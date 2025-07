Hatalmas lehetőség leendő egyetemistáknak: már csak pár napig lehet jelentkezni!

Az Egyetemi Program az MCC képzéseinek zászlóshajója, amely a felsőoktatásban tanuló elsőéveseknek meghirdetett, egyéves Juniorképzésből, a másod- és harmadéveseknek szóló, kétéves iskolarendszeri képzésből áll. Az MCC jelenleg 7 városban (Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Kolozsváron, Pécsen és Szegeden) kínál a hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, azon belül is személyre szabott, interdiszciplináris képzést, amely hiánypótló Magyarországon, de egész Európában is. A tanítási órák döntően az egyetemi oktatás végeztével, este kezdődnek, ezért az Egyetemi Program hallgatóinak nem csak tehetségesnek, de szorgalmasnak és kitartónak is kell lenniük. Az Egyetemi Programon túl a mesterképzés idejére is kínálnak képzési lehetőséget az érdeklődők számára Posztgraduális Programjaik keretében.