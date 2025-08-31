Elkezdtek rettegni az osztrákok: Európa már a káosz szélén táncol, bármikor véget érhet az európai életmód

„Őrült beszéd, őrült beszéd – de van benne rendszer” – ezzel a Hamlet-idézettel foglalta össze véleményét Donald Trump elnöki politikájáról Hans Rauscher, az osztrák Der Standard újságírója.

A szerző szerint Trumpot azért választották kétszer is az Egyesült Államok elnökévé, mert

„folyamatosan, hangosan és megingathatatlanul ismételgette a hazugságait, és az emberek végül behódoltak a nyers hazugság erejének”.

Az amerikai elnök külpolitikai intézkedéseit „nevetséges melléfogásoknak” nevezi, aki szerinte hiába áhítozik a Béke Nobel-díjra, ezekkel a kudarcokkal sosem fogja kiérdemelni azt. Hangsúlyozza: hiába állítja Trump, hogy jó viszonyt ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Észak-Korea vezetőjével, Kim Dzsongunnal, valójában egyikük sem hallgat rá.

Az újságíró állítása szerint Trump politikája nemcsak diplomáciailag, hanem gazdaságilag is sikertelen: „a vámháborús káosz és a jegybank feletti hatalomátvétel kísérlete veszélybe sodorja a világgazdaságot”.

A cikk végén arra is kitér, hogy Trump ténykedése nemcsak Amerikára, hanem Európára nézve is veszélyt jelenthet, mivel az amerikai államfő azt akarja, hogy „átvegyék és magukévá tegyék az ő abszurditásait” – például: „állítsák le a szélturbinákat, és használjanak több olajat”; „hagyjanak fel a szélsőjobboldali pártok elleni küzdelemmel és a gyűlöletbeszéd ellenőrzésével az USA által dominált internetes platformokon”, továbbá vegyék át „Putyin-barát álláspontját”.

Az újságíró szerint, ha mindez megvalósul, véget ér az európai életforma.

Nyitókép: NurPhoto via AFP