A Patrióták bekeményítenek: kikényszerítik Brüsszeltől a titkos szerződéseket

A rendszer hasonlít az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) finanszírozási rendszeréhez, a művelet azonban Brüsszelben több programon keresztül zajlik – hívta fel a figyelmet.

„Azt is mondhatnám, hogy az amerikai demokratáknak és a Soros nevű spekulánsnak Brüsszelben is volt egy nagy kasszája, és abba mindig az európai adófizetők dobálták a pénzeket, miközben talán nem is tudtak róla” – fogalmazott.

Elmondta, az Európai Parlament is részt vett ebben a műveletben.

Például – mint kiderült – a tavaly júniusi európai parlamenti választást megelőzően az EP 53 milliárd forintnak megfelelő összeget osztott szét liberális médiumok között szerte Európában. Mindezt átláthatatlan módon – jegyezte meg.

Egy magyar példát említve Dömötör Csaba közöle: a Magyar Helsinki Bizottság csak 2023-ban nyolc különféle programból kapott finanszírozást, több százmilliós nagyságrendben.

„Közérdekű adatigénylésekkel fogjuk kikényszeríteni a szerződések nyilvánosságra hozatalát” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd arról tájékoztatott: erre nemcsak EP-képviselőknek van joga, hanem minden európai tagállam állampolgárának.

„Mindenkit arra biztatunk, hogy éljen ezzel a jogával. Indítsuk el az átláthatóságért folytatott európai népfelkelést. Tudnunk kell, hogy kiket fizettek, és mit kértek ezért cserébe. Tudnunk kell azt is, hogy melyek azok a magyarországi aktivistacsoportok, melyek Magyarország érdekeivel ellentétes politikát folytatnak külföldi megrendelések alapján” – fogalmazott.

Nem csupán egy uniós szervezetek és politikusok közötti vitáról van szó – hívta fel a figyelmet. Szavai szerint azért nem, mert a „pénzzel kitömött szervezetek” olyan politikát képviselnek, amely alapjaiban megy szembe a választók akaratával olyan témákban, mint a gazdaság, a háború, a bevándorlás, vagy éppen a gyermekek védelme.

Politikájuk a magyar családok megélhetését is veszélyezteti

– jelentette ki.

Megjegyezte, Magyarországon a közintézmények folyamatosan és rendszeresen közzéteszik, hogy milyen szerződéseket kötnek és milyen összegben. Ezért is lehet vitát folytatni ezekről. Brüsszelben mindez „zavarosan és átláthatatlanul” zajlik.