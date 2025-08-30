Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
no-go zóna környék Hollandiában

Rettegnek a nők Hollandiában: sok helyre már be sem merik tenni a lábukat

2025. augusztus 30. 10:47

Gombaként nőnek ki a földből a no-go zónák, ahol a tombol a migráns-bűnözés.

2025. augusztus 30. 10:47
null

A Pointer és az AD közel 13 ezer olyan helyszínt alapított meg Hollandiában, ahova a megkérdezettek közül 11 ezer nő nem mer bemenni – számolt be az NL Times

Kapcsolódó vélemény

undefined

Vitályos Eszter

Facebook

Idézőjel

Hány fiatal lánynak kell még meghalnia migránsgyilkosságban, hogy Európa felébredjen?

Újabb fiatal lányt gyilkolt meg egy migráns.

Az esetek felében a megkérdezett nőkkel személyesen történt valami, vagy olyasvalakivel, akit ismertek. Emiatt tartanak ennyire a migráns-bűnözéstől és a no-go zónáktól.

Az egyik ilyen helyszínről egy nő leírta, hogy egy fiatal férfiakból álló csoport üveggel arcon ütötte a barátnőjét. Ő magát pedig már többször is követték.

Egy bredai nő pedig arról számolt be, hogy a vasútállomás környékén gyakran férfiak zaklatják szóban vagy akár fizikailag is a nőket. 

Néha van rendőri jelenlét, de messze nem elégszer”

 – mondta.

Ezek a helyek olyan konkrét területek, amelyeket a nők inkább elkerülnek, vagy ahol kellemetlenül érzik magukat, mert attól tartanak, hogy valami baj történhet velük.

Amikor a Pointer először publikálta a térképet 2024 júniusában, akkor 7400 nő beszámolója alapján 8100 veszélyes helyszínt tartalmazott. Azóta – különösen a 17 éves Lisa múlt heti gyilkossága után – további 1600 nő osztotta meg tapasztalatait, és ezáltal a térkép jelentősen bővült.

Nyitókép: Stefano Rellandini / AFP

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2025. augusztus 30. 11:29
Nekik kellett a vérfrissítés. Készülnek már az agresszív kis elmebetegek.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 30. 11:27
Ha megnyerte, had vigye ! Kellett a macsófasz ! Megkaptátok.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 30. 11:24
Oszt' jónapot !🤪🤪🤪
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
•••
2025. augusztus 30. 11:21 Szerkesztve
Hihetetlen! Ki gondolta volna, hogy ez lesz belőle? A muszlimok nem tisztelik a nőket? Esetleg meg is erőszakolódnak? Késelgetnek, nem dolgoznak, élősködnek a helyi lakosság nyakán? Térdepelnek még a focisták? Elképesztően idióta Nyugat. De csak azok, akik nem címeres gazemberek.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!