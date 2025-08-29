Az egyik balti állam küldene katonákat Ukrajnába

Raimas Vaiksnoras, a litván fegyveres erők parancsnoka közölte, számításba veszik, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába – írja az Index az Ukrajinszka Pravda alapján. „Különböző változatok léteznek, de a fő feltételnek békemegállapodás aláírásának vagy legalább tűzszünet elérésének kell lennie” – mondta a vezérkari főnök.

Szerinte az esetleges külföldi katonai jelenlét kulcsfeladata az ukrán hadsereg újjáépítésének támogatása lenne, ebben a bonyolult helyzetben Ukrajnának bármilyen segítségre szüksége van.