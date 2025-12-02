Minden szempár Moszkvára figyel: most eldőlhet Ukrajna sorsa – cikkünk frissül!

éket verni Washington és az európai országok közé, amelyek igyekeznek minél inkább puhítani az amerikai béketerven.

A Kreml üzenete szerint az Egyesült Államok kész lehet alkura, Európa viszont akadály.

A megbeszélés első képei alapján Putyin két kulcsembere – Jurij Usakov és Kirill Dmitrijev – kíséretében fogadta Trump különmegbízottját, Steve Witkoffot és az elnök vejét, egyben politikai tanácsadóját, Jared Kushnert. A brit lap szerint az erőviszonyok az orosz fél fölényét tükrözik.

A Guardian külön kitér arra, hogy eközben új elemzés jelent meg az LSE Ideas kutatóintézettől, amely szerint a valós orosz gazdasági helyzet jóval rosszabb, mint amit a hivatalos adatok mutatnak. A tanulmány szerint