Rettegnek a nők Hollandiában: sok helyre már be sem merik tenni a lábukat

Liza emlékére
Aki meggyilkolta, annak nem kellett volna itt lennie. Ott, Hollandiában, itt, ezen a földrészen.
Gombaként nőnek ki a földből a no-go zónák, ahol a tombol a migráns-bűnözés.
A Pointer és az AD közel 13 ezer olyan helyszínt alapított meg Hollandiában, ahova a megkérdezettek közül 11 ezer nő nem mer bemenni – számolt be az NL Times.
Újabb fiatal lányt gyilkolt meg egy migráns.
Az esetek felében a megkérdezett nőkkel személyesen történt valami, vagy olyasvalakivel, akit ismertek. Emiatt tartanak ennyire a migráns-bűnözéstől és a no-go zónáktól.
Az egyik ilyen helyszínről egy nő leírta, hogy egy fiatal férfiakból álló csoport üveggel arcon ütötte a barátnőjét. Ő magát pedig már többször is követték.
Egy bredai nő pedig arról számolt be, hogy a vasútállomás környékén gyakran férfiak zaklatják szóban vagy akár fizikailag is a nőket.
Néha van rendőri jelenlét, de messze nem elégszer”
– mondta.
Ezek a helyek olyan konkrét területek, amelyeket a nők inkább elkerülnek, vagy ahol kellemetlenül érzik magukat, mert attól tartanak, hogy valami baj történhet velük.
Amikor a Pointer először publikálta a térképet 2024 júniusában, akkor 7400 nő beszámolója alapján 8100 veszélyes helyszínt tartalmazott. Azóta – különösen a 17 éves Lisa múlt heti gyilkossága után – további 1600 nő osztotta meg tapasztalatait, és ezáltal a térkép jelentősen bővült.
