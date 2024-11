Trump hatása eddig a világpolitikában: pánik Nyugat-Európában, összeomlás Németországban, és hol van még a vége?

Trump visszatérését üdvözölte Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg, Mohammed bin Zayed, az Egyesült Arab Emírségek elnöke is.

Trumphoz köthető, új amerikai geopolitikai stratégia ebben a régióban is egészen más alapelvekből indul ki.

Miközben Joe Biden elnök demokrata kormányzása számos kihívás elé állította a közel-keleti vezetőket, az olyan elvek, mint az emberi jogok és a szociális reformok hangsúlyozása, gyakran ütköztek ezen országok prioritásaival és hazai berendezkedésével. Trump hatása lehetőséget kínál a regionális vezetőknek egy pragmatikusabb amerikai politika végrehajtására. Trump a merev moralizáló politika helyett az együttműködés kulcsfontosságú területeire – a biztonságra, a gazdaságra és a közös regionális kihívásokra – fog összpontosítani. Emellett Trump új diplomáciai megállapodások megkötésére törekedhet arab nemzetekkel, hasonlóan az Ábrahám-egyezményekhez, hogy erősebb regionális koalíciót hozzanak létre Iránnal szemben.

Trump szoros partnersége ezekkel az Öböl-államokkal arra bátoríthatja őket, hogy határozottabban lépjenek fel az iráni befolyás ellen Jemenben, Szíriában és Irakban. Trump azonban szorgalmazhatja bizonyos fokú visszafogottságot is, különösen akkor, ha az ellenségeskedés veszélyezteti az olajpiacok stabilitását, ami közvetlen hatással van a világgazdaságra.

Összességében Trump Közel-Kelet politikája valószínűleg az Egyesült Államok gazdasági és biztonsági érdekeit szolgáló szövetségek megszilárdítása körül forog majd, miközben kemény vonalas politikát tart fenn iránnal szemben.

A másik oldalon Trump megközelítése a regionális feszültségeket újra is élesztheti. Irán agresszíven reagálhat a megnövekedett nyomásra, ami új instabilitási hullámot robbanthat ki az olyan gócpontokban, mint Jemen és Szíria. Törökország regionális ambíciói is ütközhetnek más amerikai szövetségesekkel, ami kihívásokat jelenthet a regionális stratégia koordinálásában. Trump pragmatizmusa és a tranzakciós diplomáciára való összpontosítása azonban lehetőséget kínálhat a feszültségek kordában tartására.