A háborús hisztéria titka: Putyin kulcsembere elmagyarázta, miért most a leghangosabb Von der Leyen sikolya
Az orosz elnök képviselője szerint a konfliktust szító nyugati médiakampányok egyben a béke közelségét is jelzik.
„Biztosak vagyunk abban, hogy...”
Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben kedden.
A szövetséges országok külügyminisztereinek szerdai találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján Mark Rutte hangsúlyozta: „mindannyian azon dolgozunk, hogy az Ukrajna ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget”.
A szövetségesek üdvözlik az Egyesült Államok erőfeszítéseit, amelyek e törekvést valósággá tehetik
– hangoztatta.
Ukrajna esetleges NATO-tagságával kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva Rutte azt mondta: a helyzet az, hogy a NATO-hoz csatlakozáshoz konszenzusra van szükség a tagállamok között. Ez a konszenzus Ukrajna esetében jelenleg nincsen meg – tette hozzá.
(MTI)
