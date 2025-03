Kormánybiztos a Mandinernek: Fel fogjuk tárni a dollármilliárdokból pénzelt korrupciós hálózat magyarországi lerakatát

Miért van szükség külön kormánybiztost küldeni az Egyesült Államokba az USAID-pénzügyek felderítésére?

Az új amerikai kormány hihetetlen gyorsasággal és energiával kezdett bele a Biden-kormányzat elhibázott baloldali politikáinak és korrupciós gépezetének felszámolásába. Ezek egy része elnöki rendelettel, ha úgy tetszik egy tollvonással megoldható. És nagy eltökéltséggel belevágták a fejszéjüket az állami pazarlás megnyirbálásába is – amit Donald Trump elnök elsősorban Elon Muskra bízott. Ennek keretében kirobbant a nyugati világ legnagyobb korrupciós botránya, amikor elkezdték feltárni, hogy valójában milyen projektekre költött az amerikai nemzetközi fejlesztési ügynökség, a USAID. Soha egyetlen kormányzat alatt sem történt ilyen átvilágítás, mint ami most elindult. A USAID a nevével ellentétben (ami fejlesztéspolitikai tevékenységre utal) az egész világot behálózó balliberális korrupciós gépezetként működött. Az új kormányzat részéről egyre több olyan programot tártak a nyilvánosság elé, amelyekből kiderült, hogy fejlesztési célok helyett szélsőbalos politikai célokat szolgáltak. Odahaza is és külföldön is. Legyen szó az illegális migráció támogatásáról, a genderideológia népszerűsítéséről, háborús propagandáról; és ehhez médiumok, újságírók ezreit szervezték be és fizették. És kiterjedt NGO-hálózatot hoztak létre, azt színlelve, hogy azok valamilyen helyi érdekeket képviselnek.

Ami pedig Magyarországot érinti, a USAID által működtetett rendszer a külföldi politikai beavatkozás legfontosabb eszköze volt. Itt is médiumokat, NGO-kat és még ki tudja kit, mit fizettek azért, hogy támadják a nemzeti kormányt, és hatalomra segítsenek egy bábkormányt.

Mivel az amerikai kormányzat is a legmagasabb politikai szinten foglalkozik a kérdéssel, a magyar kormány is úgy döntött, hogy kormánybiztosi szinten kezeli az ügy magyarországi végét. Ez a megbízás lehetőséget teremt számomra, hogy a korrupciós rendszer felszámolásával foglalkozó amerikai vezetőkkel partnerként tudjak tárgyalni. Fel fogjuk tárni a dollármilliárdokból pénzelt korrupciós hálózat magyarországi csápjait, és le akarjuk vágni. A magyar embereknek joguk van tudni, mely médiumokat, újságírókat, NGO-kat fizetett ez a birodalmi korrupciós gépezet.