Trump megvonta a titkosszolgálati védelmet Kamala Harristől

Trump megvonta a titkosszolgálati védelmet Kamala Harristől

2025. augusztus 29. 18:13

A meglepő lépés épp a könyvbemutató körútja előtt érte Harrist, aki a sikertelen elnökválasztási kampányáról szóló memoárját készül népszerűsíteni.

2025. augusztus 29. 18:13
null

Donald Trump úgy döntött, hogy megszünteti Kamala Harris védelmét, noha a volt alelnök hamarosan országjáró könyvbemutatóra indul, hogy népszerűsítse a sikertelen elnökválasztási kampányáról szóló memoárját – írta meg a Sky News.

A döntést Harris vezető tanácsadója, Kirsten Allen erősítette meg. A tanácsadó közleménye így fogalmazott:

Az alelnök hálás az Egyesült Államok Titkosszolgálatának professzionalizmusáért, elkötelezettségéért és a biztonság iránti rendíthetetlen elkötelezettségéért 

– közölte. 

A gyakorlat szerint az alelnökök hivataluk elhagyása után hat hónapig részesülnek titkosszolgálati védelemben, azonban ezt sajtóhírek szerint Harris esetében ezt 18 hónapra meghosszabbították.

A beszámolók alapján Joe Biden hivatalban lévő elnökként eredetileg egy évvel, vagyis 2026 januárjáig toldotta meg Harris védelmét.

Egy titkosszolgálati tisztviselő az NBC-nek – a Sky News amerikai partnerének – úgy nyilatkozott, hogy Biden januárban elnöki emlékeztetőt írt alá, amellyel a védelmet 18 hónapra hosszabbította meg.

Háttérként fontos megemlíteni, hogy míg a volt amerikai elnökök egész életükben ilyen védelemben részesülnek, addig az alelnökökre ez a szabály nem vonatkozik. Az esetükben a hosszabbítás elnöki mérlegelés kérdése.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU, Rebecca DROKE / AFP

nempolitizalok-0
2025. augusztus 29. 18:35
A nő nem kis károkat okozott az amerikaiaknak, nem csodálkoznék ha ezt valaki számonkérné.
röviden
2025. augusztus 29. 18:34
Én a helyében nagyon vigyáznék rá, addig jó, amíg ott van a demokratákon ballasztnak.
canadian-deplorable
2025. augusztus 29. 18:26
Néhány megveszekedett woke ballibon kívül senkit nem érdekel a Kanalas Maris. Jelentéktelen figura.
Héja
2025. augusztus 29. 18:25
Kiafene akarja bántani a bukott Kamalát?
