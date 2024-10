Putyin látta vendégül a Nyugat kihívóit

Nyitókép: IRANIAN PRESIDENCY / ANADOLU / Anadolu via AFP

Október 22. és 24. között tartották a tizenhatodik BRICS-csúcstalálkozót az oroszországi Kazany városában, mivel idén Oroszország a soros elnöke a szervezetnek. A fórumon közel negyven ország képviselői vettek részt, köztük 22 állam- és kormányfő. Az esemény mottója: „A multilateralizmus megerősítése az igazságos globális fejlődésért és biztonságért”.

A BRICS esetében a csúcstalálkozók kiemelt fontosságúak, hiszen más nemzetközi szervezettől eltérően – legalábbis egyelőre – nincs közös költségvetése, titkársága, valamint nem rendelkezik nemzetek feletti struktúrákkal.

Különleges meghívottak

Az idei csúcstalálkozón számos kiemelt témát megtárgyaltak a résztvevők. A csúcstalálkozón résztvevők és meghívottak névsora is nagy port kavart nemzetközi körökben: részt vett azon Recep Tayyip Erdogan török elnök is.

Ankara a múlt hónapban nyújtotta be hivatalosan is csatlakozási kérelmét a szervezethez. Törökország a NATO-tagja és 1999 óta EU-tagjelölt ország is egyben, így Ankara BRICS-hez csatlakozása igazán egyedi helyzetet alakítana ki. Erdogan a találkozón kijelentette, hogy a második világháború után létrehozott nemzetközi intézmények nem tudnak megfelelni a jelen kihívásainak, miközben az erőviszonyok megváltoznak a világban. „Törökország eltökélt szándéka, hogy a kölcsönös tisztelet és a kölcsönösen előnyös együttműködés alapján előmozdítsa a párbeszédet a BRICS-országokkal” – fogalmazott.

A török elnök szerint a BRICS „egyedülállóan járul hozzá egy igazságos világrend felépítéséhez”.

Bár Erdogan látogatása számos kritikát kapott, Mark Rutte, a NATO új főtitkára kijelentette, hogy Törökországnak szuverén joga van együttműködni a BRICS-országokkal. Elismerte, hogy a szövetségen belül mindig lesznek viták bizonyos kérdésekről, de ez normális, hiszen szerinte a NATO egy demokratikus szervezet. Rutte hangsúlyozta, hogy Törökország továbbra is nagyon fontos szövetséges a szervezetben, mivel az egyik legjobban felszerelt hadsereggel rendelkezik, földrajzi elhelyezkedése pedig stratégiai jelentőségű.