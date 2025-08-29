Adománygyűjtést szervez a Mandiner: „Segítsen Ön is!”(VIDEÓ)

Lapunk gyűjtés indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái megsegítésére, akinek a fia az ukrán-orosz háború frontján vesztette életét. Erről a gyűjtésről beszélt munkatársunk, Móna Márk is frissen megjelent videójában.

A szomorú sorsra jutott kárpátaljai családról és a nekik szervezett gyűjtésről minden információt megtalálnak ebben a cikkben.