Nyitókép: Jim WATSON / AFP

„Annál inkább keresztény-ellenes azonban a Hamász, a Hezbollah és az őket támogató Irán is. Amikor a leendő nemzetbiztonsági tanácsadó, Mike Waltz az Iránnal szembeni határozott fellépésről beszél, akkor az egybecseng azzal, ahogy az előző Trump kormányzás idején likvidálták Kászem Szolejmánit, az Iráni Forradalmi Gárda különleges egységeinek vezetőjét, az ajatollah-rezsim első számú terrorista-kiképzőjét. Szó nincs róla, hogy háborúzni akarna Iránnal.

Ne feledjük: Trump az egyetlen elnök az elmúlt évtizedekben, aki alatt az USA egyetlen háborút sem indított. Ellenben az Iránnal kötött atomalku, amit önös érdekeik miatt Obama és Biden alatt is nagyon toltak a Demokraták (és velük együtt az EU globalista vezetői is), egy óriási veszély. Épeszű ember nem hiszi el, hogy az irániak békés célból, energiatermeléshez akarnak uránt dúsítani, nem pedig atombombához. Waltz (és Trump) tehát realista módon állnak a Közel-Kelethez, és ennek része az is, hogy a térség destabilizálása helyett (amiben a Demokraták és Irán egy kutya-macska barátságban találták magukat) békét teremtsenek Izrael és a szunnita államok közülük is a legmeghatározóbb Szaúd-Arábia között. És ha ez a béke létrejön, amin Trump, Hegseth, Setafink, Waltz és a többiek dolgoznak, azon nem csak Irán és a Demokraták lesznek kiborulva, de Soros György is egy óriási pofont kap, és újabb patakzó liberális könnyeknek nézünk elébe. Én már nagyon várom…

Fontos tehát, hogy lássuk: egy jó vezető a számára fontos, nyerhető területekre olyan embert nevez ki, aki kiáll és megfújja a harci kürtöt. Ugyanakkor arra is figyel, hogy közben olyanokat is emeljen be a pozíciókba, akik elejét tudják venni a belső, belföldi küzdelmeknek, illetve pajzsként tudnak szolgálni ezekben. Ezt stratégiai gondolkodásnak nevezik.”