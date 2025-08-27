Ft
08. 27.
szerda
gyilkosság migráció Hollandia

Hány fiatal lánynak kell még meghalnia migránsgyilkosságban, hogy Európa felébredjen?

2025. augusztus 27. 15:02

Újabb fiatal lányt gyilkolt meg egy migráns.

2025. augusztus 27. 15:02
Vitályos Eszter
Vitályos Eszter
„Hány fiatal lánynak kell még meghalnia migránsgyilkosságban, hogy Európa felébredjen? Újabb fiatal lányt gyilkolt meg egy migráns. 17 éves lányt szurkált agyon egy migráns Hollandiában. Előtte már több más nőt is zaklatott. Ez a gyilkosság nem kivétel. Ez a következmény. Ez a következménye az elhibázott és tudatos brüsszeli bevándorláspárti politikának, a nyitott határoknak. A brüsszeli vezetők felelőtlen döntései életekbe kerülnek. 

Éppen 10 éve, hogy Brüsszel megnyitotta a kapukat a migránsok tömegei előtt és ahol a migránsok nagy számban megjelentek, ott mindennapossá vált az erőszak, a bántalmazás, a késelés, a gyilkosság. Magyarországon csak azért nem történt meg ez, mert a nemzeti kormány következetesen megvédi a határokat, elutasítja a migránsok beengedését és betelepítését. Akkor is, ha ezért folyamatos támadás célpontjai vagyunk Brüsszel és a Soros-hálózat részéről. 

Ahogy egy brüsszeli bábkormány kerülne hatalomra, Magyarországon is végrehajtanák a migránsok betelepítését. A Tisza–Brüsszel-paktum a bevándorláspárti politikában is működik! 

Az elmúlt hetekben megtudhattuk, hogy a Tiszánál már Soros emberei terjesztik a brüsszeli migránspaktumot. Magyar Péter migrációs szakértője azt hirdeti a Tisza rendezvényein, hogy a migráció alapjog, s határok nélküli Európára van szükség, és mindenkinek biztosítani kell a szabad mozgást. Dávid Dóra, a Tisza Soros-embere már az elején megmondta, hogy mi a megrendelés feléjük: »Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit!«

Amíg nemzeti kormány van, a magyar emberek akaratát fogjuk érvényesíteni: a magyarok többször világossá tették, hogy nem kérnek a migránsokból! Nem kérünk a no-go zónákból, a nők elleni tömeges erőszakból! Nem leszünk bevándorlóország!”

Gubbio
2025. augusztus 27. 15:37
Soknak.
holger78
2025. augusztus 27. 15:22
Ez helyes, viszont akkor jó lenne befejezni az ázsiai meg a bánat tudja milyen vendégmunkások beengedését, mert belőlük már cirka 100 ezer van az országban. Nem kellenek ők sem, nekem legalábbis biztosan nem.
Egyszeriember
2025. augusztus 27. 15:18
Ne tévedjünk: ha itt egy illetékes vezető rábólintana a nyugati sz@r szétkenésére (tehát arra, hogy átveszünk az általuk beengedett megszálló hordából), a legalját válogatnák ki számunkra, ilyeneket vagy még rosszabbakat, mint a fenti bejegyzésben említett szurkáló.
