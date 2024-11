Tényleg nem akarta átadni a hatalmat Donald Trump? Leszámolunk a balos mítoszokkal!

Harmadik mítosz: Trump egy elítélt bűnöző, aki beavatkozott a választásokba, és kormányzati dokumentumokat dugott el otthonában elnöksége után.

Itt legalább három ügykörről kell szólnunk: az ellene indított New York-i perekről, az ellene indított georgiai „választásbeavatkozási” perről, illetve az azon ügyben indított perről, hogy Trump egyes kormányzati dokumentumokat elvitt floridai rezidenciájára.

Letitia James, New York állam főügyésze 2018-ban azzal az ígérettel kampányolt, hogy nyomozni fog Trump után (Amerikában a főügyészeket is választják, ezért kampányolnak a jelöltek).

James a Demokrata Párt tagja. Úgy ígérte meg, hogy keresni fog bármit, ami miatt Trumpot el lehet ítélni, hogy még nem volt ellene semmilyen gyanúsítás.

Amint Tom Fitton, a Judicial Watch elnöke írja nemrég megjelent könyvében: „Letitia James nem talált olyan büntetőjogi vádakat, amelyek alapján beperelhetné Trumpot, így polgári pert indított ellene, mert bizonyos ingatlanokat túlértékelve nagy kereskedelmi bankoktól kért hitelt. A szóban forgó bankok átvilágították az ingatlanokat a kölcsönök folyósítása előtt, melyeket Trump kamatostul teljes egészében visszafizetett. Így nem volt panasz, és senki sem veszített pénzt. De James csalásért pert indított Trump ellen, és Arthur Engoron demokrata párti bíró elfogadta az érvelését, megállapítva, hogy Trump például több száz millió dollárral túlértékelte Mar-a-Lagót. (…)

Engoron önkényesen több százmillió dollárra büntette Trumpot azért, amit sok ingatlanbefektető rutinszerű gyakorlatként ír le.”

2019-ben aztán előállt egy bizonyos E. Jean Carroll volt újságírónő azzal a váddal, hogy Trump egyszer régen, a kilencvenes évek közepén megerőszakolta őt New Yorkban, a Trump-toronyhoz közeli Bergdorf Goodman épületben. Trump állította, hogy nem is ismeri Carrollt. Erre Carroll rágalmazásért beperelte Trumpot. Mint Fitton írja: „Azt hinné az ember, hogy bárkinek joga van megvédeni magát a vádakkal szemben, amivel vádolják őket. De a New York-i párhuzamos világban ha azt mondod, hogy hamisan vádolnak, azt jelenti, hogy hazugnak hívod a vádlódat. E. Jean Carroll ügyvédje, Roberta Kaplan jelentős szereplő a demokrata párti politikában, szorosan kötődik Hillary Clintonhoz és Obamáékhoz.” Mindenesetre Carroll két vádját összevonták, és egyben tárgyalták, bár a zavaros vallomásán kívül nem volt semmilyen bizonyíték Trump ellen.

A bíró mégis úgy döntött, hogy Trump molesztálta Carrollt, és 5 millió dollár megfizetésére büntette. Mivel Trump továbbra is állította, hogy semmi sem történt, megint beperelték rágalmazásért, és plusz 83,3 millió dollár fizetésére kötelezték.

2021-ben Manhattanben Alvin Bragget, Soros György támogatottját választották főügyésszé, aki úgyszintén azzal kampányolt, hogy „elszámoltatja Trumpot”. Itt az egyik nyomozás azt vizsgálta, hogy fizetett-e Trump az ügyvédjén, Michael Cohenen keresztül egy bizonyos Stormy Daniels nevű hölgynek, akivel állítólag szexuális kapcsolata volt, és hogy ez a fizettség tekinthető-e kampányköltségnek. A Szövetségi Választási Bizottság és az igazságügyi minisztérium nem találta problémásnak a dolgot, miután utánanéztek.