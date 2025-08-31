Már milliók gyűltek össze a beregszászi nagymama megsegítésére – Ön is segíthet!

Lapunk gyűjtést indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái támogatására. Fia az ukrán–orosz háború frontján vesztette életét. A kezdeményezésről munkatársunk, Móna Márk is beszélt frissen megjelent videójában.

A tragikus sorsú kárpátaljai családról és a számukra szervezett gyűjtésről minden további információt megtalál ebben a cikkben.