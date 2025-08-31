Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Der Standard Donald Trump USA Hamlet

Elkezdtek rettegni az osztrákok: Európa már a káosz szélén táncol, bármikor véget érhet az európai életmód

2025. augusztus 31. 20:08

Az osztrák lap szerint sosem fogja megkapnia Béke Nobel-díjat, amire úgy vágyik.

2025. augusztus 31. 20:08
null

„Őrült beszéd, őrült beszéd – de van benne rendszer” – ezzel a Hamlet-idézettel foglalta össze véleményét Donald Trump elnöki politikájáról Hans Rauscher, az osztrák Der Standard újságírója.

A szerző szerint Trumpot azért választották kétszer is az Egyesült Államok elnökévé, mert 

„folyamatosan, hangosan és megingathatatlanul ismételgette a hazugságait, és az emberek végül behódoltak a nyers hazugság erejének”.

Az amerikai elnök külpolitikai intézkedéseit „nevetséges melléfogásoknak” nevezi, aki szerinte hiába áhítozik a Béke Nobel-díjra, ezekkel a kudarcokkal sosem fogja kiérdemelni azt. Hangsúlyozza: hiába állítja Trump, hogy jó viszonyt ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Észak-Korea vezetőjével, Kim Dzsongunnal, valójában egyikük sem hallgat rá.

Az újságíró állítása szerint Trump politikája nemcsak diplomáciailag, hanem gazdaságilag is sikertelen: „a vámháborús káosz és a jegybank feletti hatalomátvétel kísérlete veszélybe sodorja a világgazdaságot”.

A cikk végén arra is kitér, hogy Trump ténykedése nemcsak Amerikára, hanem Európára nézve is veszélyt jelenthet, mivel az amerikai államfő azt akarja, hogy „átvegyék és magukévá tegyék az ő abszurditásait” – például: „állítsák le a szélturbinákat, és használjanak több olajat”; „hagyjanak fel a szélsőjobboldali pártok elleni küzdelemmel és a gyűlöletbeszéd ellenőrzésével az USA által dominált internetes platformokon”, továbbá vegyék át „Putyin-barát álláspontját”.

Az újságíró szerint, ha mindez megvalósul, véget ér az európai életforma.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2025. augusztus 31. 21:16
Hans Rauscher, az osztrák Der Standard újságírója folyamatosan, hangosan és megingathatatlanul ismételgeti a hazugságait. és mintegy kinyilatkoztatásként, önmagától eredő igazságként állítja be ezeket.
Válasz erre
0
0
Szarvasbika
2025. augusztus 31. 20:54
Az osztrák firkász inkább attól az Európától rettegjen, amit a bevándorlók fognak hamarosan teremteni! Majd jön a saria, aszt lehet leskelődni.
Válasz erre
3
0
Partikula
2025. augusztus 31. 20:50
Nem az osztrákok kezdtek el rettegni, csa Hansi, aki egy darab a világ 100 millió, magát újságírónak képzelő firkásza közül, Nyilvánvaló, Hansi sosem lesz eélyes semmiféle Nobel-díjra, sem egyéb díjra, mert Hansi nem újságíró, nem akar tájékoztatni senkit, csak a saját véleményét fröccsögi, mint sok-sok pályatársa.
Válasz erre
4
0
nnjohn
•••
2025. augusztus 31. 20:38 Szerkesztve
Dehogy ér véget az EURÓPAI életforma! Éppenhogy ÚJRAÉLED ! Mert amit ez az osztrák szennylap félt, az NEM európai: mert a WOKE, a CANCEL CULTURE, a BLM, a GENDERagyatlanságok, a PROGRESSZÍV baloldali őrültségek, a kvótapozíciók, a migránsőrület mind egy globalista aljas amerikai mélyállami erőltetett böszmeségek a meglévő társadalmak totális szétrombolására.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!