12. 02.
kedd
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Ukrajna Washington nato béke Mark Rutte

A NATO-főtitkár Brüsszelben szólta el magát: kimondta, ki döntheti el a háború végét

2025. december 02. 16:17

„Biztosak vagyunk abban, hogy...”

2025. december 02. 16:17
null

Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben kedden.

A szövetséges országok külügyminisztereinek szerdai találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján Mark Rutte hangsúlyozta: „mindannyian azon dolgozunk, hogy az Ukrajna ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget”

A szövetségesek üdvözlik az Egyesült Államok erőfeszítéseit, amelyek e törekvést valósággá tehetik 

– hangoztatta. 

Ukrajna esetleges NATO-tagságával kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva Rutte azt mondta: a helyzet az, hogy a NATO-hoz csatlakozáshoz konszenzusra van szükség a tagállamok között. Ez a konszenzus Ukrajna esetében jelenleg nincsen meg – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

google-2
2025. december 02. 16:48
De miért Amerikának kell helyreállítania a békét Európában? Ursula a kacsalábon forgó üvegpalotájában dísznek van?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. december 02. 16:39 Szerkesztve
"...a helyzet az, hogy a NATO-hoz csatlakozáshoz konszenzusra van szükség a tagállamok között. Ez a konszenzus Ukrajna esetében jelenleg nincsen meg – tette hozzá." Át kell térni a "minősített többségre", oszt' lenyomni a kicsik torkán. Az EU-ban is ezt támogatják, mint megoldást a világ összes problémájára, nem igaz? A brüsszeli Szaros-csicskák így látják a világot, nekik pedig "ugyebár" mindig igazuk van! Jó' mondom, lipschik?😈
Válasz erre
2
0
Csubszi
•••
2025. december 02. 16:35 Szerkesztve
Hogy mit csinálnak ők??? Békéért harcolnak??? Mit hadovál ez a tahó, disznó, kártékony állat? Neki is rég börtönben a helye! Trump megmondta: csak ő számít (meg Putin), a többiek kispályások! Csak nem hiszi az EU, hogy átverheti a palánkon a két nagyhatalmat???
Válasz erre
3
0
karcos-2
2025. december 02. 16:32
Szabadságot Kimondásnak!
Válasz erre
1
1
