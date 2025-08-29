Adománygyűjtést szervez a Mandiner: „Segítsen Ön is!”(VIDEÓ)

Az otthon maradottakért: egy nagymama és két árva unoka Kárpátalján – segítsünk együtt!
Szerkesztőségünket megrendítette a család története, ezért a Mandiner adománygyűjtést indít Rosinec Mária és unokái megsegítésére.
Cikkünkben minden információt megtalál.
Lapunk gyűjtés indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái megsegítésére, akinek a fia az ukrán-orosz háború frontján vesztette életét. Erről a gyűjtésről beszélt munkatársunk, Móna Márk is frissen megjelent videójában.
A szomorú sorsra jutott kárpátaljai családról és a nekik szervezett gyűjtésről minden információt megtalálnak ebben a cikkben.
