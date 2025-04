Borzalmas beismerést tettek a németek: már a diákokat is felkészítenék a háborúra

Németországban újra a háborús készülődés tartja lázban. A Nancy Faeser (SPD) által vezetett szövetségi belügyminisztérium kiállt amellett, hogy a fiatalokat az iskolákban fel kell készíteni a válságokra, valamint egy esetleges háborúra – szúrta ki a Világgazdaság.

A tárca szerint a biztonsági helyzet közelmúltbeli alakulására való tekintettel nagyobb hangsúlyt kell fektetni a polgári védelemre, egyebek mellett az iskolai oktatásban is.

Roderich Kiesewetter, a CDU biztonságpolitikusa is válságkezelési képzést javasol a diákoknak. „A vészhelyzeteket mindenképpen gyakorolni kell, mivel a tanulók különösen sebezhetők, és egy válság vagy háború őket erőteljesen érintené” – mondta a politikus a Handelsblattnak.

A képviselő szerint be kellene vezetni a katasztrófahelyzetekben való viselkedésre és az ezzel kapcsolatos teendőkre vonatkozó alapképzést is. Úgy véli, hogy ez a közösségi szolgálat tekintetében is előremutató lépés lenne. Példaként hozta fel Finnországot, ahol már évtizedek óta alkalmaznak hasonlót az oktatásban.

A belügyminisztérium hozzátette, hogy habár az iskolákban a tantervek meghatározásáért a szövetségi államok felelősek, a kormány és a Szövetségi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Hivatal (BBK) kész segíteni a fiataloknak és a tanároknak szánt tananyagok elkészítésében, összeállításában. A tárca közleménye szerint finanszíroznák a vészhelyzet idejére való felkészülést célzó önvédelmi és elsősegélynyújtó tanfolyamokat is.