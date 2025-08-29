Ft
válaszreakció Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump

Donald Trump állja a sarat: európai nyomásra sem adja fel a békemisszióját

2025. augusztus 29. 18:23

Kijev bombázásának hírével próbálták meggyőzni az amerikai elnököt.

2025. augusztus 29. 18:23
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Oroszország csütörtökökön rakétatámadást hajtott végre Kijev ellen, amelyben 18 felnőtt és 4 gyermek vesztette életét. A hírről több európai vezető is posztolt a közösségi médiában. A Politico által idézett európai tisztviselő szerint 

a politikusok célja a hírdömpinggel az volt, hogy meggyőzzék Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy Oroszország egyáltalán nem érdekelt a békében, és Putyin – akármit is ígér – folytatni fogja a háborút.

Ezt is ajánljuk a témában

A lap szerint a nyugati szövetségesek igyekezete nem járt sikerrel, ugyanis a Fehér Ház meglehetősen szűkszavúan és semleges hangvételben kommentálta az eseményeket.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára csütörtökön nyilatkozatában arra utalt, hogy az ukrán főváros ellen elkövetett támadás érthető válaszreakció volt Ukrajna múlt hónapban elkövetett támadására az orosz finomítók ellen.

Trump elnök nem örült ennek a fejleménynek, de nem is lepődött meg rajta”

 – mondta Leavitt, és újfent hangsúlyozta, hogy az elnök azt szeretné, ha mihamarabb véget érne a vérontás, de mindkét országot felelősnek tartja, amiért a tárgyalások nem haladnak. „Ez a két ország már nagyon régóta háborúban áll egymással. Ezt a támadást Oroszország indította  Kijev ellen, de nemrég Ukrajna mért csapást Oroszország olajfinomítóira” – fejtette ki a szóvivő, és azt is elmondta, 

az USA úgy látja, talán egyik háborúzó fél sem áll még készen a békére, amit nekik, maguknak kell megkötniük.

Trump a héten tovább növelte az Indiára kivetett vámokat, büntetésül, amiért még mindig orosz olajat vásárol, de Oroszországgal szemben nem volt hajlandó újabb szankciókat bevezetni.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Hobby024
2025. augusztus 29. 19:15
Business is business, business as usual. Ha az USA valóban békét akarna és számítana az 1 millió halott, egyszerűen be kéne fagyasztania a hoholok támogatását. Ki kéne szállnia Ukrajna felfegyverzéséből. De szar a dollár, a demokraták szervezkednek, a mélyállam ezer fejét nem sikerült levágni. Kína pedig jön fel mint a talajvíz. Az utolsó cent is kell, amit Ukrajnából ki lehet sajtolni, mert az oroszok úgy látszik nem engednek. A világ újraosztása nem Alaszkában történt, hanem most fogja Kínában Hszi és Putyin felosztani.
tapir32
2025. augusztus 29. 18:56
Zselenszkij és rezsimje a probléma. Elpusztítják Ukrajnát. Zselenszkij reakciói nem egy felnőtt ember reakciói. Ukrajnának eszesebbre nem telik? Zselenszkij és rezsimje nem tárgyalóképes. Hazug, hiteltelen, szószegő. Megnyilvánulásaiban demagóg és alaptalanul vádaskodik, vagdalkozik.
tapir32
2025. augusztus 29. 18:55
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért volt a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
Korrupt Kornél
2025. augusztus 29. 18:53
Jól látok? A zenebohócHitlerbajuszt növeszt?
