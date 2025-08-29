Ft
Adománygyűjtést szervez a Mandiner: „Segítsen Ön is!”(VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 15:05

Cikkünkben minden információt megtalál.

2025. augusztus 29. 15:05
Lapunk gyűjtés indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái megsegítésére, akinek a fia az ukrán-orosz háború frontján vesztette életét. Erről a gyűjtésről beszélt munkatársunk, Móna Márk is frissen megjelent videójában.

A szomorú sorsra jutott kárpátaljai családról és a nekik szervezett gyűjtésről minden információt megtalálnak ebben a cikkben.

Összesen 1 komment

martens
2025. augusztus 29. 16:51
Ezt tette Zelenszkij és bandája. Ez az ukrán maffia.
