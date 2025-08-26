Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció NABU Ukrajna Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Beismerték az ukránok: nem állnak készen az EU-csatlakozásra

2025. augusztus 26. 11:28

Váratlan helyről kapott megerősítést a magyar álláspont. Mihajlo Dubinjanszkij sajátos ukrán nézőpontból mutatja be, hogy miért lehetetlen országa európai integrációja: korrupció, szovjet mentalitás, geopolitikai realitás.

2025. augusztus 26. 11:28
null
Rimóczi Norbert

Augusztus 23-án érdekes társadalomfilozófiai cikk jelent meg az Ukrajinszka Pravda (Ukrán Igazság) hasábjain. A szerző, Mihajlo Dubinjanszkij írásában amellett érvel, hogy Ukrajna előtt két lehetséges modell áll, nevezetesen: az „Európa része” és az „Európa pajzsa” – de ezek aligha összeegyeztethetők.

Ezt is ajánljuk a témában

A szerző szerint Ukrajnának 2022 február 24-ig nem sikerült kellően európaizálódnia, és éppen ez az oka annak, hogy ilyen horribilis veszteségek mellett is kitartanak a mai napig. 

A modern Európában úgy tartják, hogy az emberi élet felbecsülhetetlen. A második világháború után az európai kultúrát szó szerint átitatta a humanizmus. Ukrajnát sosem jellemezte a túlzott humanizmus. (…) De 2022. február 24. után éppen ez tette lehetővé Kijev számára, hogy tízezrek életét áldozza fel az orosz invázió visszaverése érdekében.”

Dubinjanszkij ugyanígy vélekedik az ukrán nép és az állam kapcsolatáról. Amíg Európában az állam létezik a polgárokért, addig Ukrajnában fennmaradt az a szovjet időkből származó elképzelés, hogy a polgárok az államért léteznek, az államhoz tartoznak és szolgálniuk kell azt.

Ennek az állításnak némileg ellentmond, hogy több millió katonakorú férfi menekült el az országból, és hogy Ukrajna legmodernebb határvédelmi rendszerei nem a keleti, hanem a nyugati határán vannak kiépítve, meggátolandó a további menekülést a sorozótisztek elől.

A szerző azonban tűpontosan látja az ukránoknak a jogállammal, illetve a jogszabályokkal kapcsolatos ambivalens álláspontját. Eszerint míg Európában a törvényesség és a jogállamiság kérdései kiemelt szerepet játszanak, addig Kijev igencsak rugalmasan kezelte és kezeli a jogszabályokat, az alkotmányt és úgy általában az alapvető emberi jogokat. 

Például Kijev gyorsan le tudta zárni a határokat a hadköteles férfiak előtt, figyelmen kívül hagyva az Alkotmány formai előírásait és külön törvények elfogadása nélkül. Később pedig képes volt erőszakos mozgósítást végrehajtani, és ellenséges ügynökökkel harcolni anélkül, hogy minden jogszabályi normát betartott volna.”

Dubinjanszkij mindezekből azt a következtetést vonja le, hogy ami hátránynak tűnt az „Ukrajna – Európa része” projekt keretei között, inkább előnnyé vált az „Ukrajna – Európa pajzsa” projekt szempontjából.

Ez azonban több problémát is felvet. Amellett, hogy rámutat az Európai Unió elkényelmesedésére és a komoly kihívásokkal szembeni alkalmatlanságára, megmutatja, hogy Ukrajna európai integrációja csak mese, és az ukránok is alkalmatlannak tartják magukat rá.

Hiszen Dubinjanszkij első gondolata, hogy akkor tulajdonképpen mi értelme is van a jogállami bábozásnak és a demokratikus színészkedésnek, és egyáltalán van-e értelme ilyen dolgokkal foglalkozni. Illetve, ha Európának ennyire fontos egy védőpajzs, akkor miért is kell nekik minden kényelmetlen kritériumot, jogszabályt, alkotmányjogi alapelvet és emberi jogot szem előtt tartaniuk.

De, ha az európai normák kevésbé bizonyultak hasznosnak a nagyszabású katonai agresszió visszaverésében, vajon érdemes-e még követni őket? Ha országunk megvédi az EU-t az orosz hordáktól, vajon alkalmazkodnia kell-e az európai demokráciafogalomhoz is? Ha Ukrajna pajzsként szolgál a békés Európa számára, joguk van-e az európaiaknak megkövetelni, hogy ez a pajzs tükörfényesre legyen polírozva?”

Az érvelés végére oda jut a szerző, hogy ha az Uniónak valóban ennyire fontos Ukrajna védelmi szerepe, akkor nem célszerű folyamatosan korrupciós vádakkal illetni az országot, és érdemes lenne kevésbé erőltetni az első világbeli kisebbségi jogi elvárásokat. Fogadjuk el, hogy Ukrajnát oligarchák uralják és a világ egyik legkorruptabb állama és vegyük fel így őket az Európai Unióba – ha már ennyire kell az a védőpajzs.

Dubinjanszkij ezután elpanaszolja, hogy ugyanez a kettős mérce látszott az idei nyári korrupció ellenes szerveket érintő törvénymódosítás kapcsán is, amikor az EU nem hagyta szó nélkül, hogy Zelenszkij kibelezze az ő és megbízható emberei után nyomozó hatóságokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Európai partnereink éles reakciója az idei nyári NABU-ügyre azt mutatta, hogy esetünkben az Európai Unió nem szándékozik feladni megszokott követeléseit és elveit. Nem hajlandó szemet hunyni afölött, ami Kijevben történik. És nem kész kivételt tenni Ukrajnával, mint Európa új pajzsával. Legalábbis jelenleg.”

Tehát hogyha az Unió nem hagyja Zelenszkijt – a jelenlegi állapotnál is jobban – szétlopni Ukrajnát (ebbe természetesen beleértve a nyugati támogatásokat is), akkor nem vagyunk elég hálásak, amiért Ukrajna „pajzsként” védi Európát.

Szándék nincs, táptalaj nem is volt

Dubinjanszkij cikkében – sajátos ukrán megközelítésből – maga támasztja alá a magyar álláspontot, miszerint Ukrajna nem áll készen az uniós csatlakozásra. Elismeri, hogy az ukrán néplélek sokkal inkább rezonál a szovjet felfogással, és aláírja, hogy Ukrajna geopolitikai helyzete nem teszi lehetővé a nyugati normáknak való megfelelést. Valamint hogyha mindez nem volna elég, azt is kifejti, hogy még a politikai vezetésük is sokkal inkább érdekelt a saját zsebének tömködésében, mint az ország európai integrációjában.

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
h040183
2025. augusztus 26. 14:20
Azóta gondolom Dubinjanszkijért is eljött a TCK...
Válasz erre
2
0
xyz123-3
2025. augusztus 26. 13:59
survivor 2025. augusztus 26. 12:47 “A NATO az USA pajzsa.” Akkor áruld már el, hogy korábban a Szovjetunió és most az oroszok miért nem támadtak meg az európai NATO tagállamokat a mai napig idestova 76 éven át.
Válasz erre
1
0
Tiszafa
•••
2025. augusztus 26. 13:30 Szerkesztve
Ukrajna hosszútávon csak akkor él túl ha visszatér oda, ahová mindig is tartozott. Orosz érdekszférába. Napjainkban körvonalazódik a világ egyed uralkodói irányításról való átállítása hármas - USA, orosz, kínai -uralkodói irányításra. Részben már az USA-orosz alaszkai csúcs is ezt szolgálta. Ez ellen ma még eredményesen ágál Nyugat-Európa, azon belül is London, akinek külön nem osztottak lapot. Az USA alatt kap majd szerepet, de nem mint partner, hanem mint alattvaló. Ha a londoni hajlandókat az USA politikailag maga alá gyűri, akkor az ukrajnai háborúnak is vége lesz. A világot irányító hármas - USA, Orosz és Kína - gazdaságilag felosszák egymás között az akkorra már teljesen legyengített Európát. Ukrajna fekvésénél fogva szinte biztos hogy orosz befolyási övezetbe fog tartozni, mint a nagypofájú baltiak is. A Zunió meg szétesik, hiszen ma is életképtelen tákolmány, semmi más. Magyarország és Szerbia szinte biztos hogy a kínai befolyás centruma lesz. Már ma is az.
Válasz erre
1
0
Tippmann-M4-223
2025. augusztus 26. 12:52
Látjuk, olvassuk, de mennyire kompetens ez a fasz......................................
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!