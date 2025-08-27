A migránsbűnözés nem ismer határokat: borzalmas tragédia történ Amszterdamban

Holtan találták egy 17 éves lányt Amszterdam külvárosában – számolt be a New York Post.

A fiatal hölgy elektromos kerékpárral tartott hazafele egy barátaival töltött estéről, amikor észrevette, hogy követik.

A Lisa nevű lány épp a rendőrséget próbálta értesíteni arról, hogy valaki üldözi őt, amikor a migráns késsel rátámadt és megölte.

A lány holtestét egy út menti árokban találták meg a helyi hatóságok. A holttesten több szúrt seb is volt, többek között a nyaki tájékon.

Az esetet követően több nő is jelezte az amszterdami rendőrségnek, hogy a férfi őket is zaklatta, vagy megpróbálta megerőszakolni. Az elkövetőt, egy 22 éves férfi menedékkérőt a gyilkosság után egy nappal tartóztatott le egy SWAT-csapat egy amszterdami migránsközpontban.