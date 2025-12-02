Minden szempár Moszkvára figyel: most eldőlhet Ukrajna sorsa – cikkünk frissül!

Putyin kemény üzenetet küldött az európai vezetőknek: ha ezt meglépik, Moszkva senkinek sem kegyelmez
Az orosz elnök szerint Európa szándékosan szabotálja a békefolyamatokat.
Brüsszel és Kijev közben attól retteg, hogy Washington túl messzire megy a moszkvai kompromisszumokban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Vlagyimir Putyin a Witkoff–Kushner-delegáció érkezése előtt látványosan keményebb hangnemet ütött meg az orosz ukrán háborúval kapcsolatban, jelezve: a Kreml egy újabb nyomásgyakorlási forduló részeként kezeli a tárgyalásokat. „Ha Európa harcolni akar, mi készen állunk” – mondta, miközben Európát vádolta azzal, hogy „szabotálja” a békefolyamatot és blokkolja Donald Trump erőfeszítéseit.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz elnök szerint Európa szándékosan szabotálja a békefolyamatokat.
A Guardian értelmezése szerint a kijelentések célja:
éket verni Washington és az európai országok közé, amelyek igyekeznek minél inkább puhítani az amerikai béketerven.
A Kreml üzenete szerint az Egyesült Államok kész lehet alkura, Európa viszont akadály.
A megbeszélés első képei alapján Putyin két kulcsembere – Jurij Usakov és Kirill Dmitrijev – kíséretében fogadta Trump különmegbízottját, Steve Witkoffot és az elnök vejét, egyben politikai tanácsadóját, Jared Kushnert. A brit lap szerint az erőviszonyok az orosz fél fölényét tükrözik.
A Guardian külön kitér arra, hogy eközben új elemzés jelent meg az LSE Ideas kutatóintézettől, amely szerint a valós orosz gazdasági helyzet jóval rosszabb, mint amit a hivatalos adatok mutatnak. A tanulmány szerint
A teher főként
A jelentés jelentős mértékben gyengíti azt a narratívát, amely szerint Oroszország „erős hadigazdaságot” épített.
Volodimir Zelenszkij Dublinban reagált Putyin fenyegetéseire: szerinte az orosz elnök azért élezi újra a feszültséget, mert
nem tudta elérni céljait”, és új ürügyeket keres a háború folytatására.
Hangsúlyozta: továbbra is az amerikai nyomás és az európai egység a kulcsa annak, hogy a tárgyalások ne Ukrajna kárára alakuljanak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai–orosz tárgyalások tétje óriási, hiszen Witkoff és Kushner az átdolgozott békecsomagot ismertetik az orosz elnökkel.
A Guardian szerint Zelenszkij ír látogatásának épp a „kármentés” a célja, illetve azt akarja mutatni, hogy Kijev nem maradt magára.
A zárt ajtók mögött zajló amerikai–orosz tárgyalás már több mint két órája tart a Kremlben, érdemi kiszivárgás azonban egyelőre nincs. Az orosz RIA hírügynökség által közzétett felvétel szerint a megbeszélés szívélyes hangnemben zajlott Vlagyimir Putyin, valamint Donald Trump különmegbízottjai között.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elnök szerint Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.
A felvételen Putyin tolmács útján azt mondta vendégeinek, hogy „nagyon örül, hogy látja őket”, majd érdeklődött arról, milyen benyomást tett rájuk Moszkva. Witkoff válaszul „nagyszerű városnak” nevezte az orosz fővárost. Putyin ezután a moszkvai városvezetés munkáját dicsérte, mondván, az elmúlt években sokat tettek a város fejlesztéséért.
A szívélyes hangnem ellenére továbbra sem tudni, hogy a tárgyalóasztalnál milyen konkrét kérdésekről és milyen hangulatban folyik a valódi érdemi egyeztetés. A tájékoztatás szerint további részletek későbbre várhatók.
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere közben úgy nyilatkozott, hogy
Donald Trump az egyetlen vezető a világon, aki véget tud vetni az orosz–ukrán háborúnak”.
Hozzátette:
Steve Witkoff ezekben a pillanatokban is azon fáradozik Moszkvában, hogy véget vessen a konfliktusnak.”
Rubio úgy fogalmazott a konfliktussal kapcsolatban:
Ez nem a mi háborúnk, nem az elnök háborúja.”
A kijelentés a Trump-adminisztráció álláspontját tükrözi, miszerint Washington célja a konfliktus rendezése, nem pedig Ukrajna hosszú távú finanszírozása vagy katonai támogatása.
Ezt is ajánljuk a témában
Amíg a nagyok Moszkvában tárgyalnak, ő is pozitív eredményt próbál felmutatni.
***
Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP