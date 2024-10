Így örvendezett Trump a terrorvezér halálának

Mindamellett Trump a maga részéről egészen biztosan önazonos, amikor Izrael teljes mellszélességgel való támogatásáról vagy a terrorellenes harcról van szó: az akkori elnök maga is örömmel vett célba olyan terroristákat, akiket aztán dróncsapásokkal szedtek le a hadsereg specialistái: Kasszim Szulejmáni vagy Abu Bakr al-Baghdadi is ezek közé tartoztak – lényegében mint most az izraeliek Szinvárt.