A migránsbűnözés nem ismer határokat: borzalmas tragédia történ Amszterdamban

Botrány Párizsban: egy migráns az Eiffel-torony lábánál erőszakolt meg egy ukrán nőt
Rendkívül súlyos bűncselekmény történt a francia fővárosban.
Bevándorló erőszakoskodott és gyilkolt Hollandiában.
Holtan találták egy 17 éves lányt Amszterdam külvárosában – számolt be a New York Post.
A fiatal hölgy elektromos kerékpárral tartott hazafele egy barátaival töltött estéről, amikor észrevette, hogy követik.
A Lisa nevű lány épp a rendőrséget próbálta értesíteni arról, hogy valaki üldözi őt, amikor a migráns késsel rátámadt és megölte.
A lány holtestét egy út menti árokban találták meg a helyi hatóságok. A holttesten több szúrt seb is volt, többek között a nyaki tájékon.
Az esetet követően több nő is jelezte az amszterdami rendőrségnek, hogy a férfi őket is zaklatta, vagy megpróbálta megerőszakolni. Az elkövetőt, egy 22 éves férfi menedékkérőt a gyilkosság után egy nappal tartóztatott le egy SWAT-csapat egy amszterdami migránsközpontban.
A fiatal lány meggyilkolása heves tiltakozásokat váltott ki egész Hollandiában. A migránsellenes hangulat ismét felfokozottá vált az országban.
Rotterdamban például több százan vonultak utcára és tüntettek a nők ellen rendszeresen, bevándorlók által elkövetett erőszakos cselekedetek ellen.
Az eset kapcsán több holland politikai csoport is ígéretet tett arról, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a menekültek befogadása és minden menedékjog iránti kérelem elutasításra kerüljön a jövőben.
Ha Európa nem cselekszik, az afrikai kontinens északi nyúlványává vagy az iszlám világ nyugati peremvidékévé válhat. Most kell lépni!”
– fogalmazott a Geert Wilders, holland jobboldali párt szóvivője.
Nyitókép: Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP
