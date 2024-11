Orbán Viktor: Magyarország továbbra is a józan hang politikáját követi

Eurázsiai együttműködés – erről Orbán csütörtökön egy konferencián is beszélt, most is szóba került. Azt mondta, Eurázsiáról nem sokan tudják, hogy mi, nem hiszi, hogy képben lennének ezzel a magyarok, különösen, hogy földrajzból és történelemből az ő generációját többet tanították az Egyesült Államokról, mint Európa földrajzi értelemben vett félszigetségéről. Európát ő most félszigetnek nevezte, mely Ázsiára, Oroszországra, Kínára, Indiára, Koreára, és Japánra csatlakozik. A magyar közgondolkodásnak nehezére esik szerinte az a „tájolásváltás”, amely most szükségeltetik. Elmondta: az ő irodája falán három térkép van, az egyik csak ezek közül az, amelynek Európa van a középpontjában. Ő azonban azt használja, amelynek az USA van a középpontjában, mert így szereti érteni, hogyan gondolkodnak az amerikaiak. És van olyan térképe is, amelynek Ázsia a közepe – ugyanazon szempont miatt, mint az amerikaiaknál. Szerinte többet kell arról beszélni, hogy Európának van egy szerves földrajzi egysége Ázsiával, a selyemutakat újra kell építeni, Európát és Magyarországot újra kell tájolni nem csupán a gazdaságpolitikában, hanem a gondolkodásban is.

Itt az ideje, hogy arról beszéljünk, hogy Európának szervesen Ázsiához kell kapcsolódnia, és nem a tengerentúlhoz”

– mondta.

Orbán Viktor arról is beszélt, ahhoz hogy Magyarország a saját útját járja, ahhoz ki kell maradnunk a háborúból. A békét akarjuk megnyerni, és ehhez egy új gazdaságpolitikára van szükség - tette hozzá.

Éppen ezért megalkottunk egy új gazdaságpolitikát, aminek az alapja a gazdasági semlegesség”

– mondta.

„Új akcióterv is van, ez hivatott növelni a bérek vásárlóerejét. Ehhez bérmegállapodások kellenek, ez most meg is született a következő három évre. Ez azt jelenti, hogy a magyarok biztosak lehetnek abban, hogy a minimálbér a következő három évben az infláció mértéke felett lesz. A magyar emberek pénzének vásárlóereje nem fog csökkenni” – ígérte a miniszterelnök.

Nemzeti konzultáció

Szóba került a kormány nemzeti konzultációja is, itt Orbán arról beszélt, hogy olyat még nem látott, hogy az embereket az ellenzék nyíltan sértegesse és lenézze. „Aki a nemzeti konzultációt ellenzi, az valójában nem kíváncsi az emberek véleményére, ebben pedig lenézés van” – fogalmazott. Ez a durvulás szerinte verbálisan is megjelent. Itt a miniszterelnök idézte a Magyar Péterről készült hangfelvételeket is, bár a politikus nevének említése nélkül. Azt mondta, hogy az, hogy ez a hangvétel a lényeg legyen, az újdonság. Szerinte „nincs szükségünk erőszakra sem”, mely szerinte egyenes következménye annak a hangvételnek, mely „bizonyos politikusoktól” alapvetés.

Eddig ez a negatív tónus nem volt jellemző a magyar politikára, de ez mára egy politikai viselkedésnek a lényege lett, a verbális durvaság pedig előbb utóbb elvezet az erőszakoz, és ettől jó lenne távol tartani magunkat”

– fogalmazott. Ezzel véget ért a miniszterelnöki interjú.

A beszélgetést itt nézheti vissza: