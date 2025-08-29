Az egyik balti állam küldene katonákat Ukrajnába

Világos üzenetet küldött Moszkva: nem tűrik el, ha ez lesz Ukrajnában
Nincsenek európai katonák, csak konkrét országok katonái vannak, és ezeknek az országoknak a többsége NATO-tag – közölte a Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.
„Valószínűleg mi, litvánok tudjuk a legjobban, mi történhet, amikor senki sem támogat minket vagy nincsenek barátaink” – közölte a litván vezérkari főnök.
Raimas Vaiksnoras, a litván fegyveres erők parancsnoka közölte, számításba veszik, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába – írja az Index az Ukrajinszka Pravda alapján. „Különböző változatok léteznek, de a fő feltételnek békemegállapodás aláírásának vagy legalább tűzszünet elérésének kell lennie” – mondta a vezérkari főnök.
Szerinte az esetleges külföldi katonai jelenlét kulcsfeladata az ukrán hadsereg újjáépítésének támogatása lenne, ebben a bonyolult helyzetben Ukrajnának bármilyen segítségre szüksége van.
Ezt is ajánljuk a témában
Nincsenek európai katonák, csak konkrét országok katonái vannak, és ezeknek az országoknak a többsége NATO-tag – közölte a Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.
„Európa biztonsága a mi kezünkben van. Csinálhatunk úgy, mintha semmi sem történne. De valószínűleg mi, litvánok tudjuk a legjobban, mi történhet, amikor senki sem támogat minket, vagy nincsenek barátaink” – jelentette ki Vaiksnoras, ezzel arra utalt, hogy tudják mit jelent a megszállás, hiszen ezt Litvánia elszenvedte a Szovjetunió létezése idején.
Nyitóképünk archív: Hadgyakorlat Litvániában, a Vilniustól mintegy 130 kilométerre nyugatra fekvő
Gaiziunai gyakorlóterén 2022. október 8-án. Valda Kalnina, MTI/MTVA