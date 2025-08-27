Ft
lány amszterdami holtest rendőrség tragédia migráns

A migránsbűnözés nem ismer határokat: borzalmas tragédia történ Amszterdamban

2025. augusztus 27. 15:04

Bevándorló erőszakoskodott és gyilkolt Hollandiában.

2025. augusztus 27. 15:04
null

Holtan találták egy 17 éves lányt Amszterdam külvárosában – számolt be a New York Post.

A fiatal hölgy elektromos kerékpárral tartott hazafele egy barátaival töltött estéről, amikor észrevette, hogy követik.

A Lisa nevű lány épp a rendőrséget próbálta értesíteni arról, hogy valaki üldözi őt, amikor a migráns késsel rátámadt és megölte.

A lány holtestét egy út menti árokban találták meg a helyi hatóságok. A holttesten több szúrt seb is volt, többek között a nyaki tájékon.

Az esetet követően több nő is jelezte az amszterdami rendőrségnek, hogy a férfi őket is zaklatta, vagy megpróbálta megerőszakolni. Az elkövetőt, egy 22 éves férfi menedékkérőt a gyilkosság után egy nappal tartóztatott le egy SWAT-csapat egy amszterdami migránsközpontban. 

A fiatal lány meggyilkolása heves tiltakozásokat váltott ki egész Hollandiában. A migránsellenes hangulat ismét felfokozottá vált az országban.

Rotterdamban például több százan vonultak utcára és tüntettek a nők ellen rendszeresen, bevándorlók által elkövetett erőszakos cselekedetek ellen.

Az eset kapcsán több holland politikai csoport is ígéretet tett arról, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a menekültek befogadása és minden menedékjog iránti kérelem elutasításra kerüljön a jövőben. 

Ha Európa nem cselekszik, az afrikai kontinens északi nyúlványává vagy az iszlám világ nyugati peremvidékévé válhat. Most kell lépni!”

– fogalmazott a Geert Wilders, holland jobboldali párt szóvivője.

Nyitókép: Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP

***

 

 

kbexxx
2025. augusztus 27. 16:11
Már most afrika nyúlványa ha megrohamozzák Az elő emberek a felkeszületlen naiv és eröltetett Kvóta ,és bevándorlás támogató liberális életerüket Othagyák nekik..már most is màshol telepednek le De ezek az életerek is szükülnek mi kelet közép europaiak nem leszünk képessek egész nyugatot befogadni.. harc nélkül nem fog menni az első kijjárási Tilalom bevezetése kijózanitóan fog hatni Addig is marad hogy egydi pszihés probléma..te meg Igy jártál ..!
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. augusztus 27. 16:05
az élet nyugaton rosszabb, mint egy horrorfilm, és azt ki lehet kapcsolni, ezt meg nem
Válasz erre
1
0
survivor
2025. augusztus 27. 15:57
massivement-4, menj élj Belgiumban. Megteheted !
Válasz erre
3
0
ergo07-2
2025. augusztus 27. 15:57
Egy ismerősömnek holland barátai vannak, idősebbek, de járnak ide. Amikor előkerült a migránskérdés, bőszen védte őket. Német ismerőseim ugyancsak. Anno a Schwab féle WEF-en mondták, hogy az ember "hackable animal", úgy látszik, tényleg működik az agymosás
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!