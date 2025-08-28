Ft
háború Háború Ukrajnában Németország béke NATO Ukrajna Kijev Ursula von der Leyen Oroszország Mark Rutte

Megkongatta a vészharangot Mark Rutte: egyik NATO-tagállam sincs biztonságban

2025. augusztus 28. 22:38

„Tudjuk, hogy Oroszország sok mindenre képes, ezért nem szabad naivnak lennünk” – hangsúlyozta Mark Rutte.

2025. augusztus 28. 22:38
null

A sok ártatlan civil életet követelő szörnyű éjszakai támadások Kijev ellen ismét arra emlékeztetnek, hogy nem lehetünk naivak Oroszországgal szemben; biztosítanunk kell, hogy Ukrajna megkapja mindazt, amire szüksége van önmaga megvédéséhez és a tartós béke biztosításához – írta a NATO-főtitkára az X-en közzétett csütörtöki bejegyzésében.

Mark Rutte csütörtöki németországi sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztetett: Oroszország kiterjedt képességekkel rendelkezik hibrid támadások végrehajtására a szövetség államaiban is.

Ez lehet merényletkísérlet, lehet a polgári légiközlekedés zavarása, de akár egy nagyszabású kibertámadás megkísérlése is egy nagyobb NATO-ország ellen”

– tette hozzá. „Tudjuk, hogy Oroszország sok mindenre képes, ezért nem szabad naivnak lennünk. Tudom, hogy Németország nem is az – hangsúlyozta Rutte. A főtitkár a bajorországi Würzburgban vett részt vendégként a német kormánykoalíció parlamenti frakcióvezetőinek kétnapos tanácskozásán.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Ukrajna és az Egyesült Államok vezetőivel egyeztetett, miután az orosz támadás Kijev ellen az éjszaka folyamán legalább 17 ember, köztük négy gyermek halálát okozta, és mintegy 50-en megsérültek.

Putyinnak a tárgyalóasztalhoz kell ülnie”

– írta von der Leyen csütörtökön az X-en, miután telefonon konzultált Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökkel. „Biztosítanunk kell Ukrajna számára az igazságos és tartós békét szilárd és hiteles biztonsági garanciákkal, amelyek acél sündisznóvá változtatják az országot. Európa teljes mértékben ki fogja venni a részét – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: DANIEL PETER / AFP

