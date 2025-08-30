Rettegnek a nők Hollandiában: sok helyre már be sem merik tenni a lábukat

Az esetek felében a megkérdezett nőkkel személyesen történt valami, vagy olyasvalakivel, akit ismertek. Emiatt tartanak ennyire a migráns-bűnözéstől és a no-go zónáktól.

Az egyik ilyen helyszínről egy nő leírta, hogy egy fiatal férfiakból álló csoport üveggel arcon ütötte a barátnőjét. Ő magát pedig már többször is követték.

Egy bredai nő pedig arról számolt be, hogy a vasútállomás környékén gyakran férfiak zaklatják szóban vagy akár fizikailag is a nőket.

Néha van rendőri jelenlét, de messze nem elégszer”

– mondta.

Ezek a helyek olyan konkrét területek, amelyeket a nők inkább elkerülnek, vagy ahol kellemetlenül érzik magukat, mert attól tartanak, hogy valami baj történhet velük.

Amikor a Pointer először publikálta a térképet 2024 júniusában, akkor 7400 nő beszámolója alapján 8100 veszélyes helyszínt tartalmazott. Azóta – különösen a 17 éves Lisa múlt heti gyilkossága után – további 1600 nő osztotta meg tapasztalatait, és ezáltal a térkép jelentősen bővült.

