Gyűlölködni és ölni – ezt tanulják gázai gyerekek a terroristáktól

„Minden nemzetközi szervezet azzal dolgozik együtt, akivel muszáj, meg akivel együtt dolgozva el tudja érni a céljait – például a segélyek célba juttatását –, s ha ez a Hamász, akkor a Hamász” – mutat rá ennek kapcsán a praktikus szempontokra Sayfo.

Az ügyre vonatkozó „Az UNRWA-féle oktatás: tankönyvek és terror” című jelentés szerint

az ügynökség egyébként 183 iskolát működtet a Gázai övezetben, több mint 286 ezer diák tanul itt,

s nem más, mint a Palesztin Hatóság tantervét használják, amelyet a Gázai övezetben, Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben is használnak, noha a PA befolyása csak utóbbi két területre terjed ki.

Mindenesetre a jelentés leszögezi: szélsőséges nacionalizmus és az iszlamista ideológiák igen elterjedtek a tantervben, de még a természettudományi és matematikai tankönyvekben is. „Nyíltan antiszemiták maradtak, és továbbra is az erőszakra, a dzsihádra és a mártíromságra ösztönöznek, miközben a békét nem preferálják, sőt úgy tanítják, mint ami nem is lehetséges.”

A Hamász rabjai

Sayfo árnyalja a képet valamelyest: „A palesztinok általában tagadják, hogy antiszemiták lennének. Gyakran hivatkoznak arra, hogy ők is szemiták, és állítják, hogy nem a zsidókkal, hanem csak a cionizmussal van problémájuk. Ugyanakkor az Izraellel való szembenállás számukra egy mindennapi szinten megélt konfliktus, ezért az indulatok tombolnak és gyakori a zsidók dehumanizált ábrázolása” – mondja. Vagyis, teszi hozzá, ezek az anyagok nem véletlenül hasonlítanak egy háborúban álló ország propagandaanyagaira. Hiszen

a gázai lakosság nyolcvan százaléka menekült, tele saját és transzgenerációs traumákkal az elmúlt hetven évből,

emellett ott van az idealizált „aranykor” elvesztésének legendája, Izrael állam létrejötte előttről.

Persze léphetünk egyet hátra is, és rákérdezhetünk arra a számunkra nyilvánvalóan idegen tényre is, hogy mégis mit keres óvodás gyerekek kezében fegyver, rajtuk pedig terrorszervezetek jelképei. Sayfo szerint ennek megítélésében fontos szempont, hogy Európában individualista társadalmak vannak, ahol a politikai lojalitás és preferencia alapvetően egy személyes döntés, ezzel szemben a Közel-Keleten jellemzően kollektív társadalmak vannak, vagyis a család dönti el, ez milyen irányba mutat. „A gyerek itt csak a szülők meghosszabbított végtagja, emellett egy fegyveres, fejpántos képpel a gyerek esetében jelzik azt, hogy a kollektívához tartozik, családja pedig elkötelezett, például adott esetben a Hamász mellett. Ezt a demonstratív elkötelezettségét később a család egyéb tőkére tudnak aztán váltani, így ez teljesen természetes része az ottani életnek”.

Hozzátehetjük, jövőképük sem igen van,

két fő munkaadó van Gázában, az egyik a Hamász kvázi állami kliensrendszere, a másik a különböző nemzetközi szervezetek; a látszólag ezektől független vállalkozások is együttműködnek ezekkel, hiszen ki voltak szolgáltatva a Hamász terrorjának.