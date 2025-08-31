Már milliók gyűltek össze a beregszászi nagymama megsegítésére – Ön is segíthet!

Az otthon maradottakért: egy nagymama és két árva unoka Kárpátalján – segítsünk együtt!
Szerkesztőségünket megrendítette a család története, ezért a Mandiner adománygyűjtést indít Rosinec Mária és unokái megsegítésére.
A Mandiner adománygyűjtést szervezett a 76 éves Rosinec Máriának, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia meghalt az értelmetlen háborúban.
Lapunk gyűjtést indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái támogatására. Fia az ukrán–orosz háború frontján vesztette életét. A kezdeményezésről munkatársunk, Móna Márk is beszélt frissen megjelent videójában.
A tragikus sorsú kárpátaljai családról és a számukra szervezett gyűjtésről minden további információt megtalál ebben a cikkben.
Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
KEGYES Jótékonysági Alapítvány
Számlaszám: 11744003-24452786
IBAN: HU98117440032445278600000000
SWIFT: OTPVHUHB
Közlemény: Rosinec Mária
Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. • E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]
A helyszínen készült riportot itt tekinthetik meg:
Nyitókép: Mandiner