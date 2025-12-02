Az Ukrajnában zajló háború egyik legérdekesebb jelensége, hogy a konfliktust szító nyugati médiakampányok egyben a béke közelségét is jelzik – véli Kirill Dmitrijev, az Orosz Direkt Befektetési Alap vezérigazgatója és az orosz elnök különleges gazdasági képviselője.

Dmitrijev szerint azok „sikítanak a legerőteljesebben”, akik a konfliktust szítják, amikor valójában a megoldás felé közeledünk.

Ezt a megállapítást az X közösségi oldalon tette közzé.