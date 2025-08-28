Ettől eldobják az agyukat Brüsszelben: a lengyelek többsége támogatja az ukrán segélytörvény elutasítását

Az SW Research által az Onet számára készített felmérés szerint a válaszadók 59,8 százaléka támogatta az elnöki vétót, 25,4 százaléka ellenezte, míg 14,7 százalék nem tudott vagy nem kívánt állást foglalni. A támogatás erősebb volt a férfiak körében, ahol 63,4 százalék támogatta a vétót, a nők között 56,5 százalék volt az arány,

a legmagasabb pedig a 25–34 éves korosztályban mérhető 73,5 százalékkal,

miközben az 50 év felettiek csupán 50,1 százaléka fogadta el a döntést. Nawrocki azzal indokolta lépését, hogy a 800+ jelzésű szociális támogatást kizárólag a Lengyelországban munkát vállaló ukránok számára tartja indokoltnak. A megvétózott törvénytervezet azonban

az ideiglenes védelem meghosszabbítását is szabályozta volna a 2022. február 24-e után érkezett ukrán állampolgárok számára,

akiknek jelenleg csak szeptember végéig biztosított a legális tartózkodás és munkavállalás. A vétóval párhuzamosan az államfő saját törvényjavaslatot terjesztett a Szejm elé, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátottak, így a vita folytatódik a segélyezés feltételeiről és az ideiglenes védelem hosszabbításáról.