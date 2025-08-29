Donald Trump állja a sarat: európai nyomásra sem adja fel a békemisszióját

A lap szerint a nyugati szövetségesek igyekezete nem járt sikerrel, ugyanis a Fehér Ház meglehetősen szűkszavúan és semleges hangvételben kommentálta az eseményeket.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára csütörtökön nyilatkozatában arra utalt, hogy az ukrán főváros ellen elkövetett támadás érthető válaszreakció volt Ukrajna múlt hónapban elkövetett támadására az orosz finomítók ellen.

Trump elnök nem örült ennek a fejleménynek, de nem is lepődött meg rajta”

– mondta Leavitt, és újfent hangsúlyozta, hogy az elnök azt szeretné, ha mihamarabb véget érne a vérontás, de mindkét országot felelősnek tartja, amiért a tárgyalások nem haladnak. „Ez a két ország már nagyon régóta háborúban áll egymással. Ezt a támadást Oroszország indította Kijev ellen, de nemrég Ukrajna mért csapást Oroszország olajfinomítóira” – fejtette ki a szóvivő, és azt is elmondta,

az USA úgy látja, talán egyik háborúzó fél sem áll még készen a békére, amit nekik, maguknak kell megkötniük.

Trump a héten tovább növelte az Indiára kivetett vámokat, büntetésül, amiért még mindig orosz olajat vásárol, de Oroszországgal szemben nem volt hajlandó újabb szankciókat bevezetni.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP