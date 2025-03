„A 24. órában vagyunk” – riadót fújtak Brüsszelben, az Európai Unió jövője a tét

Mit gondol, a Patrióták csoportja rendelkezik a szükséges felhatalmazással és mozgástérrel, hogy a tagállamok szuverenitását sértő folyamatokat csillapítsa?

A Patrióták csoportja egyértelműen bizonyította, hogy képes hatékonyan fellépni a szuverenitást sértő brüsszeli törekvésekkel szemben, és nemcsak az Európai Parlamentben, hanem európai pártcsaládként is egyre nagyobb politikai mozgástérrel rendelkezik. Az, hogy egy ilyen pártcsalád létrejött, önmagában is komoly siker, hiszen azt mutatja, hogy a szuverenista politikai erők hosszú távon is összefognak, és hatékony ellensúlyt képeznek a föderalista többséggel szemben. A Patrióták erősödése nemcsak az uniós intézményekben, hanem a tagállami választási eredményekben is megmutatkozik. A Patrióták nemcsak parlamenti frakcióként, hanem egyre erősebb európai politikai mozgalomként is működnek, amely határozottan ellenáll a brüsszeli hatalomkoncentrációnak és a nemzetállami jogkörök elvonásának.