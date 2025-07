Aztán a világ valaha volt legjobb világbajnoksága lett a budapesti. Best ever.

Még gratulált is hozzá, amikor az ATV-ben találkoztunk ‘23 őszén.

Most meg berúgtuk az ajtót a Harcosok órája műsorral. Nem csodálom, hogy megijedtek tőle az ellenzéki oldalon, ezért az újabb támadás(ocska)…

A balosoknak, libsiknek kötelező megnézni minden részt!”

***

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP