Trump megvonta a titkosszolgálati védelmet Kamala Harristől

A meglepő lépés épp a könyvbemutató körútja előtt érte Harrist, aki a sikertelen elnökválasztási kampányáról szóló memoárját készül népszerűsíteni.
Donald Trump úgy döntött, hogy megszünteti Kamala Harris védelmét, noha a volt alelnök hamarosan országjáró könyvbemutatóra indul, hogy népszerűsítse a sikertelen elnökválasztási kampányáról szóló memoárját – írta meg a Sky News.
A döntést Harris vezető tanácsadója, Kirsten Allen erősítette meg. A tanácsadó közleménye így fogalmazott:
Az alelnök hálás az Egyesült Államok Titkosszolgálatának professzionalizmusáért, elkötelezettségéért és a biztonság iránti rendíthetetlen elkötelezettségéért
– közölte.
A gyakorlat szerint az alelnökök hivataluk elhagyása után hat hónapig részesülnek titkosszolgálati védelemben, azonban ezt sajtóhírek szerint Harris esetében ezt 18 hónapra meghosszabbították.
A beszámolók alapján Joe Biden hivatalban lévő elnökként eredetileg egy évvel, vagyis 2026 januárjáig toldotta meg Harris védelmét.
Egy titkosszolgálati tisztviselő az NBC-nek – a Sky News amerikai partnerének – úgy nyilatkozott, hogy Biden januárban elnöki emlékeztetőt írt alá, amellyel a védelmet 18 hónapra hosszabbította meg.
Háttérként fontos megemlíteni, hogy míg a volt amerikai elnökök egész életükben ilyen védelemben részesülnek, addig az alelnökökre ez a szabály nem vonatkozik. Az esetükben a hosszabbítás elnöki mérlegelés kérdése.
