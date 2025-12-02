Ft
Kijev Oroszország Kirill Dmitrijev európai bizottság

A háborús hisztéria titka: Putyin kulcsembere elmagyarázta, miért most a leghangosabb Von der Leyen sikolya

2025. december 02. 14:48

Az orosz elnök képviselője szerint a konfliktust szító nyugati médiakampányok egyben a béke közelségét is jelzik.

2025. december 02. 14:48
null

Az Ukrajnában zajló háború egyik legérdekesebb jelensége, hogy a konfliktust szító nyugati médiakampányok egyben a béke közelségét is jelzik – véli Kirill Dmitrijev, az Orosz Direkt Befektetési Alap vezérigazgatója és az orosz elnök különleges gazdasági képviselője.

Dmitrijev szerint azok „sikítanak a legerőteljesebben”, akik a konfliktust szítják, amikor valójában a megoldás felé közeledünk. 

Ezt a megállapítást az X közösségi oldalon tette közzé.

Eközben az Európai Bizottság Brüsszelben bejelentette, hogy tizenöt uniós ország a SAFE (korábban ReArm EU) program keretében több milliárd euró értékű fegyvert fog átadni Ukrajnának. A program lehetővé teszi, hogy az EU-tagállamok a beszerzett fegyverek egy részét Kijevnek küldjék, és Ukrajnát alvállalkozóként vonják be bizonyos fegyverek vagy alkatrészek gyártásába. A szállítások mellett Kijev feltételeket kíván biztosítani a prototípusok harctéri tesztelésére is.

Az Európai Bizottság közlése szerint 19 tagország csatlakozott a 150 milliárd eurós militarizációs programhoz, és közülük 15 vállalta, hogy aktívan fegyvereket juttat el Ukrajnába. Az, hogy mely országok utasították el a részvételt, a szóvivő nem árulta el.

Orosz részről az ukrán fegyvergyártásba érkező külföldi tőke nem jelent védelmet a célzott támadások ellen – figyelmeztetett többször is Szergej Lavrov külügyminiszter. Azt is hangsúlyozta, hogy minden nyugati fegyverszállítás Kijevnek „legális célpontnak” minősül az orosz fegyveres erők számára.

A helyzet így egyszerre mutatja a háborús hisztéria és a stratégiai lépések összefonódását: 

amint közeledik a béke lehetősége, a médiában egyre hangosabb a pánik és az ellenséges retorika. 

A SAFE programból érkező fegyverszállítások pedig tovább fokozzák a feszültséget, miközben Oroszország nyomatékosítja, hogy a katonai célpontok védelme nem garantált.

johannluipigus
2025. december 02. 15:33
Lányos zavaromban azt hittem, hogy a vén kurvának csak egy ló jutott a szokásos brüsszeli házibulin.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. december 02. 15:30
Rikács !
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. december 02. 15:16
Visíts, kúrva! 😁😁😁😁😁😁😁😁
Válasz erre
2
0
gullwing
2025. december 02. 14:55
miért most a leghangosabb Von der Leyen sikolya Mert a nyákára léptek a libának...🤣
Válasz erre
6
0
