08. 29.
péntek
Az egyik balti állam küldene katonákat Ukrajnába

2025. augusztus 29. 17:48

„Valószínűleg mi, litvánok tudjuk a legjobban, mi történhet, amikor senki sem támogat minket vagy nincsenek barátaink” – közölte a litván vezérkari főnök.

2025. augusztus 29. 17:48
Raimas Vaiksnoras, a litván fegyveres erők parancsnoka közölte, számításba veszik, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába – írja az Index az Ukrajinszka Pravda alapján. „Különböző változatok léteznek, de a fő feltételnek békemegállapodás aláírásának vagy legalább tűzszünet elérésének kell lennie” – mondta a vezérkari főnök.

Szerinte az esetleges külföldi katonai jelenlét kulcsfeladata az ukrán hadsereg újjáépítésének támogatása lenne, ebben a bonyolult helyzetben Ukrajnának bármilyen segítségre szüksége van.

„Európa biztonsága a mi kezünkben van. Csinálhatunk úgy, mintha semmi sem történne. De valószínűleg mi, litvánok tudjuk a legjobban, mi történhet, amikor senki sem támogat minket, vagy nincsenek barátaink” – jelentette ki Vaiksnoras, ezzel arra utalt, hogy tudják mit jelent a megszállás, hiszen ezt Litvánia elszenvedte a Szovjetunió létezése idején.

Nyitóképünk archív: Hadgyakorlat Litvániában, a Vilniustól mintegy 130 kilométerre nyugatra fekvő 

Gaiziunai gyakorlóterén 2022. október 8-án. Valda Kalnina, MTI/MTVA

Összesen 16 komment

pugacsov-0
2025. augusztus 29. 18:34
Kissé túlmozgásosok a baltiak ülnének a seggükön, és nem kéne basztatni az oroszokat, a sajátjaikat !
Leskelődő
2025. augusztus 29. 18:18 Szerkesztve
Nagyszerű. Mivel Zelneszkij már "arról beszélt, hogy nincs a seregnek ereje, hogy megváltoztassák a fronton uralkodó helyzetet", majd most a litvánok megfordítják a felállást.
vandras-2
2025. augusztus 29. 18:17
Litvánia megfenyegette Oroszországot, mire Vlagyimir Putyin annyira megijedt , hogy ismét elhalálozott immáron nyolcadszor. Brit titkosszolgálati jelentés.
canadian-deplorable
2025. augusztus 29. 18:16
Én tökéletesen megértem a litvánokat. Valaha nagy nemzetközösség volt, aztán 1797-ben az orosz birodalom elfoglalta. Onnantól 1991-ig orosz elnyomás alatt éltek, egy kis szünettel a 2. vh-ban. Ugyanaz volt a sorsuk, mint az orosz birodalom és jogutódja a Szovjetúnió többi rab népének. Orosz elnyomás, a nemzeti kultúra és nyelv elnyomása, az orosz erőltetése, minden lázadási kísérlet brutális letörése. Jómagam a Kádár rendszerben nőttem fel és általános iskola 3.-tól voltam kénytelen oroszul tanulni. Az oroszokat meg az összes kommunista gazember istenítette. Minden évben megkoszorúztatták velünk a helyi 2. vh-s orosz "hősök" (gyilkosok és erőszakolók) sírját. Az elesett magyar katonákról tilos volt megemlékezni. Nyomasztó, utálatos rendszer volt. Az oroszokat a ránk kényszerített nyelvükkel együtt mindannyian szívből utáltuk. Nagy nap volt, amikor az utolsó orosz katona elhagyta Magyarország területét és leengedte a sorompót maga mögött. Utána az egész ország spontán ünnepelt.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!