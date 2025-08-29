Trump megvonta a titkosszolgálati védelmet Kamala Harristől

Donald Trump úgy döntött, hogy megszünteti Kamala Harris védelmét, noha a volt alelnök hamarosan országjáró könyvbemutatóra indul, hogy népszerűsítse a sikertelen elnökválasztási kampányáról szóló memoárját – írta meg a Sky News.

A döntést Harris vezető tanácsadója, Kirsten Allen erősítette meg. A tanácsadó közleménye így fogalmazott:

Az alelnök hálás az Egyesült Államok Titkosszolgálatának professzionalizmusáért, elkötelezettségéért és a biztonság iránti rendíthetetlen elkötelezettségéért

– közölte.

A gyakorlat szerint az alelnökök hivataluk elhagyása után hat hónapig részesülnek titkosszolgálati védelemben, azonban ezt sajtóhírek szerint Harris esetében ezt 18 hónapra meghosszabbították.

A beszámolók alapján Joe Biden hivatalban lévő elnökként eredetileg egy évvel, vagyis 2026 januárjáig toldotta meg Harris védelmét.

Egy titkosszolgálati tisztviselő az NBC-nek – a Sky News amerikai partnerének – úgy nyilatkozott, hogy Biden januárban elnöki emlékeztetőt írt alá, amellyel a védelmet 18 hónapra hosszabbította meg.

Háttérként fontos megemlíteni, hogy míg a volt amerikai elnökök egész életükben ilyen védelemben részesülnek, addig az alelnökökre ez a szabály nem vonatkozik. Az esetükben a hosszabbítás elnöki mérlegelés kérdése.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU, Rebecca DROKE / AFP

