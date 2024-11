Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

„Aki volt katona, és állt őrségben, az pontosan tudja, hogy az éjszaka mindig a hajnal előtt közvetlenül a legsötétebb. Most is így állunk. Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk. Már csak két hónap, és akkor hirtelen be fog köszönteni a hajnal, de addig ebben a korábbinál is sűrűbb sötétségben fogunk élni.

A háború két legveszélyesebb hónapja következik.

Trump elnök úr győzelmével a béke kézzelfogható közelségbe került, de a távozófélben lévő amerikai demokraták láthatóan egy súlyosabb örökséget akarnak az elnökre hagyni, mint amilyen a helyzet volt az elnökválasztás győzelmének pillanatában.

Ilyenkor kell észnél lenni. A mi sorsunk közvetlenül is tétje ennek a háborús konfliktusnak, ezért mi meggondoltan, kiszámíthatóan, tervezhetően és higgadtan fogunk cselekedni. Ha az amerikaiak kiszállnak az ukránok mögül, akkor Európa nincs abban a helyzetben katonai értelemben, hogy a siker leghalványabb esélyével is támogathassa Ukrajnát. Ez is arra a gondolatra vezet bennünket, hogy ezt a két hónapot kell okos, higgadt politikával túlélni.”

