiszemitizmus, ami megnyilvánul a Columbia egyetemen és a környékén. A gyűlöletnek nincs helye a városunkban” – jelentette ki Eric Adams demokrata polgármester.

A Yale egyetemen hasonló jelentek játszódtak le, ott azonban az egyetem vezetése a tüntetések teljes felszámolása mellett döntött, miután a Yale Free Press egy zsidó újságíróját szemen szúrta az egyik tüntető egy palesztin zászlóval. Tüntetések robbantak ki a New York University (NYU) előtt is, ahol a rendőrség többeket letartóztatott.

A Columbia Egyetemen hétfőn is folytatódtak a tüntetések, és az iskola tanári karának egy része is a palesztin-párti diákok mellé állt. Hétfő reggel az egyetem egyik rabbija azt az üzenetet küldte a zsidó diákoknak, hogy a pészach idejére menjenek haza, ne jöjjenek az egyetem közelébe:

„Amit az egyetemen és annak környékén tapasztalunk, az szörnyű és tragikus. Az elmúlt napok eseményei, különösen a tegnap este, világossá tették, hogy

a Columbia Egyetem közbiztonsági szerve és a rendőrség nem tudja garantálni a zsidó diákok biztonságát a szélsőséges antiszemitizmussal és az anarchiával szemben.

Mély fájdalommal mondom, de erősen ajánlom, hogy a lehető leghamarabb térjetek haza, és maradjatok otthon, amíg a helyzet az egyetemen és környékén nem javul.”

A New York Post arról számolt be, hogy mivel hamarosan vége van a tavaszi szemeszternek, az egyetem bejelentette, hogy a fő kampuszán a félév utolsó heteiben hibrid oktatást vezetnek be és távoktatásra állnak át. Ezzel gyakorlatilag győzelmet arattak a tüntetők.

Az elit magánegyetemen zajló eseményeket általános felháborodás kísérte. Hétfőn a New England Patriots amerikai futballcsapat tulajdonosa, Robert Kraft bejelentette, hogy a zavargások miatt visszatartja adományait a Columbia Egyetemtől. Az elmúlt hónapokban már több milliárdos bejelentette, hogy nem adományoz több pénzt azoknak az elit egyetemeknek, ahol a diákok a terrort támogatják és megfélemlítik a zsidó diákokat.

Joe Biden először hétfőn szólalt meg az eseményekkel kapcsolatban, miután a Fehér Ház már kiadott egy elítélő nyilatkozatot. Egy riporter kérdésére újra elítélte az antiszemita tüntetéseket majd gyorsan hozzátette: „azokat is elítélem, akik nem értik meg mi történik a palesztinokkal.”

Az amerikai médiában több kommentátor igyekezett enyhíteni a Columbia Egyetemen zajló események antiszemita jellegét, és azzal védték a tüntetőket, hogy mindössze a palesztin ügyet támogatják. Bari Weiss a New York Times korábbi újságírója egy cikkében visszautasította, hogy a tüntetők csak a palesztin ügy mellett állnak ki.

„Ezek az egyetemi aktivisták nem egyszerűen palesztinbarát tüntetők. Ők olyan emberek, akik nyíltan ünneplik a Hamászt, és fizikailag megfélemlítik a közelükbe érkező, azonosíthatóan zsidó diákokat”

– írta Weiss.

A progresszív diákok több keleti parti egyetemen hasonló tüntetésekbe kezdtek, és várhatóan további iskolák is fognak csatlakozni. A helyzet különösen kínosan érintheti Joe Biden kampányát, hiszen az elnök az elmúlt hetekben mindent megtett, hogy kibékítse pártja szélsőbaloldali szárnyát.