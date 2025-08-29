Donald Trump állja a sarat: európai nyomásra sem adja fel a békemisszióját

Elárulták az oroszok, miért voltak civil áldozatai a kijevi támadásnak – szerintük az ukránok miatt
Közleményben védekezett az orosz külügyminisztérium.
Kijev bombázásának hírével próbálták meggyőzni az amerikai elnököt.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Oroszország csütörtökökön rakétatámadást hajtott végre Kijev ellen, amelyben 18 felnőtt és 4 gyermek vesztette életét. A hírről több európai vezető is posztolt a közösségi médiában. A Politico által idézett európai tisztviselő szerint
a politikusok célja a hírdömpinggel az volt, hogy meggyőzzék Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy Oroszország egyáltalán nem érdekelt a békében, és Putyin – akármit is ígér – folytatni fogja a háborút.
A lap szerint a nyugati szövetségesek igyekezete nem járt sikerrel, ugyanis a Fehér Ház meglehetősen szűkszavúan és semleges hangvételben kommentálta az eseményeket.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára csütörtökön nyilatkozatában arra utalt, hogy az ukrán főváros ellen elkövetett támadás érthető válaszreakció volt Ukrajna múlt hónapban elkövetett támadására az orosz finomítók ellen.
Trump elnök nem örült ennek a fejleménynek, de nem is lepődött meg rajta”
– mondta Leavitt, és újfent hangsúlyozta, hogy az elnök azt szeretné, ha mihamarabb véget érne a vérontás, de mindkét országot felelősnek tartja, amiért a tárgyalások nem haladnak. „Ez a két ország már nagyon régóta háborúban áll egymással. Ezt a támadást Oroszország indította Kijev ellen, de nemrég Ukrajna mért csapást Oroszország olajfinomítóira” – fejtette ki a szóvivő, és azt is elmondta,
az USA úgy látja, talán egyik háborúzó fél sem áll még készen a békére, amit nekik, maguknak kell megkötniük.
Trump a héten tovább növelte az Indiára kivetett vámokat, büntetésül, amiért még mindig orosz olajat vásárol, de Oroszországgal szemben nem volt hajlandó újabb szankciókat bevezetni.
