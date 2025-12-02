Zelenszkij arcára fagy a mosoly, ha meglátja ezeket az adatokat: megállíthatatlan az orosz háborús gépezet
Oroszország verhetetlennek látszik.
Az orosz elnök képviselője szerint a konfliktust szító nyugati médiakampányok egyben a béke közelségét is jelzik.
Az Ukrajnában zajló háború egyik legérdekesebb jelensége, hogy a konfliktust szító nyugati médiakampányok egyben a béke közelségét is jelzik – véli Kirill Dmitrijev, az Orosz Direkt Befektetési Alap vezérigazgatója és az orosz elnök különleges gazdasági képviselője.
Dmitrijev szerint azok „sikítanak a legerőteljesebben”, akik a konfliktust szítják, amikor valójában a megoldás felé közeledünk.
Ezt a megállapítást az X közösségi oldalon tette közzé.
Eközben az Európai Bizottság Brüsszelben bejelentette, hogy tizenöt uniós ország a SAFE (korábban ReArm EU) program keretében több milliárd euró értékű fegyvert fog átadni Ukrajnának. A program lehetővé teszi, hogy az EU-tagállamok a beszerzett fegyverek egy részét Kijevnek küldjék, és Ukrajnát alvállalkozóként vonják be bizonyos fegyverek vagy alkatrészek gyártásába. A szállítások mellett Kijev feltételeket kíván biztosítani a prototípusok harctéri tesztelésére is.
Az Európai Bizottság közlése szerint 19 tagország csatlakozott a 150 milliárd eurós militarizációs programhoz, és közülük 15 vállalta, hogy aktívan fegyvereket juttat el Ukrajnába. Az, hogy mely országok utasították el a részvételt, a szóvivő nem árulta el.
Orosz részről az ukrán fegyvergyártásba érkező külföldi tőke nem jelent védelmet a célzott támadások ellen – figyelmeztetett többször is Szergej Lavrov külügyminiszter. Azt is hangsúlyozta, hogy minden nyugati fegyverszállítás Kijevnek „legális célpontnak” minősül az orosz fegyveres erők számára.
A helyzet így egyszerre mutatja a háborús hisztéria és a stratégiai lépések összefonódását:
amint közeledik a béke lehetősége, a médiában egyre hangosabb a pánik és az ellenséges retorika.
A SAFE programból érkező fegyverszállítások pedig tovább fokozzák a feszültséget, miközben Oroszország nyomatékosítja, hogy a katonai célpontok védelme nem garantált.
