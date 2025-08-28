Ft
vétó Karol Nawrocki Lengyelország Ukrajna

Ettől eldobják az agyukat Brüsszelben: a lengyelek többsége támogatja az ukrán segélytörvény elutasítását

2025. augusztus 28. 14:46

A lengyelek közel 60 százaléka egyetért Karol Nawrocki elnök döntésével.

2025. augusztus 28. 14:46


A lengyelek közel 60 százaléka egyetért Karol Nawrocki elnök döntésével, amellyel megvétózta az ukrán menekültek segélyezéséről szóló törvényt – írja a karpathir.com

Az SW Research által az Onet számára készített felmérés szerint a válaszadók 59,8 százaléka támogatta az elnöki vétót, 25,4 százaléka ellenezte, míg 14,7 százalék nem tudott vagy nem kívánt állást foglalni. A támogatás erősebb volt a férfiak körében, ahol 63,4 százalék támogatta a vétót, a nők között 56,5 százalék volt az arány, 

a legmagasabb pedig a 25–34 éves korosztályban mérhető 73,5 százalékkal,

miközben az 50 év felettiek csupán 50,1 százaléka fogadta el a döntést. Nawrocki azzal indokolta lépését, hogy a 800+ jelzésű szociális támogatást kizárólag a Lengyelországban munkát vállaló ukránok számára tartja indokoltnak. A megvétózott törvénytervezet azonban 

az ideiglenes védelem meghosszabbítását is szabályozta volna a 2022. február 24-e után érkezett ukrán állampolgárok számára,

akiknek jelenleg csak szeptember végéig biztosított a legális tartózkodás és munkavállalás. A vétóval párhuzamosan az államfő saját törvényjavaslatot terjesztett a Szejm elé, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátottak, így a vita folytatódik a segélyezés feltételeiről és az ideiglenes védelem hosszabbításáról.

Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

balbako_
2025. augusztus 28. 15:04
Zúg az éji Tusk nekimegy a falnak, nagyot koppan akkor azután elhallgat.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 28. 14:54
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
3
0
Egyszeriember
2025. augusztus 28. 14:49
Vigyázzatok, lengyel testvérek, nehogy az ukránok "tükörintézkedéseket" foganatosítsanak.
Válasz erre
4
0
