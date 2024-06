A The Post Millennial cikkében olvasható, hogy a New York Times is megjelentetett egy hasonló cikket, amelyben azt írták, hogy a Biden kampánynak új lehetőséget ad az ítélet:

azt kell üzenni a választóknak, hogy voksolhatnak egy jelöltre, aki bűnöző, vagy egy olyan aspiránsra, aki nem bűnöző.

A Fox News korábban arról számolt be, hogy Soros György 2021-ben 1 millió dollárt adott a Color of Change csoportnak, amely jelentős összeget költött Alvin Bragg manhattani kerületi ügyész jelöltségének támogatására – írja a World Tribune.

„Tettem a dolgomat. A mi munkánk az, hogy félelem és szívesség nélkül kövessük a tényeket és a törvényt. És itt pontosan ezt tettük” – állította Bragg a csütörtöki bűnös ítéletet követően.