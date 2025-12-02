Ft
12. 02.
kedd
Steve Witkoff Moszkva Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Jared Kushner Marco Rubio Egyesült Államok

Minden szempár Moszkvára figyel: most eldőlhet Ukrajna sorsa – cikkünk frissül!

2025. december 02. 20:28

Brüsszel és Kijev közben attól retteg, hogy Washington túl messzire megy a moszkvai kompromisszumokban.

2025. december 02. 20:28
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Vlagyimir Putyin a Witkoff–Kushner-delegáció érkezése előtt látványosan keményebb hangnemet ütött meg az orosz ukrán háborúval kapcsolatban, jelezve: a Kreml egy újabb nyomásgyakorlási forduló részeként kezeli a tárgyalásokat. „Ha Európa harcolni akar, mi készen állunk” – mondta, miközben Európát vádolta azzal, hogy „szabotálja” a békefolyamatot és blokkolja Donald Trump erőfeszítéseit.

Vlagyimir Putyin – Az orosz elnök kemény hangnemre váltott a moszkvai találkozó előtt
Vlagyimir Putyin – Az orosz elnök kemény hangnemre váltott a moszkvai találkozó előtt
Forrás: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP

Kiélezett hangnem, erős nyomásgyakorlás Európára

A Guardian értelmezése szerint a kijelentések célja:

éket verni Washington és az európai országok közé, amelyek igyekeznek minél inkább puhítani az amerikai béketerven.

A Kreml üzenete szerint az Egyesült Államok kész lehet alkura, Európa viszont akadály.

A megbeszélés első képei alapján Putyin két kulcsembere – Jurij Usakov és Kirill Dmitrijev – kíséretében fogadta Trump különmegbízottját, Steve Witkoffot és az elnök vejét, egyben politikai tanácsadóját, Jared Kushnert. A brit lap szerint az erőviszonyok az orosz fél fölényét tükrözik.

A Guardian külön kitér arra, hogy eközben új elemzés jelent meg az LSE Ideas kutatóintézettől, amely szerint a valós orosz gazdasági helyzet jóval rosszabb, mint amit a hivatalos adatok mutatnak. A tanulmány szerint

  • a rejtett infláció 20–25 százalék is lehetett,
  • az Orosz Nemzeti Jóléti Alap pedig a háború miatt gyakorlatilag kimerült.

A teher főként

  • a középosztályra,
  • az idősekre,
  • a tanárokra és
  • az egészségügyi dolgozókra nehezedik.

A jelentés jelentős mértékben gyengíti azt a narratívát, amely szerint Oroszország „erős hadigazdaságot” épített.

Volodimir Zelenszkij Dublinban reagált Putyin fenyegetéseire: szerinte az orosz elnök azért élezi újra a feszültséget, mert

nem tudta elérni céljait”, és új ürügyeket keres a háború folytatására.

Hangsúlyozta: továbbra is az amerikai nyomás és az európai egység a kulcsa annak, hogy a tárgyalások ne Ukrajna kárára alakuljanak.

A Guardian szerint Zelenszkij ír látogatásának épp a „kármentés” a célja, illetve azt akarja mutatni, hogy Kijev nem maradt magára.

A részletekre még várni kell

A zárt ajtók mögött zajló amerikai–orosz tárgyalás már több mint két órája tart a Kremlben, érdemi kiszivárgás azonban egyelőre nincs. Az orosz RIA hírügynökség által közzétett felvétel szerint a megbeszélés szívélyes hangnemben zajlott Vlagyimir Putyin, valamint Donald Trump különmegbízottjai között.

A felvételen Putyin tolmács útján azt mondta vendégeinek, hogy „nagyon örül, hogy látja őket”, majd érdeklődött arról, milyen benyomást tett rájuk Moszkva. Witkoff válaszul „nagyszerű városnak” nevezte az orosz fővárost. Putyin ezután a moszkvai városvezetés munkáját dicsérte, mondván, az elmúlt években sokat tettek a város fejlesztéséért.

A szívélyes hangnem ellenére továbbra sem tudni, hogy a tárgyalóasztalnál milyen konkrét kérdésekről és milyen hangulatban folyik a valódi érdemi egyeztetés. A tájékoztatás szerint további részletek későbbre várhatók.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere közben úgy nyilatkozott, hogy

Donald Trump az egyetlen vezető a világon, aki véget tud vetni az orosz–ukrán háborúnak”.

Hozzátette:

Steve Witkoff ezekben a pillanatokban is azon fáradozik Moszkvában, hogy véget vessen a konfliktusnak.”

Frissítés:

Rubio úgy fogalmazott a konfliktussal kapcsolatban:

Ez nem a mi háborúnk, nem az elnök háborúja.”

A kijelentés a Trump-adminisztráció álláspontját tükrözi, miszerint Washington célja a konfliktus rendezése, nem pedig Ukrajna hosszú távú finanszírozása vagy katonai támogatása.

***

Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

